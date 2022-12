Živite u stanu, a sanjate o vlastitoj solarnoj elektrani? Evo rješenja koje to omogućava

Smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima i prelazak na obnovljive izvore energije nešto je o čemu se već dugo govori, no gledano u okvirima naše zemlje, još se premalo radi. Između ostalog, inercija i stvar navike razlozi su zbog kojih se ta tranzicija odvija relativno sporo. Očuvanje okoliša, održivost i klimatske promjene mnogima su prilično apstraktni i daleki pojmovi, no to će se, htjeli ili ne htjeli, morati promijeniti.

Drugi problem koji trenutačno puni naslovnice, ali i naše glave tmurnim mislima, jest energetska kriza. Prema podacima Vijeća Europske unije, između prosinca 2020. i prosinca 2021. godine, zbog pandemije koronavirusa, uvozna cijena energije u europodručju porasla je za više od 100 posto. Riječ je, kako navode u izvješću, o dosad nezabilježenom rastu cijene.

Ruska invazija na Ukrajinu i odluka o obustavi prouzročila je daljnji rast cijena, pa je između prosinca 2020. i srpnja 2022. indeks za potrošačke cijene električne energije, plina te drugih goriva skočio sa 102,3 na 157,8.

Cijene energenata ruše rekorde

Podaci Eurostata za prvi kvartal 2022. još su dramatičniji. U prosjeku, European Power Benchmark iznosio je 201 euro/MWh, odnosno 281 posto više na godišnjoj razini. Zbog mjera sadržanih u uredbi članica EU, počelo je pružanje pomoći građanima i poduzećima koji se suočavaju s većim računima za potrošnju energije, no riječ je tek o privremenom paketu mjera. Što će se događati nakon 31. prosinca 2023. godine, do kada će navedeni paket mjera biti na snazi, nitko ne zna.

Međutim, prema planu REPowerEU nastoji se smanjiti ovisnost EU o ruskim fosilnim gorivima, i to, između ostalog, većim ulaganjem u tranziciju na obnovljive izvore, što uključuje i solarnu energiju. Kad govorimo o solarnoj energiji, strategija navodi kako se razina fotonaponske energije, koja bi do 2025. trebala iznositi 320 GW, u razdoblju od pet godina mora gotovo udvostručiti, odnosno narasti do 600 GW.

Brutalni rast cijena energenata mnogi još nisu u punoj snazi osjetili na svojoj koži. Međutim, postaje prilično izvjesno da će se to promijeniti, i to u prilično bliskoj budućnosti. Možda već ove zime. Kako si pomoći kad cijene energenata, bez kojih nema grijanja, struje i svega ostalog što uzimamo zdravo za gotovo, lete u nebo? Tako što stvar treba uzeti u svoje ruke.

Život u stanu i korištenje solarne energije?

Logičan je izbor ugradnja solarnih panela, čime se svako kućanstvo može djelomično zaštititi od divljanja cijena energenata. Neki su se već odlučili na taj korak, pa sve više viđamo krovove kuća s postavljenim solarnim panelima. Prema podacima stručnjaka iz tvrtke Hener, kućni sustavi solarnih panela obično imaju kapacitet između 3 i 10 kW. Kad je izložena sunčevoj svjetlosti, prosječna solarna ploča može proizvesti 300 vata u jednom satu, što znači da tijekom ljetnih dana može proizvesti oko 3 kWh energije na dan. Gledano u prosjeku, kuća srednje veličine troši 900 kWh mjesečno, odnosno 30 kWh na dan, pa je, na godišnjoj razini, riječ o uštedi o kojoj se itekako isplati razmisliti.

Foto: Shutterstock

No što je s onima koji žive u stanu? Mnogi vlasnici stanova jednostavno smatraju da u tom slučaju solarna energija nije opcija. Međutim, to nije točno. Amerikanci su se dosjetili rješenja i razradili koncept solarnih farmi. Riječ je o solarnom projektu koji mogu pokrenuti udruženi kupci, bez obzira na to je li riječ stanarima jedne zgrade, poslovnim subjektima, udrugama ili bilo kojoj drugoj zajednici. Uz značajan doprinos ekologiji kroz smanjenje korištenja fosilnih goriva, smanjenju emisije stakleničkih plinova, svi koji se odluče sudjelovati u realizaciji projekta solarne farme mogu računati i na osjetnu uštedu u vremenima koja dolaze.

Sam pojam solarne farme znači veliki objekt u kojem je raspoređeno više solarnih panela koji sunčeve zrake pretvaraju u električnu energiju. Tako proizvedena solarna energija može se koristiti za vlastitu potrošnju, ali i za prodaju viškova u već postojeću električnu mrežu. Ovisno o tipu i veličini fotonaponskih ćelija koje se koriste u solarnoj farmi, mogu proizvesti dovoljno energije koja će zadovoljiti potrebe svih obitelji koje žive u zajedničkoj zgradi, cijele tvrtke ili kakvog drugog poslovnog objekta.

Investicija za budućnost

Glavna prepreka u instaliranju panela mnogima predstavlja trošak postavljanja. Međutim, uza sve do sada dobro poznate prednosti za okoliš, koje dolaze s tranzicijom na solarne izvore energije, dodatni bonus je to što je riječ o dugoročno isplativom ulaganju koje čuva okoliš i donosi besplatnu energiju svojim vlasnicima, a s druge strane, ne stvara velike naknadne troškove i jednostavno je za održavanje.

Uz to, prema riječima stručnjaka iz tvrtke specijalizirane za prodaju, izgradnju i održavanje solarnih fotonaponskih elektrana, EV punionica, klima-uređaja i sustava HVAC, postoji mogućnost povezivanja solarnih fotonaponskih elektrana s pametnim sustavima grijanja i hlađenja, što znači ubrzanje povrata ulaganja u postavljanje takve elektrane. Osim toga, treba istaknuti mogućnost dobivanja poticaja za prelazak na obnovljive izvore energije. U Hrvatskoj Fond za zaštitu okoliša jedanput godišnje raspisuje natječaj po kategorijama, a pritom je moguće ostvariti između 40 i 80 posto povrata na sredstva investirana za izgradnju solarne elektrane.

Foto: Shutterstock

Prema okvirnim procjenama, povrat investicije bez poticaja može se očekivati u 5 do 10 godina, a s poticajima za čak 3 do 6 godina, ovisno o potrošnji. S druge strane, solarni paneli koji se koriste u izgradnji solarne elektrane ili solarne farme, uz adekvatno održavanje i čišćenje, mogu trajati i dulje od 25 godina, pa je računica o isplativosti ovog tipa ulaganja i više nego jasna. Razmišljate li i vi o investiranju u solarnu farmu, sa sustanarima u svojoj zgradi ili samostalno, savjetujemo da uz pomoć kalkulatora isplativosti solarnih elektrana (primjerice, možete koristiti kalkulator nastao u okviru projekta Metar) izračunate okvirnu cijenu ulaganja. Također, provjerite mogućnosti dobivanja poticaja i konzultirajte se sa stručnjacima iz tvrtke Hener, koji vam mogu olakšati cijeli proces realizacije i omogućiti da vaš san o vlastitoj solarnoj elektrani postane stvarnost.