Život u Australiji u očima jednog Hrvata: 'Živimo vrlo brzo, a najviše volimo plaže u prosincu'

Ivan Hudaly podrijetlom je Hrvat, a rođen je u Sydneyu. Svoje korijene, simpatično kaže, njeguje i u braku budući da je već 35 godina vjenčan sa Sanjom, koja je iz Zagreba. Premda je cijeli život u Australiji, kad god je moguće, Ivan voli istaknuti svoje pravo podrijetlo. Tome u prilog svakako ide i njegov posao. Naime, Ivan je 26 godina zaposlen u predstavništvu Podravke u Australiji. Danas je na poziciji direktora predstavništva, a njegovim stopama mogla bi i jedna od kćeri, koja također radi u ovoj domaćoj tvrtki. S Ivanom smo razgovarali o životu u Australiji, njegovu poslu, a otkrio nam je i koji hrvatski proizvod Australci obožavaju.

Australija vs. Hrvatska

Sydney je grad od pet milijuna ljudi, pa je, kaže nam Ivan odmah na početku, život vrlo užurban. Zbog posla i obiteljskih obaveza nema slobodnog vremena, ali i kad ga uhvati, uživa gledajući i igrajući nogomet, košarku i golf. Pronađe se tu vremena, dodaje on, i za neko putovanje i roštiljanje s prijateljima.

- Životni standard u Australiji vrlo je visok jer smo veoma razvijena zemlja. Prosječni radni dan od ponedjeljka do petka je za mnoge Australce vrlo dug. Vikendi su slobodni i obično ih provodimo vani s prijateljima, na izletima u prirodi, ali i na plaži. Ljeto je najbolje vrijeme u Australiji, točnije: od prosinca do veljače. Tad su dani duži i zapravo svi pokušavamo što više iskoristiti to vrijeme na plaži. Nevjerojatno je koliko Sydney ima prekrasnih plaža, a sve su na samo sat vremena vožnje od središta grada – opisuje nam Ivan.

Foto: Podravka

Pitali smo ga kako bi usporedio Australiju s Hrvatskom. Kao jednu od najvećih razlika naveo je multikulturalnost.

- Najveća prednost života u Australiji je dodir s različitim nacionalnostima među susjedima i prijateljima te mogućnost učenja o različitim kulturama i kuhinjama. U Hrvatskoj sam primijetio da postoji toliko različitih dijalekata istog jezika, što je doista specifično za tako malu zemlju. U usporedbi s Australijom, kao velikim kontinentom, tu nema tolike razlike u dijalektu. Definitivno Hrvatska ima dulju povijest i tradiciju, Australija je još mlada zemlja koja razvija svoju tradiciju - kaže naš sugovornik.

Proizvodi koji vraćaju u djetinjstvo

Osim što je poslovno vezan za Podravku, Ivanova ljubav prema njezinim proizvodima zapravo traje još od ranog djetinjstva. Prisjetio se odrastanja u Australiji, kad su mu roditelji pripremali obroke s raznim Podravkinim proizvodima.

- Naravno, kao i u mnogim hrvatskim domovima, Vegeta je kod nas bila glavni proizvod koji je moja mama koristila u kuhinji. Ali sjećam se i Podravkinih pašteta, juha i ukusnog džema od šipka. Bio je tu i Podravkin puding, koji smo kao djeca obožavali. Moram priznati da smo supruga i ja ljubav prema Podravkinim proizvodima prenijeli i na svoju djecu. Čokolino i Lino Lada su im omiljeni, a vole i Podravkin čaj od kamilice – simpatično nabraja Ivan.

Uz Podravku ga također vežu dvije nezaboravne ambalaže iz djetinjstva.

Foto: Podravka

- Vjerujem da će se mnogi koji ovo čitaju prisjetiti Vegeta četvrtaste limenke i starog pakiranja Podravka pileće juhe. Međutim, najviše se za našu obitelj uvijek povezivao okus Podravkine paštete na zagrijanom tostu za doručak. Bile su tu i juhe s Vegetom za ručak ili večeru, a nezaboravan je i pekmez od šljiva, koji smo kao djeca obavezno mazali na palačinke – prisjeća se Ivan.

Australci obožavaju Vegetu

U Sydneyu možete pronaći, rekao nam je Ivan, različite kuhinje iz cijelog svijeta. Golem je izbor namirnica, ali i različitih gastronomskih sadržaja. Dodaje kako je sve više Australaca koji postaju svjesni zdravlja i svakodnevno traže što više ekološki proizvedenih namirnica. Što se tiče Podravkinih proizvoda, Australci ih više vežu za europsku kuhinju, a ne specifično za hrvatsku.

- Ono na čemu mi radimo jest to da potrošači Podravku vide kao brend koji na stol donosi domaću kuhinju, punu topline i okusa. U Australiji smo predstavili razne Podravkine proizvode, poput ajvara, konzerviranih jela i džemova. No Vegeta je definitivno u Australiji najuspješniji proizvod naše tvrtke. Zato mnogo godina educiramo australske potrošače kako koristiti Vegetu, a sve s ciljem da pokažemo raznolikost koju Vegeta donosi - objašnjava nam naš sugovornik.

U poslu mu je, kaže Ivan, kao i cijelom njegovom timu, uzbudljivo gledati kako različite nacionalnosti konzumiraju Vegetu.

- Neki je čak nazivaju i tajnim sastojkom. Uvijek nam je drago dobiti povratne informacije od potrošača. A bilo je tu i trenutaka u kojima su australski potrošači zvali naš ured jer su se kladili sa supružnicima i prijateljima kako se pravilno izgovara Vegeta - kaže nam naš sugovornik.

Premda živi i radi u nama dalekoj Australiji, Ivan svake godine posjećuje Koprivnicu i Podravkino sjedište. Tijekom godina imao je priliku upoznati mnoge kolege, ali posebno mu je drago, kaže, to što na taj način ostaje u kontaktu sa svojim nasljeđem i kulturom.

- Podravka International jedina je hrvatska tvrtka trenutno u Australiji. Ponosan sam što sam već dugo podravkaš. Na kraju želim u ime cijelog Podravkinog tima iz Australije čestitati svim sadašnjim i bivšim kolegama veliki 75. rođendan naše Podravke – istaknuo je na kraju naš sugovornik.