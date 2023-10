50 Cent koncertom u Zagrebu je oduševio i veliki broj zvijezda: Publika znala svaki stih hitova

Legendarni američki reper 50 Cent (48) napunio je jučer zagrebačku Arenu i izveo najveće hitove na koncertu za pamćenje. Ovo mu je prvi nastup u Hrvatskoj nakon 2007. godine, a sad je nastupio u sklopu turneje 'The Final Lap' koja se održava u čast 20. godišnjice izdanja albuma 'Get Rich or Die Tryin'. Naravno, nastup nisu mogle propustiti ni brojne domaće zvijezde.

Foto: Insagram/Grše

Reper Grše, trenutno po Billboardovoj ljestvici najslušaniji domaći izvođač u Hrvatskoj, prije koncerta se fotografirao s obožavateljima, a došao je u društvu kickboksača Antonija Plazibata te repera Layz-ja.

Foto: Instagram/Stoka

Od glazbene ekipe pridružili su im se i reper i voditelj Stoka, koji se odjenuo u reperskom stilu s upečatljivom ogrlicom oko vrata.

Na pozornici je uz repera plesalo i deset vatrenih ljepotica, dok je izvodio svoje najveće hitove 'Candy shop', 'Window shopper', 'Many men', 'Best friend'...Publika je znala svaki stih reperovih pjesama zbog čega 50 Cent nije skidao osmijeh s lica.

Foto: Instagram/zplusplus

Ni osječki glazbenik i producent z++ nije mogao zaobići Arenu i hip-hop legendu, te je kratko komentirao da ga je 'Fifty ubio'.

U jeku suprugove tužbe protiv bivše supruge, Nives Ivanišević također se odlučila zabaviti s prijateljicama na koncertu, a nastup nije propustila ni omiljena voditeljica Marijana Batinić.