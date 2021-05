Promjenom pristupa šećernoj bolesti tipa 2 moguće je znatno poboljšati ishode liječenja i kvalitetu života, te spriječiti kronične komplikacije i preranu smrtnost.

U borbi protiv kroničnih komplikacija posebno se ističu moderne terapijske mogućnosti koje dovode do smanjenja pobola kardiovaskularnih i nefroloških komplikacija. Lijekovi novije generacije ne liječe samo hiperglikemiju, već posebno utječu na kardiovaskularne i bubrežne komplikacije i poboljšavaju dugoročno preživljavanje, složili su se sudionici panela “Bez dodatnih komplikacija”, koje je organizirao Hrvatski savez dijabetičkih udruga.

Na okruglom su stolu sudjelovali prof.dr.sc. Dario Rahelić dr.med., predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma i ravnatelj Sveučilišne klinike za dijabetes i endokrinologiju, Dunja Skoko-Poljak dr.med, načelnica Sektora za javno zdravstvo i javno-zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravstva, dr.sc. Tamara Poljičanin, voditeljica Odjela za biostatistiku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Zrinka Mach, predsjednica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga.

Kao vodeća hrvatska udruga oboljelih od šećerne bolesti, Hrvatski savez dijabetičkih udruga smatrao je svojom obvezom uključiti se u javni dijalog o mogućnostima unapređenja liječenja oboljelih od šećerne bolesti tipa 2, od puke regulacije laboratorijskih nalaza, prema jačanju svijesti o potrebi prevencije, te dugoročnim ciljevima kao što su sprječavanje kardiovaskularnih i renalnih (bubrežnih) komplikacija.

Zrinka Mach, predsjednica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, istaknula je tijekom diskusije potrebu da se osobe koje žive sa šećernom bolesti tipa dva same više uključe u svoje liječenje. Za to na raspolaganju imaju podršku Saveza i svojih liječnika obiteljske medicine i dijabetologa, no potrebno je više suradnje i od strane oboljelih. “Vjerujemo kako su prevencija, rano otkrivanje i optimalna terapija, uz podizanje svijesti o riziku obolijevanja od dijabetesa tipa 2, promociju uravnotežene prehrane, potrebe za tjelesnom aktivnošću za osobe oboljele od šećerne bolesti tipa dva presudni za poboljšanje kliničkih ishoda i kvalitete života, sprječavanje komplikacija i produljenje života, ali i dugoročno održivo upravljanje zdravstvenim sustavom. Kako bi to partnerstvo kojem svi težimo uspjelo, potrebno je da se i oboljeli više angažiraju, od istraživanja mogućnosti korištenja suvremene terapije, do sustavnog pridržavanja liječničkih uputa”, naglasila je Mach.

Prema posljednjoj dostupnoj studiji, troškovi liječenja šećerne bolesti u 2016. iznosili su 4,6 milijardi kuna, gotovo 20 posto tadašnjeg proračuna HZZO-a, a 88 posto su činili troškovi liječenja kroničnih komplikacija šećerne bolesti. Upravo zbog toga je važno sprječavanje kroničnih komplikacija primjenom suvremene terapije, rekao je prof. Rahelić.

“Naša misija i vizija su usmjerene na osiguravanje zdravlja oboljelih od dijabetesa i omogućavanje pristupa što kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti u Hrvatskoj, u suradnji s drugim dionicima sustava, kao i unaprjeđenje liječenja, u skladu s ciljevima Nacionalnog plana", poručila je dr. Skoko-Poljak.

Dr. Poljičanin podsjetila je: “Prije smo govorili da je obično na početku potrebno oko sedam godina za otkrivanje bolesti, no bojim se da bi s obzirom na pandemiju, ove godine to moglo biti i značajno duže. To znači i veći udio onih s težim komplikacijama što obično znači i manje mogućnosti liječenja”.

Više o šećernoj bolesti tip 2 bez dodatnih komplikacija pročitajte na https://bezkomplikacija.dijabetes.hr/