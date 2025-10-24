Obavijesti

GDi Inspire Institute podržava obrazovanje i tehnologiju za održivost

GDi je visokotehnološka kompanija koja više od 30 godina razvija i implementira napredna digitalna rješenja za upravljanje infrastrukturom, energijom, vodama i podacima

S više od 250 zaposlenika u deset vremenskih zona, GDi podržava korisnike u 11 zemalja te je prepoznat kao regionalni lider u digitalnoj transformaciji infrastrukture. Kompanija je poznata po proizvodima GDi Ensemble, globalnom OSS rješenju za digitalizaciju i integrirano upravljanje infrastrukturom, te ArcGIS, vodećoj GIS platformi za izradu digitalnih blizanaca i predviđanje stanja infrastrukture.

GDi se fokusira na specijalizirana područja poput energetske kritične infrastrukture, upravljanja vodnim resursima, transportne infrastrukture, lokalne samouprave i sigurnosnih sustava, stvarajući dinamične i povezane digitalne modele stvarnog svijeta koji primjenjuju umjetnu inteligenciju, senzore i analitiku za donošenje odluka u stvarnom vremenu. Rješenja GDi-ja koriste brojne međunarodne organizacije i industrijski lideri, uključujući Qatar Energy, , E.ON, MVM, Deutsche Telekom, Vodafone, grupu i United Group, kao i korisnici poput INA-e, MOL-a, Petrol-a, JANAF-a, Plinacro-a, ENI-a i drugih.

Osim tehnološkog razvoja, GDi podupire Inspire Institute, udrugu koja promiče edukaciju i primjenu tehnologije u školama, pružajući učenicima i nastavnicima pristup suvremenim znanjima i alatima iz digitalnih tehnologija, GIS-a, analitike podataka i održivih rješenja, čime istovremeno doprinosi stvaranju održivog života i budućnosti kroz unapređenje kvalitete voda, očuvanje zelenih površina i učinkovito korištenje prirodnih resursa. Kroz suradnju sa školama, GDi razvija buduće stručnjake spremne za pametne gradove, energetski učinkovite sustave i digitalno povezane zajednice.

U skladu sa svojim društveno odgovornim poslovanje, GDi je podržao i gostovanje Yuvala Noaha u Zagrebu.

