Dva svjetska zlata i tri međunarodno priznata certifikata za 24sata

Kada se priznanja ponavljaju iz godine u godinu, ona postaju pokazatelj kontinuirane kvalitete i dosljednog rada.

Dva zlata među najboljim svjetskim projektima

Na jednom od najuglednijih svjetskih natjecanja posvećenih native oglašavanju i branded contentu, Branded Content Awards 2026 održanog u Londonu u organizaciji Native Advertising Institutea, 24sata osvojio je dvije zlatne nagrade za projekte nastale u suradnji s partnerima.

24sata Zagreb: Brand Content Awards 2026. | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ovogodišnje izdanje bilo je najveće do sada, s rekordnim brojem prijava iz cijelog svijeta i više od 250 međunarodnih stručnjaka u ocjenjivačkom žiriju. Među prijavljenim projektima i sudionicima natjecanja bili su i neki od najuglednijih svjetskih medijskih kuća i brand studija, poput T Brand Studija, Forbes BrandVoice Studija, Sanoma Content Studija, Schibsteda i Trustmedije.

U suradnji s Udrugom društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava (UMFO) te Večernjim listom nastao je projekt "FinQuiz: Creating Masters of Finance". Nagrađen je u kategoriji Best Financial Services Program za inovativan pristup financijskoj i mirovinskoj pismenosti, kojim je složene teme približio građanima kroz interaktivan i edukativan sadržaj.

Projekt "Connection Beyond Barriers: Real Stories, Real Bonds" nastao je u suradnji s Hrvatskim Telekomom. Kampanja je nagrađena u kategoriji Best Use of Text zahvaljujući autentičnim ljudskim pričama koje su pokazale kako kvalitetan storytelling može potaknuti empatiju, razumijevanje i povezati ljude.

"Ova dva projekta pokazala su da branded content može biti mnogo više od komunikacijskog alata. Kroz FinQuiz smo složene financijske teme približili građanima na jednostavan način, dok smo kroz projekt za HT dokazali da kvalitetno ispričana priča i dalje ima snagu povezati ljude. Upravo takvi projekti potvrđuju koliko su kreativnost, sadržaj i razumijevanje publike važni za stvaranje stvarnog učinka", izjavila je Mirta Dabić, Chief Creative Content Producer 24sata.

Tri međunarodno priznata certifikata izvrsnosti

Uz uspjehe na svjetskom natjecanju, ove godine smo ponovno stekli tri međunarodno priznata certifikata koji potvrđuju kvalitetu brenda, proizvoda i odnosa prema korisnicima.

Status Superbrands Croatia dodjeljuje se brendovima koji se ističu kvalitetom, prepoznatljivošću, povjerenjem i dugoročnom povezanošću s potrošačima. Program Superbrands provodi se u više od 90 zemalja svijeta prema jedinstvenoj međunarodnoj metodologiji, a mi smo i ove godine među hrvatskim nositeljima ove oznake.

Best Buy Award jedno je od najpoznatijih međunarodnih priznanja za najbolji omjer cijene i kvalitete. Dobitnike određuju isključivo potrošači kroz neovisno tržišno istraživanje, pa ponovno osvajanje ovog certifikata pokazuje da čitatelji 24sata prepoznaju vrijednost sadržaja, proizvoda i usluga koje razvijamo.

Customers' Friend međunarodni je certifikat koji prepoznaje organizacije s visokim standardima korisničkog iskustva, transparentnosti, komunikacije i izgradnje povjerenja. Njegovo ponovno osvajanje potvrđuje da kvalitetan odnos s publikom, partnerima i oglašivačima ostaje jedna od ključnih vrijednosti 24sata.

"Dva zlata koja smo osvojili na Branded Content Awardsu veliko su priznanje za cijeli tim 24sata, ali i za naše klijente i partnere s kojima stvaramo projekte. Posebno nas veseli što smo prepoznati među najboljima na globalnoj razini, dok istovremeno kroz certifikate potvrđujemo snagu brenda i povjerenje koje godinama gradimo na domaćem tržištu." navodi Marcela Rukavina, direktorica prodaje 24sata.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Iza svakog od ovih priznanja stoje projekti koji stvaraju vrijednost za publiku, kvalitetna partnerstva i kontinuirano ulaganje u sadržaj. Upravo zato 24sata i dalje ostaje jedan od najnagrađivanijih i najprepoznatljivijih medijskih brendova u Hrvatskoj.