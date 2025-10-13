Dirljive riječi Halidovih unuka: 'Mama nam nije rekla da si nas napustio, ali mi smo to znali...'

U Sarajevu se danas održala komemoracija u čast preminulom Halidu Bešliću. Svečanost koja se održava u sarajevskom Narodnom pozorištu započela je u 11 sati, a okupljenima su se obratili i pjevačevi unuci blizanci Lamija i Belmin.

Komemoracija za Halida Bešlića ispred Narodnog pozorišta

Malena Lamija rekla je: 'Znali smo koliko te ljudi voli. Govorio si nam da imamo na koga da budemo. Voljela bih da si još dugo sa nama. Znaš deda, mama nam nije rekla u utorak da si nas napustio, ali mi smo znali'. ' Kažu nam tako mora biti, ali mi želimo da si još uvijek tu. Volimo te tvoji Lamija i Belmin', zaključila je glazbenikova unuka, istaknuvši i kako je njen djed govorio da je muzički nadarena.

S Halidovim unucima na pozornici se pojavio i sarajevski gradonačelnik Samir Avdić koji se također obratio okupljenima. 'Njegov glas, pjesma pratila nas je kroz svaku životnu situaciju. On je bio simbol Sarajeva, bio je uvijek skroman, uvijek svoj i uvijek čovjek. Bio je spoj između prošlosti i budućnosti.', istaknuo je Avdić dodavši: 'Sarajevo je izgubilo Halida, ali on ostaje u svakoj uspomeni i toploj riječi. Izražavam saučešće za sve što je bio i za sve što će ostati. Neka je vječni mir tvojoj čistoj i plemenitoj duši'.

Od Beča do Tešnja pjevale se Halidove pjesme

Osim komemoracije, danas će se održati i posljednji ispraćaj poznatog pjevača narodne glazbe koji je preminuo prošloga tjedna u 72. godini života. Osim unuka Lamije i Belmina, iza sebe je ostavio i sina Dinu te suprugu Sejdu, koja je također teško bolesna. Osim njih, od Halida su se oprostile i brojne zvijezde iz regije, kao i obožavatelji koji su zajedno pjevali na okupljanjima u njegovu čast.

