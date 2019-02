12 godina prije svih operacija: Kardashianke pate za 'guzama'

'Keeping Up With The Kardashians' je reality emisija o obitelji koja je krenula s imitiranjem 2007. na E! kanalu u Americi. Ubrzo je postala napopularniji reality show, a prošle godine su lansirali 15. sezonu. To je najduža emisija s najviše sezona takve vrste. Ondje su sestre Kardashian i Jenner postale slavne preko noći.

U tri godine su sestre Kim, Khloe, Kourtney te njihove polusestre Kendall i Kylie s majkom Kris, od 10. do 13. sezone zaradile 517 milijuna kuna. Za sezone koje će se snimati sve do 2020. godine produkcija će im platiti vrtoglavih 972 milijuna kuna.

Tijekom svih tih godina sestre su se smijale, plakale, vrištale i tukle. Sve je to više ili manje do danas ostalo isto, ali njihov izgled se poprilično promijenio. Mnogi tvrde da, kada bi pogledali Khloe na početku sezone i sada, 12 godina kasnije, ne bi ju prepoznali. Pogledajte kako su se sestre Kardashian promijenile od početka svoje Kardashian ere.

Kim Kardashian

Njezino puno ime ja Kim Noel Kardashian (38) i ona je najuspješnija od svojih sestra. Pokrenula je vlastitu liniju kozmetičkim proizvoda, često se nađe u ulozi modela, a 2011. okušala se i u ulozi pjevačice kada je izbacila svoj prvi i jedini singl 'Jam (Turn It Up)'.

No, ova pjesma i spot nisu njezin jedini video uradak koji je objavljen na internetu. Pjesma ima više od 10 milijuna pregleda, a njezina seks snimka preko 150 milijuna pregleda. Tu snimku je objavio njen bivši dečko Ray-J s kojim je bila prije neego što se udala za Kanyea Westa s kojim ima troje djece. Kim je porno uradak dečkom snimila dok je imala 23 godine. Foto: Profimedia

- Prvi put kad sam se udavala bila sam na ecstasyju. Jednom sam ga uzela i udala sam se. Kad sam ga ponovno uzela, snimila sam kućni porno film. Svi to znaju. Mislim, može se vidjeti kako mi se vilica trese - rekla je Kim.

Foto: privatni album Njezin izgled varirao je od tamne brinete, plavuše pa do crnokose žene istaknutih oblina, iako je na početku bila 'ravna kao daska'. Kroz 12 godina dobila je struk, jednu od najpoznatijih stražnjica i bujne grudi.

- Ovo sam ja 2007. kada još nisam znala za ekstenzije i lažne trepavice - napisala je Kim uz fotografiju.

Khloe Kardashian

Drama kraljica Khloe (34) bila je meta ismijavanja od svojih sestara zbog izgleda. Na početku emisije 2007. imala je problema s prekomjernom tjelesnom težinom zbog čega je u showu najčešće plakala.

Njezin izgled drastično se promijenio kada je Khloe odlučila smršaviti i malo si 'proljepšati' lice. Postala je plavuša, a fanovi su ju dugo kritzirali jer je u jednom periodu bila premršava.

Foto: Instagram/Pixsell - Hvala vam svima na podršci svima koji ste bili uz mene na mom teškom putu u bolji i ljepši život - napisala je jednom priliko Khloe. Prošle je godine rodila kćer True te joj odmah otvorila vlastiti Instagram profil.

True je dobila s košarkašem Tristanom Thompsonom (27). Sportaš ju je nekoliko dana prije poroda prevario sa šankericom i dvije nepoznate djevojke, no čini se da to nije narušilo idilu novopečenih roditelja.

Kourtney Kardashian

Foto: Instagram/Pixsell Najstarija sestra Kourtney (39) ne srami se svog izgleda te se često nađe gola na naslovnicama modnih časopisa. Iako je vrlo blizu četrdesetih i najstarija sestra Kardashian, potpuno gola stala je pred objektiv fotografa Michaela Schwartza.

- Jako sam zadovoljna i dobro se osjećam u vlastitoj koži. Mislim da je jako važno pokazati pozitivnu sliku svoga tijela svijetu - rekla je Kourtney.

Iako je majka troje djece, drži do svog izgleda. Prije je bila na raznim dijetama, ali toga se 'odrekla', iako ne u potpunosti, te posvetila treniranju.

Foto: Instagram/Pixsell Kourtney je neko vrijeme bila u vezi s modelom Younesom Bendjimom (25), ali su prekinuli, kako kažu Kardashiankini prijatelji, zbog stalnih prepirki oko njezinih 'fotografija koje previše otkrivaju'.

Foto: privatni album - Vrlo je važno da moj partner ima puno samopouzdanja, da zna tko je i da se nikome ne treba dokazivati. Također, treba biti pun razumijevanja i prihvatiti me takvu kakva jesam. Ako toga nema, onda veza neće funkcionirati - objasnila je najstarija sestra Kardashian koja iza sebe ima propali brak sa Scottom Disickom (35).

Kylie i Kendall Jenner

Foto: Instagram/Pixsell Polusestre Jenner, Kylie (21) i Kendall (23) nisu se toliko pojavljivale u showu koliko sestre Kardashian. Prvenstveno zato jer su 2007. bile još maloljetne, a sada se obje skidaju i pokazuju gole grudi.

Foto: Instagram/Pixsell Kendall je postala manekna, a na skoro svakoj fotografiji na Instagramu pokazuje bradavice kojih se, kako kaže, nikad nije sramila.

Foto: Profimedia Krajem svake godine časopis Forbes objavljuje listu najplaćenijih modela, a kao i u 2017., na prvom mjestu ponovno je bila Kendall.

Iako je Kendall ukupno zaradila 22,5 milijun dolara u 2018., još krajem kolovoza jednom izjavom razljutila je i ponizila kolegice.

Foto: Reuters/Pixsell - Od početka sam bila jako izbirljiva oko poslova koje ću prihvatiti. Nikad nisam bila jedna od onih cura koje će odraditi po 30 revija u sezoni ili što već je**eno rade.Imala sam milijun poslova, ne samo revije. Ta me kombinacija jako umorila i morala sam malo stati jer sam bila na rubu živčanog sloma - rekla je tada Kendall, a manekenke su se na nju naljutile jer je ispalo da vrijeđa njihov trud i rad.

Foto: Instagram Njena sestra Kylie već je rodila dijete, a trudna je ostala nakon samo tri tjedna veze s dečkom reperomTravisom Scottom (26).

Foto: privatni album Mnogi su ju 'popljuvali' jer se navodno uništila plastičnim operacijama kako bi izgledala poput polusestre Kim.