24SATA U SARAJEVU Govor koji je rasplakao mnoge! Evo što je Dino Merlin ispričao o Halidu

Komemoracija za Halida Bešlića počela je u 11 sati u Narodnom kazalištu u Sarajevu, a započela je minutom šutnje. Nakon toga su se obratili Halidovi unuci, Lamija i Belmin koji su poručili da je on za njih bio 'ljubav, ponos i štit'. Govorili su i brojni Halidovi kolege, kao što su Emir Hadžihafizbegović, Fahrudin Pecikoza, Enis Bešlagić i drugi, a posebno emotivan je bio govor Dine Merlina, koji je rasplakao mnoge okupljene.

- Riječi su riječi, ali slike i osjećaji govore više. Podijelit ću s vama neke slike i trenutke kada sam posljednji put vidio Halida. Topla soba, listopadska noć, neka blagost u njoj. Drijemao je, i kroz san mu se s usana omakla psovka kada smo ga okretali na bok. Nasmijali smo se. Pričao sam mu Sidranove i Gljivine fore, opet smo se smijali. Smijali smo se da ne bismo plakali, da prevarimo bol, da prevarimo smrt. Donio sam mu čokoladu, Merci. Merci, Halide. Hvala ti, Halide - rekao je Dino Merlin kroz suze, pa nastavio:

Foto: Nidal Šaljić

- Milovao sam mu kosu, ruke i stopala, čiste bijele priglavke, Halidove priglavke. Kakav je to minimalizam, nešto tako jednostavno, tako posebno. Nešto tako potrebno kao brašno, kao papir, kao sol. Nešto tako toplo kao naš Halid. Putuj, bijela ptico, u dženetski vinograd. Mnogo će vode proteći Bosnom do tad dok se takva duša rodi, mnogo će vode proteći Bosnom do tada. Gdje god da si, voljen da si. Gdje god da si, voljen da si - zaključio je Merlin.