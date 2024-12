2024. obilježili su padovi s bine, prekidi, smrti, ali i veliki uspjesi domaćih glazbenih zvijezda...

Da će godina na izmaku biti puna padova s pozornice, pokazala je Sara Jo odmah na dočeku 2024. na jednom beogradskom trgu doživjela nezgodu. Tijekom izvedbe pjesme 'Sandra Meljničenko', pjevačica je pala na pozornici.

- Ne znam za vas, ali ja sam već zaronila u 2024. - napisala je tada Sara Jo na svom Instagramu.

S druge strane, sretni početak godine dočekala je proslavljena sportašica Sandra Eklasević, koja je uplovila u bračnu luku. Slavlje je organizirano u zagrebačkoj Laubi, gdje je 300-tinjak gostiju zabavljala grupa Best.

- Čim se zaručila, zvala nas je da joj pjevamo na svadbi. Mi se znamo godinama i dobri smo prijatelji - otkrili su članovi benda, kojima je ovo bila prva svadbena svirka na Novu godinu.

Foto: Instagram

Veliko slavlje zabilježeno je i na drugom kraju svijeta, gdje se brunejski princ Abdul Mateen oženio Anishom Isom Kalebić, djevojkom hrvatskih korijena. Ceremonija u palači sultana od Bruneja okupila je čak 4000 uzvanika. Nova godina donijela je i novi početak za Leonardu i Zvonimira Bobana. Nakon 32 godine zajedničkog života, od kojih su 28 proveli u braku, par se razišao 2021. godine. Ipak, iskra stare ljubavi ponovno je zapaljena, a priča ovog para nastavlja se ispisivati.

Pjevačica Zsa Zsa odustala je početkom 2024. od Dore.

Foto: Instagram

- Iskreno mi je žao jer je cijeli moj tim ulagao puno truda u ovaj projekt, ali zbog povećih prepreka i situacija osobne prirode, koje ne bih voljela iznositi javno, u kombinaciji sa službenim rokovima, jednostavno nam je neizvedivo organizacijski i umjetnički dati svoj maksimum kakav smatram da Dora zaslužuje od svakog izvođača koji je prijavljen. Radije bih da netko drugi dobije tu priliku i iskoristi je kvalitetno - objasnila je tom prilikom svoju odluku i pružila šansu Baby Lasagni da se predstavi hrvatskoj publici s 'Rim Tim Tagi Dim'.

Siječanj nas je podsjetio i na prolaznost života. Otišle su dvije velike glumačke dive. Glynis Johns, poznata po ulozi u filmu "Mary Poppins", preminula je u 101. godini, dok je talijanska glumica Sandra Milo, zvijezda Fellinijevog remek-djela "8½", preminula u 91. godini. Hrvatska je glazbena scena ostala bez Mladena Brižića, člana klape Intrade, koji je svojim glasom obilježio brojne nezaboravne izvedbe.

Foto: Hugo Burnand/Royal Household

Svijet je u veljači potresla vijest iz Buckinghamske palače - kralju Charlesu dijagnosticiran je rak! Nije riječ o raku prostate, već je otkriven tijekom njegovog liječenja povećane prostate. Vrsta raka nije otkrivena, ali prema izjavi palače kralj je odmah započeo s 'redovitim tretmanima'.

Uspon Baby Lasagne i emotivna objava princeze Kate

Baby Lasagna u kratkom je roku osvojio sve pa i Doru, ali i europsku publiku. Kladionice su gurale Hrvatsku na prvo mjesto i mnogi su sa sjajem u očima promatrali uspjeh do tada nepoznatog glazbenika. Spot 'Rim Tim Tagi Dim', koji je prikazivao istarsku svakodnevicu, masovno se dijelio po društvenim mrežama.

Foto: Renato Branđolica

U zagrebačkoj Areni održan je i Megadance party, koji je obožavatelje glazbe 90-ih i 2000-tih vratio u neka bezbrižnija vremena. Nastupila je i Ivana Lovrić s Colonijom i tada svima obznanila da je trudna što je izazvalo najveći aplauz te večeri u Areni. Dirljivi trenutak dogodio se i na dodjeli Grammyja kada se na pozornici pojavila Celine Dion koja se bori sa sindromom ukočene osobe. Ona je proglasila dobitnicu nagrade za album godine, a nagrada je otišla u ruke pop zvijezde Taylor Swift.

Veljaču je obilježio i pad popularnog domaćeg glazbenika. Tijekom izvođenja pjesme 'Neka te odvede', Tony Cetinski pao je na pod pa su mu kolege s pozornice dotrčale u pomoć.

Pokretanje videa... 00:52 toni cetinski | Video: Blic/RINGIER

U ožujku smo saznali da od raka boluje i jedna od omiljenih članica britanske kraljevske obitelji, princeza Kate. Svjetski mediji prenijeli su njezin video iz Windsora gdje sama na klupici u vrtu objašnjava svoje zdravstveno stanje. Ona je u siječnju bila na operaciji abdomena i tada joj je otkriven rak, ali tada nije otkriveno o kakvom je raku riječ ni o kojem je stadiju riječ.

Foto: Instagram

Film 'Oppenheimer' osvojio je najviše Oscara, njih sedam. Prestižnu nagradu dobila je i popularna glazbenica Billie Eilish za svoju pjesmu 'What Was I Made For?' u filmu 'Barbie'. Svoj 'američki san' ostvarila je atraktivna poduzetnica Tia Jurčić, koja je nekoliko mjeseci nakon razvoda od Marija Mamića odlučila sreću pronaći s NBA zvijezdom, Kennyjem Smithom.

Regionalnu showbiz scenu zatekla je vijest o razvodu Dragane Mirković nakon 24 godine braka sa suprugom Tonijem Bijelićem, a službeno razveden postao je i pjevač Haris Džinović.

Foto: Antonio Ahel

Osim toga, regija se oprostila od glazbenice i ikone Novog vala, Slađane Milošević koja je preminula u 69. godini, kao i od kazališne, televizijske i filmske glumice Kostadinke Velkovske koja je na vječni počinak otišla u 76. godini.

Vlatka Pokos nakon što se vratila na pozornicu povodom Megadance Partyja, otvorila je svoje srce pa joj je u travnju isto zauzeo Većeslav Holjevac, bivši ragbijaš i unuk istoimenog bivšeg gradonačelnika Zagreba, političara i pisca. Vlatku je šarmirao na aerodromu, a tom prilikom samo je kratko izjavila da je 'sretna'.

A sretna i ponosna bila je cijela Hrvatska jer ju je pogodio zvjezdani uspjeh Baby Lasagne. Kladionice su vrištale 'Hrvatska dobiva', publika je stavljala hashtag '#Zagreb2025', a mnogi su zarazno plesali 'Rim Tim Tagi Dim'. Eurosong su obilježile nikad veće tenzije; mnogi su zbog rata u Gazi kritizirali sudjelovanje Izraela, uslijedila je diskvalifikacija Nizozemske zbog 'napada na osoblje', ali i izostajanje izvođača s tonskih proba. Tih dana užario se X (bivši Twitter) i mnogi obožavatelje Eurosonga pratili su 'dramu' koja je obilježila svibanj 2024. godine.

Baby Lasagna osvojio je 577 bodova, 210 dao mu je stručni žiri, ali publika ga je nagradila s najvećih 337 bodova. Pobjeda je na kraju otišla Švicarskoj i mnogi su odmah tražili ukidanje glasanja stručnih žirija na natjecanju. No, Baby Lasagna ima razloga za slavlje jer se upisao u povijest sudjelovanja Hrvatske na Eurosongu kao najbolji rezultat od osamostaljenja države.

Svibanj je poseban i za poznatu influencericu Sonju Kovač koja je, sa zaručnikom Goranom Mandićem, dobila djevojčicu. Vijest o povratku Marka Perkovića Thompsona na glazbenu scenu oduševila je ljubitelje domoljubnih pjesama. U svibnju je Thompsonov tim potvrdio da će pjevač nastupiti na koncertu u Imotskom kao gost Mati Buliću i Draženu Zečiću. Da se bori s rakom, u svibnju je potvrdila i književnica Vedrana Rudan.

Ultra Europe, slavna vjenčanja i prvi koncert Eda Sheerana

Početak ljeta Hrvatsku je i dalje tresla groznica, ne ona eurovizijska nego nogometna. Počeo je Euro, a temperature i navijački duh podigle su popularne Hrvatice kao što su Claudia Rivier, Ivana Knoll, Magdalena Kekšić, Nives Celzijus, koje su se tom prilikom pojavile u različitim navijačkim izdanjima.

No, osim njih, u fokus javnosti došao je i suprug Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht koji je izvještavao o nogometnom prvenstvu iz hotelske sobe, dok su u pozadini izvijale se ženske noge. Mnogi su odmah krenuli nagađati tko je vlasnica atraktivnih nogu, ali odgovora nije bilo.

Foto: Screenshot/

Dubrovnik je ugostio legendarnog Roda Stewarta i njegovu obitelj zbog vjenčanja glazbenikovog sina Liama koji je oženio Rachel Hunter. Gosti su uživali u bogatoj ponudi hrvatskih vina, a zabavljao ih je Petar Grašo. Dok su Stewartovi slavili početak nove priče, Mate Rimac stavio je točku nakon tri godine braka sa suprugom Katarinom. Lipanj je ostao u tužnom sjećanju zbog smrti slavnih glumačkih lica, Donalda Sutherlanda u 89. godini i Duška Valentića u 75. godini. Svijet je napustila i zvijezda showa 'Ljubav je na selu', Marijan Cerovac.

Srpanj u Hrvatskoj rezerviran je za Ultru Europe u Splitu na kojoj je prvi put nastupila i Ivana Knoll, koja je u DJ svijetu poznatija kao 'Knolldoll'. Svadbena zvona zasvirala su Matiji Cveku koji je oženio djevojku Miriam Cikron nakon manje od dvije godine veze. Sudbonosno 'da' izrekli su u bazilici svetog Antuna Padovanskoga na zagrebačkom Črnomercu.

Zagreb: Vjenčanje Matije Cveka i Miriam Cikron u crkvi sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

S druge strane, njegova kolegica Indira Levak odlučila se razvesti nakon 11 godina braka s Miroslavom Levakom. Odluka je bila zajednička, kazala je tada Indira. Nakon teške borbe s rakom, napustila nas je Brenda iz 'Beverly Hillsa 90210'. Glumica Shannen Doherty otišla je u 53. godini života. Na otvaranju Olimpijskih igara mnoge je dirnula Celine Dion koja je na Eiffelovom tornju otpjevala pjesmu francuske pjevačice Edith Piaf "L'Hymne à l'amour", a kasnije su se pojavile tvrdnje da je taj nastup bio unaprijed snimljen.

Foto: PROFIMEDIA

Pad s pozornice upisao je u svoju karijeru i Mile Kekin na nastupu u Šibeniku. Pjevač je skočio sa zvučnika na binu, no u jednom trenutku izgubio je ravnotežu i pao naglavačke s pozornice pa mu je jedan od obožavatelja iz publike potrčao u pomoć.

- Evo kako se glumi pad s bine - napisao je tom prilikom na svom Instagramu.

Na zatvaranju Olimpijskih igara nevjerojatnim akrobacijama oduševio je Tom Cruise, dok je Ed Sheeran svojim prvim hrvatskim koncertom ujedinio publiku na Hipodromu u Zagrebu. Fanove Taylor Swift pogodila je vijest o otkazivanju njezinih koncerata u Beču zbog prijetnje terorističkim napadom, zbog čega je tamošnja policija uhitila trojicu osumnjičenika.

Koncert Eda Sheerana na Zagrebačkom hipodromu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Regiju je zatresla vijest o zadržavanju Severine na srpskoj granici, zbog čega je odlučila da se neće vratiti u Srbiju dok je Aleksandar Vučić na vlasti. Nju su priveli i ispitivali zbog 'spornih izjava koje je davala u medijima'. Na svjetskoj sceni dogodio se novi razvod, Jennifer Lopez nakon dvije godine razvela se od supruga Bena Afflecka. Francuska je izgubila veliku filmsku ikonu i zavodnika, Alaina Delona, koji je preminuo u 89. godini.

Kraj ljeta obilježio je i pad Grge Šipeka, poznatijeg kao Grše. On se na otvorenju festivala 'Kaj su jeli naši stari' u Vrbovcu popeo na zvučnik pa pao. Srećom, nije se ozlijedio, a u pomoć su mu dotrčali zaštitari.

Pokretanje videa... 01:04 Grše pao na nastupu | Video: 24sata/Snimio čitatelj

Uhićenje P. Diddyja i odlasci brojnih legendi

Rujan je donio niz dirljivih trenutaka, ljubavi koja procvjetava i oproštaja od ikona koje su ostavile neizbrisiv trag u svojim domenama. Mjesec je započeo u znaku ljubavi, dok su oltarima prilazili sinovi sportskih legendi – Aljoše Asanovića i Tonija Kukoča, kao i popularni glumac Janko Popović Volarić. Na drugoj strani svijeta, Boris Becker oženio se s partnericom Lilian de Carvalho Monteirom, koja je od njega mlađa 23 godine.

Zagreb: Dolazak poznatih na dodjelu medijskih nagrada Večernjakova ruža | Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album

No, dok su neki slavili nove početke, svijet se opraštao od velikana. Napustio nas je Wilbur Jennings, autor bezvremenskog hita "My Heart Will Go On". Otišao je i James Earl Jones, neponovljivi glas Darth Vadera, dok nas je vijest o smrti Kris Kristoffersona podsjetila na bogatu ostavštinu country glazbe. Hollywood je zaplakao i za Jamesom Darrenom, najstarijim bratom 'kralja popa', Titom Jacksonom te Caterinom Valente, pjevačicom koja je šarmirala svijet na 13 jezika. Otišao je i veliki roker, ali i javno deklarirani četnik, Bora Đorđević, poznatiji kao Bora Čorba.

Splićani su dočekali povratnički koncert nakon 20 godina popularnog Bijelog dugmeta, ali mnoge je šokirala pjesma 'Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo' koju je bend izveo pa su poneki i izviždali koncert. Hrvatsku je posjetio legendarni Woody Harrelson, a Adele se odlučila na dužu glazbenu pauzu nakon rekordnih deset koncerata u Münchenu. Eurovizijska zvijezda Baby Lasagna održao je tri koncerta na zagrebačkoj Šalati, a Andrea Šušnjara pripremala se za odlazak iz Magazina.

Foto: PROFIMEDIA

Svjetsku showbiz scenu šokiralo je uhićenje hip hop mogula P. Diddyja i detalji optužnice, dok je regionalnu scenu izbezumilo otkriće o glumcu Moameru Kasumoviću, zvijezde serije 'Lud, zbunjen, normalan'. On je bio osuđen na godinu dana zatvora zbog kaznenog djela bludničenja nad maloljetnom osobom, ali je kaznu otkupio za 18.250 eura i nije otišao u zatvor.

Kate Middleton obavijestila je pratitelje na Instagramu da je nakon devet mjeseci završila s kemoterapijom, ali da će nastaviti s liječenjem jer je i dalje čeka dug put do oporavka. U rujnu je Cardi B postala treći put majka, a Selena Gomez otkrila da vjerojatno nikad neće moći postati majka zbog zdravstvenih razloga.

Splitski društveni krugovi u listopadu brujali su o raskošnom vjenčanju sina Nevenke Bečić, gdje su među uzvanicima zablistali Željko Kerum i Fani Horvat. S druge strane, glumica Petra Dugandžić izrekla je sudbonosno "da" nigerijskom nogometašu Maku Nobleu, dok je Anamarija Asanović, kći nogometne legende, također uplovila u bračnu luku. Svadbena zvona zazvonila su i Marku Purišiću, poznatijem kao Baby Lasagna.

Foto: Privatni album/canva

Popularni zabavnjak Dražen Zečić napunio je zagrebačku Arenu, a na pozornici su mu se pridružile Lidija Bačić i simpatična Anđela s kojom glazbenik ima tri dueta, a posebno se pamti 'Ima li nade za nas'. No, svijet je ostao zatečen potvrdom da je preminuo pjevač Liam Payne, čiji je talent obilježio jednu generaciju.

Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON/DPA

Lorena Bućan u studenom je preuzela mikrofon Magazina pa su predstavili i novu pjesmu 'Nesvjestica'. Njena prethodnica, Andrea Šušnjara objavila je prvu solo pjesmu naziva 'Ja bi još'. Ruben Van Gucht priznao je da su on i Blanka Vlašić u otvorenom braku.

Prljavo kazalište i Rozga ušli u glazbenu povijest Lijepe Naše

U zagrebačku Arenu vratila se i rekorderka te dvorane - Aleksandra Prijović na svoj šesti koncert. Njena kolegica i prijateljica Jelena Rozga završila je svoju turneju 'Minut srca mog' u sarajevskoj Zetri pa najavio i novi koncertni projekt u Sava centru. Nina Badrić proslavila je 30 godina karijere koncertom u Areni Zagreb pa najavila svoju turneju kojom će doći u Zadar i Rijeku.

Foto: Mario Poje/bravo!

Sredinom mjeseca, glazbenica Natali Dizdar pojavila se u javnosti prvi put nakon što je objavila vijest o trudnoći. Modni svijet šokirale su vijesti o smrti slovenske manekenke Leje Plut u 38. godini i britanske manekenke Georgine Cooper u 46. godini.

Kraj godine donio je glazbene rekorde za domaće izvođače. Prljavo kazalište održalo je tri uzastopna koncerta u Areni Zagreb, što je prvi put za nekog hrvatskog izvođača. Nakon velikog uspjeha pjesme 'Lavica', Jelena Rozga odlučila je uspjeh zapisati i što se tiče koncerata pa je u beogradskom Sava centru najavila sedam koncerata čime je postala apsolutna rekorderka po broju rasprodane koncertne dvorane.

Foto: screenshoot/Instagram

Nakon pet godina, u zagrebačku Arenu vratila se Lepa Brena koja je najavila pet koncerata. No, na trećem koncertu dogodila se nezgoda kada je kamerman pao na pjevačicu i slomio joj gležanj.

Pokretanje videa... 00:43 Ovo je trenutak kad je Brena slomila nogu. Kamerman je išao unatrag i pao je na nju! | Video: 24sata Video

Koncerti su odgođeni na ožujak 2025. godine, a pjevačica se oporavlja nakon operacije.

Frontmen Parnog Valjka, Igor Drvenkar, pao je s pozornice na koncertu u Dubrovniku. Koncert je prekinut jer je Drvenkar iščašio rame zbog čega je završio u bolnici.

Pokretanje videa... 00:22 Drvenkar pao s bine na nastupu u Dubrovniku | Video: Dubrovački dnevnik

Nedugo zatim, na pozornici je pala i popularna slovenska trap pjevačica, Senidah. Nju je slučajno srušio član organizacije, ali pjevačica mu to nije zamjerila.

Dan nakon Božića, Arenu Zagreb napunili su obožavatelji narodne glazbe na drugoj Kafanskoj večeri, dok je nekoliko dana prije dočeka veliki koncert održao i Miroslav Škoro, a snimka tog koncerta bit će prikazana u novogodišnjem programu HRT-a. Pjevač i radijski voditelj Tomislav Marić ToMa dočekat će novu 2025. kao razvedeni muškarac. On i supruga Marina odlučili su završiti svoju priču nakon tri godine braka. Godinu na kraju obilježila je i smrt jedinog sina Vice Vukova, Emila koji je preminuo 29. prosinca u 63. godini.