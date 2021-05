Povodom stote obljetnice rođenja Ede Murtića, umjetnika čija su djela obilježila i formirala kulturni život Hrvatske i regije u drugoj polovici XX. stoljeća, otvorena je multimedijalna izložba Murtić 100. Od utorka, 25. svibnja pa sve do 18. srpnja 2021., posjetitelji Meštrovićeva paviljona moći će uživati u više od 100 nevjerojatnih djela genija modernog slikarstva. Posebnost izložbe čini tematska, formalna i tehnička raznolikost Murtićevog stvaralaštva koja će biti predstavljena kroz koncipirane prostore Doma HDLU (Meštrovićeva paviljona) podijeljene u tri galerije. U Galeriji Bačva naglašava se dinamični kolorizam kao temeljna odrednica Murtićevog stvaralačkog pristupa, u Galeriji PM postavljeni su Murtićevi aktivistički ciklusi – posvećeni anti-ratnoj tematici, dok se u Galeriji Prsten predstavljaju ostali umjetnikovi ciklusi, izvedeni u drugim likovnim disciplinama.

Izložbu je posjetio i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović te mnogi drugi istaknuti uzvanici koji su uživali uz vodstvo kustosa i organizatora u premijernom razgledu. Kustos izložbe je Branko Franceschi koji je strukturom postava ukazao upravo na temeljne odrednice Murtićevog stvaralačkog pristupa te je izjavio:

„Izložba nije zamišljena kao retrospektiva, nego svečanost u čast Ede Murtića i nakon obilaska nadam se da će svi to i osjetiti. Prolazeći kroz dinamičan prostor Meštrovićeva paviljona Edo Murtić je prisutan kroz djela od 1940-ih do ranih 2000-ih godina.“

Povodom otvorenja izložbe, Tomislav Buntak, predsjednik Hrvatskog društva likovnih umjetnika i dekan Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, rekao je:

„Prostor Doma HDLU u organizaciji s Fondacijom Murtić s veseljem je otvorio vrata izložbi ikoničkih radova Ede Murtića povodom velike stote obljetnice njegova rođenja. Edo Murtić veliko je ime suvremenog hrvatskog slikarstva koje je obilježilo umjetnost druge polovice 20. stoljeća. Grad Zagreb se još jednom ovom izložbom potvrdio kao grad kulture, a izložba koja je otvorena do 18. srpnja neće niti jednog posjetitelja ostaviti ravnodušnim jer smo u okviru izložbe Murtić 100 izložili preko 100 njegovih radova.“

Ranko Murtić je nakon otvorenja izjavio:

„Za nas, za Fondaciju Murtić dvojako je važan i znakovit ovaj trenutak. Prvo, izložbom obilježavamo 100 godina rođenja mog oca, a drugo, ovaj trenutak označava i početak formalnog postojanja Fondacije Murtić koja djeluje od 2008. godine u kojem smo s Brankom Franceschijem realizirali nekoliko vrlo značajnih izdavačko-izlagačkih projekata. Nadam se da je ovo uspješan primjer djelovanja Fondacije Murtić, a tako planiramo nastaviti i dalje s radom.“

Fondacija Murtić zasnovana je na materijalnoj i nematerijalnoj ostavštini Ede Murtića, jednog od najutjecajnijih likovnih umjetnika i kulturnih djelatnika dvadesetog stoljeća u Hrvatskoj i regiji, koji je svojim djelom unutar internacionalne paradigme slikarstva zrelog modernizma i gestualne apstrakcije ostvario prepoznatljivu i prepoznatu inačicu snažne kolorističke izražajnosti. Više o Fondaciji Murtić možete saznati na www.murtic.org

Projekt Murtić 100 uključuje niz događanja koji će zasigurno uljepšati nadolazeći period u Zagrebu. Izložba Nova apstrakcija u Laubi, Međunarodni simpozij Gesta i sloboda, reinterpretacija Murtića kroz street-art na nekoliko lokacija u Zagrebu, radionice za djecu i odrasle, stručna vodstva, prilagođena vodstva za djecu s popratnim radnim materijalima, izrada taktilne slike kako bi se umjetnost približila slijepim i slabovidnim osobama su samo neka od popratnih događanja izložbe.

U Laubi će biti predstavljena Nova apstrakcija. Event za otvaranje pod nazivom Mak Murtić: Skladba Murtić 100 (I. dio) za ansambl Živa voda i gosta Darka Rundeka predviđen je za 1. lipnja, a za zatvaranje, Mak Murtić: Skladba Murtić 100 (II. dio) za ansambl Živa voda i gosta Damira Urbana, 10. lipnja 2021. godine. Od 8. do 13. lipnja u hotelu Westin odvijat će se simpozij Gesta i sloboda kojemu se ključna ideja temelji na shvaćanju da su u političkom kontekstu socijalističke Jugoslavije slobodne geste umjetnika unijele vizualni jezik apstraktnog ekspresionizma i simbolizirale društvenu emancipaciju prema demokratskijem društvu. Izložbu također prate i likovne radionice za 4 dobne skupine: od 5 do 8 godina, od 10 do 15 godina, 15+ godina i 55+ godina.

Još jednu izložbu koja oduševljava i inspirira možete posjetiti svakog dana, od ponedjeljka do nedjelje, od 11.00 do 21.00 sati, a ulaznice možete kupiti na blagajni Meštrovićeva paviljona te online kroz sustav ENTRIO. Više o programu projekta Murtić 100 pročitajte na stranici www.murtic100.hr, a sve informacije možete dobiti na mail adresi izlozba@murtic100.hr

Posjetite i doživite nevjerojatnu varijaciju apstraktnog slikarstva, ekspresivne geste lirskog naboja te snažnog kolorizma neponovljivog umjetnika Ede Murtića!