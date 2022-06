Hrvatske legende: Znate li tko je najbrži domaći nogometaš?

Iako prema površini i broju stanovnika malena, Hrvatska je oduvijek postizala izuzetne i, u usporedbi s mnogim drugim svjetskim velesilama, zavidne sportske uspjehe. Premda povijest navodno pamti pobjednike, neke smo legende očito ipak zaboravili, pa je krajnje vrijeme da se prisjetimo njihovih nevjerojatnih uspjeha.

Stvorio je veliki Bayern

Većina sportskih fanatika sigurno je čula je za Bayern, njemački nogometni klub koji je osvojio mnoge naslove i titule. Međutim, tek malobrojni znaju da je statusu ovog velikana najviše pridonio strateški um jednog od naših najboljih nogometaša u povijesti. Govorimo, dakako, o Branku Zebecu, čovjeku koji je, osim nevjerojatne nogometne karijere, ostvario zavidna trenerska postignuća.

A to najbolje znaju oni koji ga se sjećaju, uključujući legendarnog Bayernova golmana Seppa Maiera, koji je jednom prilikom za BBC Sport rekao: "Kad je Bayern 1969. osvojio dvostruku njemačku krunu, bio je to početak onoga što klub danas znači, a Zebecova je uloga u tome bila ogromna. On je postavio temelje i odigrao važnu ulogu u transformaciji Bayerna u vrhunski klub. Bio je najbolji taktičar.

No prije nego što se proslavio kao trener, Zebec se u povijesne knjige upisao i kao jedan od najboljih nogometaša bivše Jugoslavije, a posebno se isticao brzinom - mogao je pretrčati 100 metara za samo 11 sekundi!

Gospođa Šljokica i legendarni Korica

Kad govorimo o legendama hrvatskog sporta, vjerujemo da će mnogima osmijeh izmamiti spomen Milke Babović. Neponovljiva Milka karijeru je počela kao atletičarka, a natjecala se u disciplini sprint na 80 metara sa zaprekama. Jugoslavenski je rekord u svojoj disciplini rušila čak 25 puta, a dva puta se okitila i titulom svjetske studentske prvakinje. Danas je najpoznatija kao omiljena TV komentatorica prepoznatljiva stila, povijest je pamti i kao prvu sportsku reporterku u Hrvatskoj, a kolege iz sportske redakcije HTV-a slave je kao osnivačicu te redakcije.

Osim Milke Babović, hrvatsku atletiku zadužio je i Danijel Korica. Smatraju ga jednim od najboljih hrvatskih atletičara, a u prilog mu ide to što od 1971. drži najbolji rezultat hrvatske atletike, i to kao državni rekorder i prvak na 5000 m i 10.000 m.

Promatrajući njegovu biografiju, za oko nam je zapela jedna anegdota. Koričino selo, naime, nije imalo trkačku stazu, zbog čega je Korica bio primoran trčati po šumi, i to bos. Zahvaljujući svojoj determiniranosti, Korica je nakon nekog vremena uspio nabaviti trkačke cipele, koje su imale šiljke, ali se zbog toga susreo s neočekivanim izazovom. U strahu od štete koju bi svojom profesionalnom opremom mogao nanijeti njihovim usjevima, susjedi su Korici počeli prijetili da će ga napasti motikom ako im napravi štetu trčeći sa šiljcima po njihovim posjedima. Nevjerojatni počeci nekoga tko i dan-danas drži rekord hrvatske atletike!

Nepoznato o poznatom

A kad smo već kod nepoznatih priča o hrvatskom sportu, znate li kako su naši rukometaši dobili nadimak "kauboji" iako su ih obožavatelji inicijalno zvali "pakleni"? Igrači se nikako nisu mogli poistovjetiti s ovim biblijskim epitetom, pa su jednog dana u svlačionici odlučili da će jednostavno promijeniti nadimak, i to zato što se na parketu bore kao kauboji na Divljem zapadu.

No ako ste za ovu priču i čuli, jeste li znali da iza nje stoji jedna od najvećih legendi hrvatskog rukometa? Riječ je o neizmjerno simpatičnom Dalmatincu, svjetskom i olimpijskom prvaku, upućenima poznatom i kao "rukometni Mozart", kojeg su proglasili i najkorisnijim igračem na međunarodnim natjecanjima, osvajaču IHF-ove nagrade za Svjetskog igrača godine i MA i nositelju titule demokratski izabranog najboljeg rukometaša u povijesti! Pogađate - riječ je o jednom, jedinom i neponovljivom Ivanu Baliću!

Legendarno za legende

A koje bi pivo legendi hrvatskog sporta prijalo više od piva koje se već u nazivu obraća svim znanim i neznanim legendama?

Ožujsko Legendarno posebno je trosladno pivo bogatog okusa s notama karamelnog slada i dojmljive zlatno-bakrene boje, napravljeno s dodatkom odabranih sorti plemenitog hmelja, što ga čini jedinstvenim na tržištu! A posebnim ga čini i to što je riječ o rođendanskom daru koji su vrsni pivari naše omiljene pivovare pripremili svima nama za svoj veliki okrugli rođendan. Povodom 130. rođendana Ožujsko pivo i Zagrebačka pivovara predstavili su najmlađeg člana obitelji Ožujsko – Ožujsko Legendarno.

- Drago nam je što smo u godini u kojoj slavimo 130 godina Zagrebačke pivovare i Ožujskog piva lansirali novo, kvalitetno pivo, koje će se, uvjereni smo, svidjeti našim potrošačima. Stvaranje Ožujsko Legendarnog bilo je praćeno velikim uzbuđenjem svih uključenih zaposlenika. Osim što je riječ o specifičnom tipu piva, proces je dodatno bio poseban po izvrsnoj suradnji među timovima. Iako nije jednostavno razviti nešto sasvim novo, proces nastanka Legendarnog za nas je bio jedan od onih projekata na kojima se radilo s velikim entuzijazmom i posvećenošću - rekla je direktorica marketinga Zagrebačke pivovare Ana Štebih Pinjuh.

Ukupno 8505 osoba ocijenilo je Legendarno prosječnom ocjenom od 4.2/5, a 92% njih preporučilo bi ga prijateljima, što nije nikakvo iznenađenje budući da Ožujsko Legendarno sadrži visokokvalitetne sastojke, pa je proces proizvodnje zahtijevao sve znanje majstora pivara. Tomislav Bačurin, majstor pivar i menadžer proizvodnje piva, iznimno je ponosan na rezultat.

- Riječ je o lageru u čijoj proizvodnji su korištene tri vrste slada i posebne vrste hmelja, što je rezultiralo bogatim i zaokruženim okusom piva. U Zagrebačkoj pivovari rade istinski ljubitelji piva, što je u procesu nastanka Legendarnog posebno došlo do izražaja - zaključuje Bačurin.