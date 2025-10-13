Obavijesti

Show

Komentari 1
NA KOMEMORACIJI

24SATA U SARAJEVU Govor koji je rasplakao mnoge! Evo što je Dino Merlin ispričao o Halidu

Piše Tina Ozmec-Ban, Iz Sarajeva: Emirat Asipi,
Čitanje članka: 4 min
24SATA U SARAJEVU Govor koji je rasplakao mnoge! Evo što je Dino Merlin ispričao o Halidu
2
Foto: Nidal Šaljić

Riječi su riječi, ali slike i osjećaji govore više. Podijelit ću s vama neke slike i trenutke kada sam posljednji put vidio Halida. Topla soba, listopadska noć, neka blagost u njoj, pričao je Merlin...

Komemoracija za Halida Bešlića počela je u 11 sati u Narodnom kazalištu u Sarajevu, a započela je minutom šutnje. Nakon toga su se obratili Halidovi unuci, Lamija i Belmin koji su poručili da je on za njih bio 'ljubav, ponos i štit'. Govorili su i brojni Halidovi kolege, kao što su Emir HadžihafizbegovićFahrudin Pecikoza, Enis Bešlagić i drugi, a posebno emotivan je bio govor Dine Merlina, koji je rasplakao mnoge okupljene. 

52
Foto: Nidal Šaljić
ŽERA JE ZAPJEVAO NJEGOV HIT FOTO Emotivna komemoracija: O Halidu pričali njegovi bližnji, mnogi nisu mogli sakriti suze...
FOTO Emotivna komemoracija: O Halidu pričali njegovi bližnji, mnogi nisu mogli sakriti suze...

- Riječi su riječi, ali slike i osjećaji govore više. Podijelit ću s vama neke slike i trenutke kada sam posljednji put vidio Halida. Topla soba, listopadska noć, neka blagost u njoj. Drijemao je, i kroz san mu se s usana omakla psovka kada smo ga okretali na bok. Nasmijali smo se. Pričao sam mu Sidranove i Gljivine fore, opet smo se smijali. Smijali smo se da ne bismo plakali, da prevarimo bol, da prevarimo smrt. Donio sam mu čokoladu, Merci. Merci, Halide. Hvala ti, Halide - rekao je Dino Merlin kroz suze, pa nastavio:

Foto: Nidal Šaljić
EMOTIVAN OPROŠTAJ Dirljive riječi Halidovih unuka: 'Mama nam nije rekla da si nas napustio, ali mi smo to znali...'
Dirljive riječi Halidovih unuka: 'Mama nam nije rekla da si nas napustio, ali mi smo to znali...'

- Milovao sam mu kosu, ruke i stopala, čiste bijele priglavke, Halidove priglavke. Kakav je to minimalizam, nešto tako jednostavno, tako posebno. Nešto tako potrebno kao brašno, kao papir, kao sol. Nešto tako toplo kao naš Halid. Putuj, bijela ptico, u dženetski vinograd. Mnogo će vode proteći Bosnom do tad dok se takva duša rodi, mnogo će vode proteći Bosnom do tada. Gdje god da si, voljen da si. Gdje god da si, voljen da si - zaključio je Merlin.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Uplakane zvijezde stigle su na komemoraciju za Halida
NEUTJEŠNI

FOTO Uplakane zvijezde stigle su na komemoraciju za Halida

Komemoracija za Halida Bešlića krenut će u 11 sati u Narodnom kazalištu u Sarajevu, a na nju su pristigle brojne zvijezde koje su godinama surađivale s legendarnim pjevačem...
VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše
STIHOVI KOJI DIRAJU

VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše

ZAGREB - Miriše proljeće i ptice s juga već nam nazad dolaze, samo ti, samo ti, ti ne dolaziš... Pjevalo je u nedjelju tisuće ljudi na Zrinjevcu, na okupljanju u čast Halidu Bešliću. Uz harmoniku Samira Nurkića, pjesma je ispunila cijeli park. Ljudi su snimali, podizali mobitele u zrak, svjetla bljeskalica osvjetljavala su drvorede. Neki su držali ruže, drugi Halidove fotografije, a svi su pjevali istim tonom, onim koji dolazi iz srca. Bila je to večer u kojoj je Zagreb disao tiše, ali osjećao jače.
FOTO Zagreb plače za Halidom
DIRLJIVE SCENE

FOTO Zagreb plače za Halidom

Na Zrinjevcu se večeras ne broje sati, nego stihovi. Ljudi dolaze polako, s tugom, za Halida Bešlića i sve što je ostavio iza sebe. Neki u rukama nose cvijeće, drugi njegove fotografije, a mnogima se u očima vide suze koje ne pokušavaju sakriti. I dok se Zagreb puni obožavateljima, ista se scena ponavlja u stotinama drugih gradova, od Sarajeva do Splita, od Beča do Sydneya.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025