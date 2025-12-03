Pravila nagradnog natječaja "Tražimo najboljeg profesora tjelesnog!"

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj "Tražimo najboljeg profesora tjelesnog!" priređuju 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 3D, 10000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja. Ova pravila Natječaja (dalje: Pravila) objavljuju se u sklopu obrasca za natječaj na web lokaciji 24sata.hr na domeni: mlade-nade.24sata.hr

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Svrha natječaja je promocija Organizatora i partnera projekta Bauhaus, a nagradni natječaj traje od 3. 12. 2025. do 1. 1. 2026. u ponoć (00:00 h). Od 9. do 18. 1. 2026. bit će otvoreno glasanje publike koja odlučuje o dobitniku.

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada iznosi 1 x poklon kartica od 1.000 eura u Bauhausu.

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Organizator nije odgovoran za korištenje nagrade nakon preuzimanja iste od strane dobitnika.

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 16 godina s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Sudjelovanjem u natječaju prihvaćaju se Pravila ovog natječaja. Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima.

Članak 5: PRIJAVA I NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Osoba koja prijavljuje profesora na natječaj mora na micrositeu mlade-nade.24sata.hr unijeti slijedeće podatke:

1. Ime i prezime profesora, naziv škole u kojoj radi, adresa i mjesto škole u kojoj radi

2. Svoje ime i prezime, email adresu i kontakt broj

3. Kreativno odgovoriti na pitanje 'Opiši nam svog profesora/icu, po čemu je poseban/na i zašto zaslužuje ovu nagradu

Stručni žiri kojeg čine predstavnici Bauhausa i uredništvo 24sata (ukupno 5 osoba) odabiru deset finalista s najkreativnijim opisom, koje potom objavljujemo na micrositeu. U periodu od 9.1. do 18.1.2026. za svog favorita glasa publika, koja konačno odlučuje o pobjedniku.

Članak 6: PROGLAŠENJE I OBJAVA DOBITNIKA NAGRADA

Ime dobitnika koje osvoji najviše glasova publike bit će objavljeno na web lokaciji na kojoj se održava nagradni natječaj u roku od 10 radnih dana nakon završetka natječaja. Dostavljanjem podataka dobitnici pristaju da podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Prijavljeni materijal sudionika i dobitnika Organizator će po potrebi objaviti na platformama Organizatora te koristiti u svrhu novog članka, Facebook posta ili Instagram objave/storyja.

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik ovog natječaja bit će obaviješten o dobitku nagrade putem emaila u roku od 15 dana od dana završetka natječaja. Ako dobitnik u roku od 5 dana ne potvrdi preuzimanje nagrade odgovorom na e-mail organizatora, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu. U slučaju ne preuzimanja nagrade od dobitnika organizator zadržava pravo dodjele nagrade iduće plasiranom sudioniku natječaja. Dobitnik potpisuje zapisnik o preuzimanju nagrade s partnerom natječaja i osiguravateljem nagrade Bauhaus.

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora, a osobito ne mogu zahtijevati isplatu novčane protuvrijednosti nagrade. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike, tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe. Prihvaćanjem ovih Pravila, autori/svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašava u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima, te na online kanalima. Autori pobjedničkih radova prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2. i sve ostale komercijalne svrhe 24sata. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 10: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu na svim platformama Organizatora.

Članak 11: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 12: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 13: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora ili u slučaju okolnosti na koje organizator ne može utjecati.

PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA