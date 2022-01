Iz prve ruke doznajemo koliko Hrvati prihvaćaju digitalizaciju bankarskog sustava, hoće li uskoro u potpunosti nestati fizičke poslovnice, a dotakli smo se i trenutačno jednog od gorućih pitanja - što nam donosi prelazak na euro. Odgovore na ova, ali i mnoga druga pitanja dao nam je Nenad Mećava, izvršni direktor Addiko banke zadužen za područje poslovanja s klijentima.

U nekoliko minuta do gotovinskog kredita

Unatoč tome što se bankarski sustav smatra bastionom tradicije u situacijama velikih društvenih izazova, ova aktualna kriza koju je prouzročila pandemija korona virusa nije zaobišla niti bankarski sustav koji se, poput, ostatka svijeta, morao prilagoditi novonormalnom načinu života u kojem su digitalne usluge dobile na značaju. Addiko banka, otkriva nam naš sugovornik, posljednjih godina bilježi rast broja digitalnih korisnika; otprilike 60% klijenata aktivno koristi usluge mobilnog bankarstva, a putem digitalnih kanala u 2021. godini pokrenuto je dvostruko više kreditnih zahtjeva nego u 2020. godini.

- Digitalizacija je već neko vrijeme sastavni dio poslovnih procesa Addiko banke pa smo i pandemiju dočekali spremni. Klijentima svih banaka smo prvi u Hrvatskoj na raspolaganje stavili Virtualnu poslovnicu, koja je dobila nagradu za najbolju europsku inovaciju bankarskog proizvoda, a prošle godine smo lansirali i mBlic kredit. Riječ je o kreditu koji naši klijenti mogu realizirati bez dolaska u poslovnicu i to putem mobilne aplikacije, a novac se potom na račun klijenata isplaćuje u roku od nekoliko minuta ili najkasnije sljedeći radni dan. Svjesni smo i činjenice da rad s novim tehnologijama nije svima prvi izbor pa svojim klijentima nastojimo olakšati i omogućiti ljudski kontakt kad je to potrebno. Ako u nekom digitalnom procesu klijent 'zapne', pomažu mu naši videobankari – pojašnjava nam Mećava.

Novi zagrebački susjed

Međutim, Mećava tvrdi da fizičke poslovnice unatoč procesu digitalizacije neće nestati. Iako je Addiko banka snažno orijentirana na digitalne usluge budući da one nose praktičnost, važnu ulogu u zadržavanju povjerenja klijenata svakako ima ljudski kontakt pa je postojanje fizičkih poslovnica, smatra Mećava, i dalje itekako bitno. Zato Novi Zagreb već danas dobiva novog susjeda! Klijentima nove Addiko poslovnice, površine od 260 m², na raspolaganju će svakodnevno biti sedmero zaposlenika, radnim danima od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 12 sati.

- Dolazimo u Središće kao dobar susjed koji ne dolazi praznih ruku. Za sve nove klijente poslovnice u Središću pripremili smo paket dobrodošlice u iznosu od 350 kuna te dodatnih 100 kuna za plaćanje Addiko Mastercard® Debit karticom, a za ostvarenje gotovinskog kredita sve nove korisnike očekuje i dodatnih 1000 kuna na računu - kaže naš sugovornik.

Jednostavnost, brzina i ušteda

Brzo i jednostavno financiranje svakako ide na ruku malim i srednjim poduzetnicima jer svaki gospodarstvenik, vlasnik male tvrtke ili obrta želi poslovati stabilno i razvijati svoje poslovanje uz što povoljnije uvjete financiranja te brzu i kvalitetnu uslugu. Addiko banka prepoznala je upravo tu potrebu i olakšala im pristup povoljnim financijskim sredstvima.

- Poduzetnici ne žele gubiti vrijeme ispunjavajući prekomjernu dokumentaciju, traže brzi odgovor i rješavanje svojih zahtjeva. Zato u Addiko banci imamo najbolji proces na tržištu gdje poduzetnicima olakšavamo proces. Svi podaci su, naime, transparentni i dostupni na Fini pa poduzetnike ne moramo zamarati pitanjima o sposobnosti koje su potrebne za kreditiranje, nego na osnovu dostupnih podataka možemo realizirati kredit. Odjek je odličan. Prepoznaje se da se na taj način štede resursi i papirologije je znatno manje. U usporedbi s 2020. odobrili smo 51% više gotovinskih kredita stanovništvu te 82% više kredita malim poduzetnicima – kaže Mećava.

Važnu ulogu u tome odigrao je i projekt „Upoznajte svoje poslovanje“ koji je Addiko banka pokrenula u suradnji sa Štedopisom – Institutom za financijsko obrazovanje, a zahvaljujući kojem poduzetnici imaju prilike usvojiti temeljna financijska znanja te primijeniti financijske podatke u svakodnevne poslovne odluke.

Pouzdan partner

- Upravo je Addiko banka, predvodnik inovacija koja je još 2016. godine uvela koncept „bankarstva bez zavrzlama“ i jednostavnog dogovaranja kredita samo s osobnom iskaznicom, što je danas postao standard u bankarstvu, i tako smo točno pogodili potrebe klijenta - priča nam Mećava.

Za izvrsnost u odnosu prema klijentima početkom godine je Addiko banci potvrđen prestižni status u Customers’ Friend programu – Superior Excellence status, od strane nezavisnog međunarodnog akreditacijskog tijela ICERTIAS-a te je ocjenjena ukupnom prosječnom ocjenom 4,58 od ukupno 5.

- Iznimno smo ponosni što je naš kontinuiran trud prepoznat jer potvrđuje našu predanost klijentima kojima nastavljamo biti pouzdan partner, a u to će se moći uvjeriti i stanovnici Novog Zagreba u novoj, modernoj poslovnici u Središću - dodao je Mećava.

Što donosi euro?

Da nas već početkom lipnja očekuje Odluka Vijeća Europske unije o pristupanju Hrvatske eurozoni nije nikakva tajna. A odvije li se sve prema planu, kunu bismo u potpunosti trebali zamijeniti već početkom iduće godine. Stoga ne čudi da je ovih dana aktualno pitanje o kretanjima cijena idućih godina.

Mnogi se građani brinu hoće li ih ova promjena valute dodatno udariti po džepu, no naš sugovornik oprezno smiruje situaciju.

- Ulazak u eurozonu za nas znači bolji kreditni rejting i više investicija. Vjerujem da će uvođenje eura doprinijeti razvoju gospodarstva i donijeti brojne prednosti građanima. Pozitivne promjene očekujem i u turizmu gdje će uvođenje eura olakšati i boravak turistima iz euro područja. Premda, prilikom ovakvih predviđanja treba u obzir uzeti i trenutačnu situaciju - postpandemijsko razdoblje koje ipak donosi rizik od inflacije - zaključuje ovaj izvršni direktor Addiko banke zadužen za sektor poslovanja s klijentima.