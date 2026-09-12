24sata u vili 'Love Island Adria': Više je kandidata nego kreveta, bit će zanimljivo na Tenerifeu

Hoćeš na Tenerife?, pitao me urednik sredinom kolovoza. Ekipa iza platforme Voyo je organizirala put novinara i influencera na Tenerife uoči početka showa "Love Island Adria", na razgledavanje vile, upoznavanje kandidata i zavirivanje iza kulisa produkcije. Show ove nedjelje od 20 sati kreće na platformi Voyo i prikazivat će se od nedjelje do petka. Vila, kamere i sve ono što gledatelji neće vidjeti na ekranu bili su dovoljan razlog da ne razmišljam dugo.

Do polaska 8. rujna ostalo je nekoliko tjedana, ali odmah se pojavio jedan problem. Putovnica mi je istekla prije nekoliko godina, a novu nisam radila jer uglavnom putujem po Europi. Za Tenerife mi inače ne bi ni trebala, ali organizatori su upozorili da bi se moglo putovati preko Afrike pa sam odlučila napraviti novu. Tako me put prema vili Love Islanda Adrije prvo odveo u policiju po žurnu putovnicu. Četiri sata gledala sam kako se brojevi na ekranu jedva pomiču. Ljudi su malo-pomalo ustajali, provjeravali koliko još moraju čekati i sve nervoznije komentirali, a tu i tamo planula bi i svađa. Strpljenja je bilo sve manje.

Foto: Voyo

A onda se pojavio jedan stariji gospodin koji je ljudima skraćivao čekanje. Skupljao je papiriće onih koji su odustali ili otišli i davao ih ljudima koji su još bili daleko od reda. Jedan je završio i kod mene.

Njemu jedan papirić, meni nekoliko spašenih sati. Nakon toga nastavio je dalje i gledao kome još može pomoći. Jedan od onih ljudi koji vam bez velike priče i bez ikakve koristi za sebe poprave dan.

Kad sam riješila putovnicu, mogla sam se baviti pakiranjem. Za nekoliko dana spakirala sam, naravno, veliki kofer. Gospoja ipak mora biti spremna za svaku situaciju pa su unutra završile haljine, košulje, tenisice, rajfovi i još pokoja stvar bez koje bih sasvim normalno preživjela. Minimalizam mi očito nije jača strana. U utorak, 8. rujna, krenuli smo iz Zagreba. Prvo smo letjeli do Beča, a zatim nastavili prema Tenerifeu. U torbi je bila putovnica zbog koje sam nekoliko dana ranije provela sate u policiji, a u koferu dovoljno odjeće za puno više od nekoliko dana na otoku.

Foto: Voyo

Nakon više od sedam sati puta napokon smo sletjeli. Čim sam izašla s aerodroma Tenerife Sur, prvo sam primijetila kaktuse. Maleni, golemi, uz cestu i na padinama, bilo ih je gotovo cijelim putem prema Aroni. Između njih palme i ogoljene vulkanske padine. U zraku su se osjećali vlaga i teška toplina, a lagani povjetarac nakratko bi je razbio. Kad smo stigli u smještaj, prizor je bio drukčiji. Oko nas palme, bazen, zelenilo i ružičasto-narančaste zgrade, a odmah iza njih ponovno suhe vulkanske padine.

Sljedećeg dana stigli smo do vile Love Islanda Adrije. Do ulaza vodi jarko ružičasti tepih, a s obje strane dočekuju velika ružičasta srca i plave tegle sa zelenilom. Ružičasta, plava i narančasta nastavljaju se gotovo posvuda, na zidovima, stepenicama, baru, jastucima i ležaljkama. U bazenu su veliki ružičasti flamingo i prozirni luftići, nekoliko metara dalje traka za trčanje, bicikl i utezi, a iza vile vidi se Atlantik.

Prostora kandidatima neće nedostajati. U vanjskom dijelu vile nalaze se bazen, teretana, prostor za izazove i igre, romantična sjenica i nekoliko manjih kutaka za druženje. Unutra su dnevni boravak, velika spavaća soba, soba za intervjue, garderoba za dečke i posebna soba za šminkanje djevojaka. Tu je i Hideaway, odnosno ljubavno gnijezdo, ali njega tijekom obilaska nismo vidjeli.

Foto: Voyo

U obilasku su nam se pridružili kreativni producent Vanja Meandžija i voditeljica Dragana Mićalović pa smo usput doznali i kako će život kandidata u vili zapravo izgledati. Kad smo stigli, pripreme još nisu bile gotove. Bazen su čistili, po podu su još bili razvučeni kabeli, a kamere su već postavljene. Ima ih uz bazen, kraj bara, u prostorima za razgovor, iznad ogledala, ali i u spavaćoj sobi. Tamo su neke postavljene gotovo iznad kreveta. Kandidati će biti pod okom više od 50 kamera.

A kreveta je sedam. Kandidata deset. Naravno da smo odmah pitali gdje će svi spavati. Vanja nam je samo rekao da "pripremaju zanimljivu sezonu".

Vilu su za ovu sezonu potpuno preuredili. Prije je bila u drugim bojama, a promijenili su i namještaj te detalje. Za snimanje je pripremaju oko dva mjeseca, a na showu trenutačno radi više od 90 ljudi. Tenerife nije odabran samo zbog izgleda. Love Island Adria se većinom snima vani pa im kiša može poremetiti cijeli dan. Snimanje počinje 11. rujna i trebalo bi trajati otprilike do 7. studenoga, a Vanja kaže da ovdje u tom razdoblju mogu računati na stabilnije vrijeme nego u Hrvatskoj.

Foto: Voyo

Ljubavno gnijezdo kandidatima će u početku biti zaključano, a kasnije će ga kroz igru moći dobiti kao nagradu. Vanja ga je opisao kao malu garsonijeru s krevetom i kupaonicom, a par koji ga dobije ondje može provesti oko 12 sati. Pitali smo ga snima li se i tamo. Kaže da se u ljubavnom gnijezdu praktički ne snima.

Ostatak vremena kandidati će biti gotovo potpuno odsječeni od svega izvan vile. Svoje mobitele neće imati. Čim uđu, dobit će telefone preko kojih će im produkcija slati upute i komunicirati s njima. Stalci za njih već čekaju po kući. Nema posjeta ni poruka izvana. Neće se morati baviti ni pranjem odjeće ni nabavkom hrane. Produkcija će im osiguravati ručak i večeru, a dok spavaju puniti hladnjake kavom, voćem i ostalim stvarima koje im trebaju.

Svi kandidati prije ulaska prolaze i psihološku procjenu. Psiholog će tijekom snimanja biti dostupan cijelo vrijeme, a ako netko poželi razgovarati s njim, može ga zatražiti u bilo kojem trenutku. Dragana je na Tenerife stigla tek dan ranije pa nam je kroz smijeh priznala da otok još zapravo nije stigla ni vidjeti. Ni ona nije prošla ništa bolje s pakiranjem. Na Tenerife je stigla s dva velika i jednim manjim koferom, a već pri raspakiravanju pitala se zašto je pola toga uopće ponijela. Većina haljina i odjeće koju će nositi pred kamerama ionako je čeka na setu.

Foto: Voyo

Nakon obilaska vile ostalo nam je vremena i za malo razgledavanja. Prošetali smo turističkim dijelom juga Tenerifea, uz ocean, plaže, hotele, restorane i trgovine. Palme su gotovo na svakom koraku, a između njih ponovno crne vulkanske stijene i kaktusi. Barem u dijelu u kojemu smo se mi kretali, među turistima su prevladavali stariji ljudi. Jedni su sjedili na terasama, drugi šetali uz more, a treći već zauzeli ležaljke. Nije bilo velike gužve ni žurbe.

Dan poslije došao je red na one zbog kojih je sve to i napravljeno, kandidate. Novinari i influenceri okupili su se u vinariji Altos de Trevejos u San Miguel de Aboni na jugu Tenerifea. Ondje smo proveli gotovo cijeli dan, od 11.30 do otprilike 19.30 sati. Kandidate nisu doveli sve zajedno. Stizali su jedan po jedan, svakih pola sata do sat vremena, u kombijima. Prije ulaska u show nalaze se u izolaciji i međusobno se ne smiju vidjeti pa je produkcija pazila da se njihovi dolasci ne preklapaju.

Foto: Voyo

Jedan bi završio razgovore i otišao, a tek onda bi stigao sljedeći. Kombi se zaustavi, kandidat izađe, upozna novinare, sjedne pred kamere i nakon intervjua ponovno odlazi. Svi su bili uzbuđeni i veseli, a pritom još nisu znali tko će im već sljedećeg dana postati cimeri.

Razlike među njima vidjele su se već nakon nekoliko minuta razgovora. Netko je odmah zbijao šale, netko otvoreno pričao o tome kakvu osobu želi upoznati, a kod nekih se osjetila i trema zbog svega što ih čeka. Ipak, zajedničko im je bilo uzbuđenje. Svi su znali da ih samo dan dijeli od ulaska u vilu, ali nitko još nije znao tko će mu uskoro sjediti preko puta za doručkom, spavati u susjednom krevetu ili možda postati nešto više od cimera.

Foto: Voyo

Između intervjua sjedili smo u dvorištu vinarije i jeli različite slatke i slane sireve, kobasice, orašaste plodove, tortilje i ostalu tradicionalnu hranu. Glavni zabavljač cijeloga dana bio je Šime Elez, mnogima poznatiji kao "Gospodin Savršeni" i bivši partner Maje Šuput. Dok smo čekali nove kandidate, zbijao je šale, dobacivao i nasmijavao ekipu. Nakon nekoliko sati na istome mjestu dobro je došlo.

Nakon gotovo osam sati na terenu nisam ponijela samo izjave. Uhvatila sam i boju. Plažu taj dan nisam ni vidjela, ali sam svejedno potamnila. Po povratku će barem izgledati kao da sam bila na odmoru. Nama je u petak ostao povratak kući, a kandidatima ulazak u vilu. Dok ću ja ponovno pokušavati ugurati sve u svoj preveliki kofer, oni će tek raspakirati svoje. Moj Tenerife tu završava, a njihov Love Island Adria tek počinje.