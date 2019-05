10 neodgovorenih pitanja prije zadnje epizode 'Igre prijestolja'

Još samo jedna epizoda 'Igre prijestolja' dijeli nas od završetka kultne serije. Nakon prikazane pete epizode osme sezone, smanjio se broj likova koji bi mogli zasjesti na tron. Osim što ih zanima tko će na kraju pobijediti u krvavoj igri za prijestolje, gledateljima je nakon odgledane pete epizode ostalo još neodgovorenih pitanja.

Foto: promo

1. Kome je Varys slao svoja pisma?

Riječ je o liku koji je pogubljen na samom početku pete epizode, jer je htio otrovati 'Majku zmajeva'. Prije nego što ga je zmaj spalio, Varys je bio zauzet pisanjem i slanjem pisama u kojima otkriva podrijetlo Jona Snowa, jednog od glavnih likova. Ipak, ostalo je nejasno za koga su ta pisma bila namijenjena.

Foto: IMDB

2. Zašto je samo Varys pogubljen, a Sansa i Tyrion su se izvukli?

Varysova izdaja je jasna, međutim on ne bi znao za Jonovo podrijetlo da mu to Tyrion nije rekao. S druge strane, Tyrion ne bi znao da mu prethodno Sansa nije priznala da je Jon zapravo Targaryen. Njih dvoje su u najmanju ruku jednako krivi kao Varys, ali 'Majka zmajeva' ih je poštedjela.

Foto: IMDB

3. Kako su Hound i Arya tako lako ušetali u Grudobran?

Iako su na putu prema gradu naišli na stražare kojih su se lako riješili, ostaje nejasno kako su uspjeli ući u samo središte grada? U tom trenu grad je bio 'zaključan' i okružen vojskom koja ga je štitila. Ipak, njih dvoje su se s lakoćom ušuljali u centar Grudobrana.

Foto: IMDB

4. Zašto je divlja vatra bila prisutna tijekom uništavanja Grudobrana?

U petoj epizodi 'Majka zmajeva' spalila je Grudobran jašući svog zmaja koji je rigao vatru po cijelom gradu. To je dovelo do brojnih scena požara i rušenja građevina. U jednom trenutku pak vidimo i zelene eksplozije, odnosno divlju vatru za koju je nejasno kako se tamo stvorila. Ono što znamo je da je Cersei Lannister u posljednjoj epizodi šeste sezone upotrijebila divlju vatru kako bi raznijela zgradu u kojoj su bili njezini neprijatelji. Moguće da je sačuvala 'zalihe' vatre kako bi opet uništila svoje protivnike. Ipak, to joj nije pošlo za rukom.

Foto: IMDB

5. Jesu li Jamie i Cersei Lannister zaista mrtvi?

U petoj epizodi vidimo kako se utvrda urušava na Jamieja i Cersei. Iako se pretpostavlja da nisu preživjeli, mnogi su fanovi sumnjičavi, jer nije prikazana scena u kojoj su likovi 'zgnječeni'. Osim toga, ovakva smrt kosi se s proročanstvom koje je Cersei dobila dok je bila dijete. Tada joj je proročica rekla da će je ubiti njezin mlađi brat. To bi se svakako više dopalo gledateljima koji smatraju da lik poput Cersei zaslužuje 'kreativniju' smrt od urušavanja zgrade.

Foto: IMDB

6. Koje je značenje bijelog konja koji se pojavi na kraju epizode?

Na samom kraju pete epizode, Arya Stark dolazi svijesti nakon što je uspjela preživjeti napad Daenerys i njezinog zmaja. U jednom trenutku pojavljuje se bijeli konj, kojeg Arya zajaše te odlazi iz grada. Međutim, ne zna se kamo se uputila, a nije poznato ni značenje konja. Neki fanovi su pomislili da on predstavlja smrt te da mlada ratnica ipak nije preživjela napad na grad. Međutim, njezin lik pojavljuje se u najavi posljednje epizode pa ta teorija nije vjerojatna.

Foto: IMDB

7. Je li uništeno Željezno prijestolje?

'Majka zmajeva' spalila je Grudobran, uključujući i Crvenu kulu u kojoj se nalazi 'Željezno prijestolje', no nije prikazana scena uništenja samog trona. Iako se soba u kojoj je prijestolje nalazi u samom središtu kule, pretpostavlja se da nije uništeno, jer se očekuje da netko zasjedne na njega u posljednjoj epizodi.

Foto: IMDB

8. Što će Jon napraviti povodom Daenerysinog uništenja grada?

Jon Snow je u prvoj epizode osme sezone otkrio istinu o svom pravom podrijetlu, odnosno da je Targaryen pa samim time ime najveće pravo na prijestolje. To je priznao i 'Majci zmajeva' te joj je rekao više puta kako njega tron ne zanima i da je ona njegova kraljica. Ipak, to bi se sada moglo promijeniti nakon što je vidio da je Daenerys izgubila razum te spalila cijeli grad. Hoće li Jon u posljednjoj epizodi ipak poželjeti zasjesti na tron?

Foto: IMDB

9. Hoće li se Sjever pobuniti protiv Daenerys?

Ako Jon Snow odluči da ipak želi prijestolje, to automatski znači pobuna protiv Daenerys, koja smatra da je prijestolje njezino. U tom slučaju, za pretpostaviti je da će Sjever, kojim sada zapovijeda Sansa Stark, stati na Jonovu stranu. Sansa ionako misli da bi Jon bio bolji vladar od Daenerys. Ako dođe do pobune, u posljednjoj epizodi mogli bi gledati rat između 'Majke zmajeva' i njezine vojske te Jona i njegovih Sjevernjaka.

Foto: IMDB

10. Kako će završiti 'Igra prijestolja'?

Fanove prije svega zanima tko će zasjesti na najkrvaviji i najpoželjniji tron svih vremena. Nakon što je u osmoj sezoni umrlo nekoliko glavnih likova, poput Night Kinga te Jamieja i Cersei Lannister, smanjio se broj potencijalnih kandidata koji bi mogli osvojiti prijestolje. Osim toga, gledatelji s nestrpljenjem čekaju da doznaju koji će likovi preživjeti, a tko će umrijeti u posljednjoj epizodi.

