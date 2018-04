5 redatelja s dugim karijerama, a samo jednim dobrim filmom

Postoji sva sila redatelja za koje se čini kako su na sceni barem pola stoljeća. I premda to nije baš istinito, i dalje su u pitanju ljudi koji snimaju podosta puno filmova, od kojih su mnogi jako poznati.

No to što ste snimili puno filmova nikako ne znači da ste snimili dobre filmove, pa tako postoji i ona malena grupa redatelja koji jednostavno snimaju ćorke, po mišljenjima kritičara. Stranica Metacritic, koja okuplja mišljenja kritičara te ih pretače u jedinstvenu ocjenu za film, može se pretražiti po 'kvaliteti' filmova.

A kada se to napravi, postane posve jasno kako neki redatelji snimaju filmove koje publika voli. No ti su filmovi su jednostavno promašaji ako pogledamo njihove ocjene. Ovo je popis petero redatelja čija karijera je napučena mnogim promašajima, a samo s jednim dobrim filmom.

David Twohy

Redatelj koji se više bavi pisanjem scenarija no režiranjem je i dalje na ovom popisu jer je snimio nekoliko filmova koji su bili relativno popularni kod publike. Iako niti njegova scenaristička karijera nije osobito kvalitetna, ipak ima par simpatičnih filmova, što se za njegovu redateljsku baš i ne može reći.

Twohy je tako snimio sve o gotovo neuništivom Riddicku, a i pokoji ratni film je njegovih ruku djelo. Na žalost, samo je film iz 2009. godine, 'Savršeni bijeg', dobio kod kritičara dovoljno dobre ocjene da ga se primijeti. Taj film ima ocjenu 63 na stranici Metacritic, dok njegovi preostali filmovi, 'Dolazak', 'Planet tame', 'Ispod površine', 'Riddickove kronike' te 'Riddick' imaju značajno niže rezultate.

Jon Turteltaub

Turtletaub je još jedan redatelj čiji filmovi su u stvari bili uspješni na kino blagajnama. No kada pogledamo koje prosječne ocjene su njegova djela polučila, jasno nam je da su to i dalje petparački uraci.

Prosječna ocjena njegovih filmova je samo 47/100, što je podosta nizak broj. A kako je Turtletaub potpisan iza deset uradaka, još više razloga imamo za tužno lice. Jedini njegov film koji nije razočarao niti publiku niti kritiku jest 'Dok si spavao', sa Sandrom Bullock (dolazi nam ove godine u trileru 'Oceanovih 8) i Billom Pullmanom (ovaj donekle zaboravljeni glumac se vraća na scenu u drugom filmu o Pravedniku'). Svi njegovi ostali filmovi, uključujući filmove franšize 'Nacionalno blago', kao i film 'Instinkt' su podosta razočaravajući.

Nadajmo se da nas njegov novi film, 'Meg', s Jasonom Stathamom, neće razočarati ovog ljeta.

Guy Ritchie

Redatelj za kojeg bi mnogi rekli da je odličan, a vjerojatno bi i nahvalili njegova djela je svakako Guy Ritchie. Međutim, kada pogledamo što kritika misli o opusu ovog redatelja, priča je posve drugačija.

Prije dvadeset godina, 1998. godine, Guy Ritchie je imao svoj debi s izvrsnim filmom 'Lopovi, ubojice i dvije nabijene puške'. Dan danas se taj film smatra jednim od boljih gangsterskih filmova svih vremena, a ulazi redovno i u top 10 britanskih filmova.

Međutim, poslije svojeg debija redatelj nije uspio ponoviti taj uspjeh. Svi njegovi naredni filmovi, premda su katkad bili i poprilično unosni, bili su dosta loše ocijenjeni. Tako je Ritchie redatelj jednog od najgorih visokobudžetnih filmova ovog stoljeća, 'Valovi sudbine'. Nakon tog filma se Ritchie nekoliko godina klonio kina, sve do povratka s filmom 'Revolver'.

Naredne godine se ovaj filmaš vraća s Disneyjevim 'Aladdinom', igranom verzijom animiranog filma, za kojeg se nadamo da neće promašiti.

Todd Phillips

Ime Todda Phillipsa nije bilo poznato mnogima sve do 2009. godine. Do tada je Phillips uglavnom pisao filmove te je pokoji i režirao. No 2009. je na scenu 'banuo' s filmom 'Mamurluk', kojim je odjednom postao 'tražena roba'.

Na žalost, kako niti do tada, tako niti od tada Phillips nije uspio napraviti išta iole kvalitetno. Nastavci 'Mamurluka' mogu se s pravom smatrati jednim od gorih filmova uopće, a ne samo u njegovoj karijeri. Jedini njegov film koji je u stvari gori od ta dva je film 'Put do zrelosti'. No kako je snimljen početkom njegove karijere, drage volje možemo taj uradak pripisati neznanju.

Za 'Mamurluk 2' i 'Mamurluk 3' jednostavno nemamo nikakvo objašnjenje.

Michael Bay

Iako je posljednji na popisu, ipak je njegov vladar. Jasno, to je Michael Bay, dobro znani redatelj visoko eksplozivnih spektakla. Bay je na filmskoj sceni od 1995. godine, kada se pojavio s filmom 'Zločesti dečki'. Zarada je bila impresivna, ocjene katastrofalne. A tako je bilo i s njegovih narednih dvanaest filmova, osim za jednog.

Jedini Bayev film kojeg kritika nije pokopala jest film 'Transformeri' iz 2007. godine. Doduše, njegova ocjena je jedva nešto veća od 60%, tako da i dalje nije osobito uspješan film, ako pitamo kritičare. Sve njegove preostale filmove, svih dvanaest, 'Hrid', 'Armagedon', 'Pearl Harbour', cijela franšiza 'Transformera' je kritika sahranila.

No koliko god kritičari uništavali Bayeve filmove, i dalje vrijedi reći kako je ovo redatelj čiji filmovi su zaradili sveukupno preko šest i pola milijardi dolara. Malo postoji ljudi na svijetu koji se takvim nečime mogu pohvaliti, a valja spomenuti da niti jedan kritičar nije nikada uspio ikako prići tom broju.

Kakvi god da su Bayevi filmovi, i dalje su zlatne koke, pa ćemo ih i dalje gledati u kinima.

Kojeg redatelja biste dodali na popis? Javite nam se u komentarima.

