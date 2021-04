U 2020. se za sve nas mnogo toga promijenilo, ali posebno za žene. Covid-19 pandemija uzrokovala je širenje rodnih razlika, unazadila zaposlenost i mogućnosti za žene. I slučajevi rodno uvjetovanog nasilja u obitelji porasli su tijekom obaveznih zatvaranja. Promjena ovih trendova potrajat će mnogo godina.

Avonovo najnovije Izvješće o društvenoj odgovornosti pokazuje rad kompanije na rješavanju sada novih potreba svojih zaposlenika, predstavnica i zajednice, kako bi ih mogli uspješno podržavati, čak i kada su se okolnosti brzo mijenjale. Prenamijenili su proizvodne linije na proizvodnju sredstava za dezinfekciju, podržali svoje predstavnice u ubrzavanju prelaska na internet prodaju i surađivali s nevladinim partnerima širom svijeta kako bi dosegnuli i pružili podršku ženama s povećanim rizikom od rodno uvjetovanog nasilja.

Najvažnija dostignuća u Avonovom društveno odgovornom poslovanju tijekom 2020. godine globalno, uključuju:

U Avonu želimo stvoriti mogućnosti za žene, i muškarce, da zarađuju i uče, na svoj način i pod svojim uvjetima. Ljepota je više od onog što vidiš u ogledalu. To je neovisnost i samopoštovanje koje dolaze s financijskim osnaživanjem; to je samopouzdanje koje dolazi s učenjem novih vještina; to je senzualno uživanje u posebnom mirisu; to je biti zdrava i sretna, i najbolja što možeš biti.

Kao dio Natura&Co grupe, Avon je postavio ambiciozne ciljeve u skladu s predanošću cijele grupe, koja se bavi rješavanjem nekih od najvažnijih svjetskih problema. Zajedno izazivaju sebe da učine više i idu brže, ka rješavanju klimatske krize, osiguravanju rodne jednakosti i inkuzivnosti i s potpunim fokusom ka ekološki prihvatljivom poslovanju s ciljem kružne ekologije i regeneracije. Natura&Co je i certificirana B Corp, te su se i u Avonu obvezali na isto, pridruživši se preko 3.500 tvrtki na globalnoj razini. B Corp kompanije ispunjavaju najviše standarde društvene i ekološke uspješnosti, transparentnosti i ravnoteže između poslovne dobiti i svrhe.

Svoje poslovanje i podršku zajednici s kojom živi, Avon i dalje bazira na viziji stvaranja boljeg svijeta za žene, koji je i bolji svijet za sve.