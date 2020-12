Preuzmite aplikaciju ovdje!

Zamišljen je kao najveća sportska virtualna zajednica na svijetu, a okuplja sve one bez kojih je sportska industrija nezamisliva – profesionalne i amaterske sportaše, klubove, trenere, skaute, gledatelje te sve ostale ljubitelje sporta. Riječ je o besplatnoj aplikaciji sportyn, modernoj društvenoj mreži, koja je na globalnom tržištu predstavljena prije samo mjesec dana, a već se može pohvaliti velikim uspjesima. Naime, gigant Apple postavio je sportyn na App Of The Day, što je veliki san svake nove aplikacije, a koristi ga stotinjak autoriziranih skauta, od kojih neki dolaze i s američkih sveučilišta, posebno zanimljivih mladim i perspektivnim sportašima u potrazi za stipendijama. Korisnici iz više od 75 zemalja svijeta već su uploadali svoj video sadržaj što je pokazatelj da je ova aplikacija hrvatskih stručnjaka na pravom putu da pokori svijet.

Milijuni nadarenih sportaša danas se suočavaju s istim problemima – kako postati vidljiviji i prepoznatljiviji te kako se povezanosti sa željenom publikom, sportskim regrutima i organizacijama. Najpoznatije društvene platforme kao što su YouTube, Facebook, Instagram i TikTok, nude brzi, nefiltrirani i tipičan sadržaj za pregledavanje široke populacije, ali im nedostaje poseban fokus potreban za sportaše, posebno mlade, a zbog tih specifičnih trendova i velike količine šarenog sadržaja, publici često promakne video talentiranog sportaša. Hrvatsko-američki tim stručnjaka prepoznao je kariku koja nedostaje u svijetu aplikacija pa je pomoću tehnologije umjetne inteligencije ponudio sportyn te njegova jedinstvena rješenja na svijetu koja će omogućiti bržu i lakšu globalnu promociju sportašima iz više od sto različitih sportova.

Sve što je potrebno učiniti je preuzeti aplikaciju, otvoriti profil te se pomoću vlastitog video sadržaja, bilo da je riječ o sjajnim potezima, utakmicama ili treninzima, predstaviti sportskoj javnosti. Uspješnost povezivanja sa što većim brojem kvalitetnih kontakata iz svijeta sporta ovisi isključivo o vlastitoj angažiranosti na platformi, kvaliteti samih video isječaka i ocjenama koje osobni profil dobiva od ostalih korisnika.

“Imali smo jasnu viziju ponuditi sportašima jedinstvenu i moćnu virtualnu zajednicu te alat za njihovu lakšu i direktnu promociju na globalnoj razini. Ono što je LinkedIn za poslovne ljude, sportyn je za sportaše. To je platforma na kojoj jednostavno moraš biti prisutan da bi proširio svoj networking, bio zamijećen ili kontaktiran od stane osoba koje ti mogu promijeniti život u sekundi. Roditelji i sami sportaši često snimaju i arhiviraju snimke sa svojih sportskih natjecanja u nadi da će ih u jednom trenutku moći poslati određenim agentima, skautima fakulteta ili bilo kome tko bi im mogao pomoći da pokažu svoj talent. Smatramo da jako puno kvalitetnih sportskih video isječaka stoji neiskorišteno na računalima dok su neki objavljeni na trenutno najpoznatijim društvenim mrežama. Kako te platforme ne omogućuju domet prema ciljnoj publici, skoro ih je nemoguće pronaći, a sportyn rješava upravo taj problem“, – izjavio je Ivan Ilečić, osnivač i izvršni direktor tvrtke Sportyn Inc.

Ova aplikacija je prva na tržištu koja nudi stvarne pogodnosti onima koji se ozbiljno ili amaterski bave sportom, a zbog svojih inovativnih tehnoloških rješenja već se mogu pohvaliti da su prva i jedina platforma na svijetu koja svojom naprednom algoritamskom tražilicom omogućuje agentima, skautima, trenerima, sponzorima i agencija brzi pronalazak bilo kojeg sportaša, amatera ili profesionalca, bez obzira na njegovu dob, zemlju ili sport, čak i ako je ime sportaša nepoznato u trenutku traženja.

“Sportyn u skoroj budućnosti postaje i platforma putem koje će se na jednostavan način moći financirati, sponzorirati ili investirati u razvoj talentiranih sportaša koristeći tokenizaciju i blockchain tehnologiju. Također se želimo približiti novoj generaciji sportaša koja odrasta uz društvene mreže i tehnologiju, na način da im damo upotrebljiv, ali i edukativan i motivirajući alat. On će im pomoći da se više bave aktivnim sportom i pritom stvaraju kvalitetnije životne navike, a ukoliko se odluče za profesionalnu karijeru, može im pomoći u ostvarivanju njihovih snova“, istaknuo je Ivan Ilečić.

Ono po čemu je sportyn broj jedan i jedinstven u svijetu je njegov revolucionarni algoritam koji koristi umjetnu inteligenciju za izravno spajanje dvije strane, sportaša s agentom, skautom, sponzorom ili agencijom, te napredna tražilica, kategorizacija i selekcija visoko kvalitetnih video klipova. Svi video klipovi su sigurno arhivirani i potpuno kategorizirani prema sportovima, potezima i akcijama, zbog čega je ovo jedina platforma čija napredna tehnologija omogućuje agentima i skautima brzi pronalazak bilo kojeg sportaša amatera ili profesionalca, čak i ako je ime sportaša nepoznato u trenutku traženja. Prilikom pretraživanja dovoljno je koristiti samo filtere dobi, sporta i države, što je na drugim društvenim mrežama potpuno nemoguće. Najnovija verzija aplikacije, koja je već u pripremi, još će više olakšati posao skautima zbog opcije rangiranja sportaša prema određenim kriterijima. Drugim riječima, posebni algoritmi bodovno će svrstavati najperspektivnije igrače, odnosno one koji će biti najzanimljiviji tim istim skautima.

Aplikacija će u narednim verzijama sadržavati direktno slanje poruka, chat opcije, komentare, alate za crtanje i analize, rejting sportaša koristeći umjetnu inteligenciju te detaljne biografije sportaša, njihove atletske osobine, postignuća, statistiku, povijest kluba, ugovor i status agencije. Video isječci su arhivirani i lako dostupni, čak i ako su podaci objavljeni u aplikaciji prije nekoliko godina te se u samo nekoliko klikova, omogućuju jednostavan pregled, dijeljenje, promocija, proučavanje ili komentiranje, a poseban naglasak stavljen je na sigurnost podataka.

