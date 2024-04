Ostati ili otići – što nas drži na radnom mjestu? Vjerni jednom poslodavcu desetljećima

Svijet rada suočava se s nizom turbulencija i izazovnih vremena - tradicionalni koncepti poslovanja posljednjih se godina sve više napuštaju, a radnici tragaju za novim horizontima. Dok se svjetsko tržište rada preobražava pred našim očima, postaje sve očitije da radnici ne traže samo posao - oni traže ispunjenje, pravednu naknadu i radnu kulturu koja promiče njihov položaj na radnom mjestu.

U Hrvatskoj gotovo svaki drugi radnik razmišlja o promjeni posla unutar jedne godine. Pokazuju to podaci nedavnih istraživanja prema kojima većina radnika izražava nezadovoljstvo trenutnim poslom. Brojke govore same za sebe - u posljednje četiri godine, gotovo petina radnika dala je otkaz, što jasno ukazuje na nezadovoljstvo i potrebu za promjenom.

Ali, nije samo pitanje nezadovoljstva poslom. Iseljavanje radne snage također igra značajnu ulogu na turbulentnom tržištu rada. Dok se poslodavci suočavaju s ovim izazovima, ključno je prepoznati važnost prilagođavanja i osiguranja radne kulture koja ne samo da privlači, već i zadržava vrhunske talente. To nije samo pitanje opstanka, već i pitanje rasta i prosperiteta u svijetu rada koji se neprestano mijenja.

U ovom članku upoznat ćemo Nediljka, Tomislava i Luciju - tri dugogodišnja zaposlenika koji će nam otkriti što ih veže uz jednog poslodavca već desetljećima, koje vrijednosti cijene u radnom okruženju i zašto ističu kolegijalnost i pozitivnu atmosferu kao ključne radne prioritete.

Zašto ostajemo na poslu desetljećima?

Kad je riječ o lojalnosti na poslu, neki bi mogli pomisliti da je to stvar prošlosti. Međutim, priče poput onih Nediljka i Tomislava iz Petrola dokazuju suprotno. Kroz njihove perspektive, vidimo da je lojalnost na poslu još uvijek živa i prisutna. No, što je to što čini nekoga lojalnim svom poslodavcu?

Nediljko više od deset godina radi u Petrolu, na prodajnom mjestu Ante Starčevića u Zadru. Osjećaj da si dio zajednice i da tvoj rad ima stvaran utjecaj na tvrtku može biti snažan motivator za ostajanje na istom poslu dugi niz godina.

- Kada sam tek započinjao svoj radni odnos, bilo mi je bitno raditi za poslodavca koji mi nudi stabilnost i ulijeva povjerenje. Prepoznao sam to u Petrolu. S godinama, kako sam se i sam mijenjao, proširivali su se i moji poslovni prioriteti – postalo mi je bitno raditi u prijateljskoj atmosferi, kolegijalnost, dogovor, ljudskost, ali i osjećaj da se moj trud primijeti. Srećom pa nisam morao mijenjati poslodavca, sve sam to pronašao i još uvijek pronalazim u Petrolu - sa smiješkom nam priča Nediljko.

Slaže se s njime i Tomislav iza kojega je čak 17 godina rada – bio je poslovođa dvaju prodajnih mjesta, a danas je zamjenik poslovođe prodajnog mjesta Zadar, Ante Starčevića. - U Petrolu, poštovanje, pozitivno ozračje i osjećaj zajedništva su mi već dugi niz godina ključni razlozi za vjernost ovom poslodavcu. No, tu su i druge bitne stvari koje nas sve drže motiviranima, poput izvrsnih primanja te raznih dodataka poput božićnice, uskrsnice i regresa. No, ono što zaista izdvaja tvrtku Petrol je način na koji potiču kolegijalnost među kolegama diljem zemlje, ali i pozitivno radno okruženje. Novogodišnji party, regionalna druženja i zajedničke večere unutar kolektiva su samo neki od razloga zašto se osjećam zadovoljno na poslu - dodaje Tomislav.

Lucija Maruna nimalo ne zaostaje za ovim radnim veteranima. U više od 10 godina rada na Petrolu, iskusila je brojna napredovanja i promjenu pozicija, a posljednjih osam godina obnaša funkciju poslovođe prodajnog mjesta Zadar, Ante Starčevića. - Odluka da radim u Petrolu bila je laka jer sam bila oduševljena kako tvrtka drži obećanja te njeguje kulturu povjerenja koja je srž našeg uspjeha. Preporučila bih svakome rad u Petrolu zbog pozitivne energije, povjerenja i poštovanja koje se ovdje osjeća. U radu s ljudima svakodnevno učimo nove stvari i unapređujemo svoje znanje i vještine. Rad u Petrolu je za mene više od posla - to je osjećaj poštovanja i povjerenja koji doživljavam svaki dan.

U našoj zajednici, kako među kolegama tako i u cijeloj tvrtki, vlada duboko ukorijenjeno povjerenje koje je temelj naše suradnje. Svakako, ne mogu ne spomenuti i božićnicu, uskrsnicu, regres i novogodišnji party, mali dio onoga što našeg poslodavca čini izvrsnim - priča nam Lucija.

Utječe li radna atmosfera na zaposlenike, ali i poslovanje?

Njihova svakodnevica ispunjena je dinamičnošću, radu s brojnim kupcima i pozitivnom atmosferom. Ovih troje zaposlenika, kao glavnu prednost rada na ovom prodajnom mjestu, na prvo mjesto ne stavljaju brojne benefite, već upravo kolegijalnost i skladne međuljudske odnose.

- Radim na mjestu gdje se stalno susrećem s velikim brojem kupaca, što mi uvijek izmami osmijeh na lice. Često se dogodi da sretnem ljude koje nisam dugo vidio, što me posebno razveseli. U tim trenucima uvijek pronađemo vremena za kratki razgovor, smijeh i razmjenu pozitivnih energija. Svaki dan donosi priliku da upoznam nove ljude i to me inspirira - priča nam Tomislav. S njime se slaže i Lucija, koja ističe kako je na ovom poslu teško ostati ozbiljan, jer su im nerijetko dani popraćeni smijehom, ali i pomalo neobičnim situacijama.

- Pamtim dobro jednu zgodu. Gospođa je došla na blagajnu tražeći ključ od WC-a te otišla u isti. Dok je ona bila unutra, drugi gospodin je također ušao u WC, a gospođa to nije primijetila. Kad je izašla, slučajno je zaključala vrata i vratila ključ na blagajnu. Nakon nekog vremena, telefon na prodajnom mjestu zazvonio je, a gospodin s druge strane linije iznenadio nas je izjavom: - Zovem iz vašeg WC-a... čini se da sam ostao zarobljen! - kroz smijeh priča Lucija.

Nediljko ističe kako su stabilnost i vrijednosti poput povjerenja i poštovanja ono što ga već dugi niz godina čini vjernim jednom poslodavcu. Tvrtka koja istinski cijeni svog radnika, osigurava mu kvalitetne radne uvjete i nagrađuje trud i zalaganje, čini ga zadovoljnim i tada nije potrebno razmišljati o drugom poslu. Slaže se s njim i Tomislav koji teži izvrsnosti u svom radu, a svojim je primjerom mentor i pomoć mlađim kolegama. Naglašava važnost međusobne podrške i prijateljstva, baš poput Lucije koja nadodaje da zaista njeguju kulturu povjerenja i poštovanja, pa čak i prijateljstva među kolegama, zbog čega njihov rad djeluje kao skladan, a oni sami se čine poput jedne obitelji.

Petrol se ističe kao poslodavac koji pruža stabilnost, povjerenje te potiče osobni i profesionalni razvoj svojih zaposlenika. Kroz njegovanje kulture povjerenja, podrške i zajedništva, stvara radno okruženje gdje se cijeni svaki pojedinac, a vještine i predanost nagrađuju.

Više od posla

