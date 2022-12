Nova godina, nova valuta: 4 načina da budete pametniji s financijama u 2023. godini

Kad je riječ o novcu i planovima, danas je posebno teško uhvatiti se u koštac s tekućim računima i u isto vrijeme planirati financijski neovisnu budućnost jer su troškovi života, od osnovnih prehrambenih namirnica do režija, veći nego ikad. Zato smo vam u nastavku, ususret novoj godini, ali i novoj valuti, pripremili nekoliko jednostavnih savjeta kako biste pametnije uskladili svoje financije i pritom uštedjeli koju kunu, odnosno euro.

1. Povećajte ušteđevinu za 'crne dane'

Jedan od prvih i osnovnih savjeta je aktivirati "crni fond". Takav zalog za nenadane situacije trebalo bi imati svako kućanstvo. Novac koji čuvate u "crnom fondu" mogao bi biti glavni osigurač koji će vas spasiti u nenadanim situacijama poput gubitka posla ili velikog popravka automobila. Financijski stručnjaci kažu kako biste u "crnom fondu" trebali imati minimalno tri mjesečne plaće da biste se, barem donekle, osigurali u prvim mjesecima. Poslušajte savjet stručnjaka i pokušajte otvoriti ili podebljati svoj "crni fond" tako što ćete nadolazeću božićnicu ili možda neki bonus ostaviti sa strane, a ne odmah potrošiti.

Foto: Shutterstock

A da biste povećali svoju ušteđevinu i ne uskratili sebi neke osnovne navike, možda vas inspiriramo ovim izračunom. Naime, ako smanjite samo jednu kavu na dan u omiljenom kafiću, a koja u prosjeku košta 12 kuna, za 20 godina mogli biste uštedjeti čak 87.600 kuna. Iznos je to koji bi, vjerujemo, svakome dobro došao i kao bonus dodatak kad nastupi mirovina.

2. Planirajte sigurnu mirovinu

Kako biste osigurali bezbrižnu starost, ključan je faktor, naravno, mirovina. Jedan od najboljih savjeta je da, osim uplaćivanja u prvi i drugi mirovinski stup, počnete plaćanje trećeg mirovinskog stupa. Jednako kao drugi stup, treći stup predstavlja individualnu kapitaliziranu štednju, koja pruža mogućnost da sami preuzmete odgovornost za vlastita mirovinska primanja i osigurate sebi bolji standard u starosti. Osim što je dobrovoljan, treći stup nosi veću razinu fleksibilnosti od prva dva stupa. To znači da sami birate učestalost, kao i visinu uplata u fond. O mirovinskim ulaganjima najbolje je posavjetovati se s financijskim stručnjacima u bankama.

No ako niste preveliki pobornik toga, jednostavno možete otvoriti bankovni račun na kojem ćete mjesečno izdvajati novac, a koji bi vam u doglednoj budućnosti mogao donijeti dodatan iznos od kamata. Bit će vam, sigurni smo, lakše voditi evidenciju o svojoj ušteđevini ako je držite odvojeno od novca koji trošite svakodnevno.

3. Ne otplaćujte darove iduće godine

Poznato je kako je prosinac mjesec u kojem svi volimo potrošiti iznad svojih mogućnosti, a sve kako bismo darovima usrećili svoje najmilije. Kako prenose mediji, samo 23. 12. prošle godine fiskalizirano je čak 900 milijuna kuna, a tadašnji ministar financija Zdravko Marić potvrdio je da je potrošnja prošlog prosinca kod Hrvata bila najveća do sada.

Foto: Shutterstock

Međutim, često otplata darova dolazi prvih nekoliko mjeseci nove godine, posebno ako kupujemo na rate. Ove godine, zato, odlučite pametnije, jer zašto biste novu godinu počeli s dugovima? Jedan od najlakših načina za to je da kreirate shopping listu za darove koje ćete se striktno držati. Svaki put kad kupite jednu stvar, precrtajte je s liste i tako ćete izbjeći neplaniranu kupnju, uštedjeti novac i početi novu godinu bez nepotrebnih dugova i neplaćenih zaostataka.

4. Pripremite se za euro

Budući da se Hrvatska sprema na novu valutu, savjetujemo vam da svoj novac u kunama što prije položite na svoje račune u banku. Iz Zagrebačke banke poručuju da se do 31. prosinca 2022. privremeno ukida naknada za potrošače za polog gotovog novca u kunama na račune fizičkih osoba u Banci. Iz Banke upozoravaju i da će od početka prosinca 2022. do sredine siječnja 2023. bankomatska mreža raditi ograničeno zbog prilagodbe bankomata na novčanice eura.

Zato, kako biste izbjegli eventualne poteškoće, opskrbite se gotovinom na vrijeme! A dobra je vijest i da će se zbog tehničke prilagodbe banaka na novu valutu gotovina moći podizati na svim bankomatima, bez obzira na to kojoj banci pripadate, i to u razdoblju od mjesec dana, odnosno od 15. prosinca do 15. siječnja.

Foto: Shutterstock

- Što se tiče štednih računa u kunama, oni će se automatski preračunati u eure prema fiksnom tečaju konverzije i bez naknade te pritom iznosi na štednim računima u eurima ostaju nepromijenjeni. Iznosi u kunskom fondu ZB Investa (ZB plus) automatski će se preračunati u eure prema fiksnom tečaju konverzije. U fondove u eurima nakon 1. siječnja 2023. moći ćete uplaćivati isključivo eure, a u fondove u dolarima moći ćete uplaćivati i dolare i eure – rekli su nam u Zagrebačkoj banci.

Isto tako, zamjenu kuna u euro banke, Fina i Hrvatska pošta obavljat će također bez naknade do 31. prosinca 2023., a u Hrvatskoj narodnoj banci uvijek ćete moći zamijeniti novčanice kuna za eure. Kovanice ćete moći zamijeniti u roku od tri godine od dana uvođenja eura!