A$AP Rocky priznao kako ga je očinstvo promijenilo: 'Biti otac djevojčice čini me ranjivim'

Američki reper, A$AP Rocky, održao je koncert 27. lipnja u dvorani Kia Forum u Los Angelesu, a u prvim redovima pratili su ga njegova partnerica Rihanna i njihov zajednički sin Riot. Nakon koncerta Riot se pridružio tati iza pozornice gdje i snimljen kako sjedi reperu na ramenima te pozdravlja prijatelje i suradnike.

Tijekom nastupa A$AP Rocky je sinu uputio kratku emotivnu poruku.

- Riot Rose. Hej, sine. Tata te voli - rekao je reper s pozornice, nakon čega je sva pažnja bila usmjerena upravo na dječaka.

Rihanna i A$AP Rocky imaju troje djece, dvogodišnjeg Riota, četverogodišnjeg sina RZA-u i devetomjesečnu kćer Rocki. Reper je ranije govorio koliko ga je očinstvo promijenilo.

- Mogao sam si opravdati zašto ne idem u klub ili zašto odlazim nakon samo pet minuta. Pravim se umoran, a uopće nisam umoran - ispričao je A$AP Rocky u jednom od intervjua za Vogue.

Foto: Benoit Tessier

- Biti otac djevojčici u ovom trenutku čini te ranjivijim - rekao je nakon rođenja kćeri Rocki za E! News te istaknuo kako je očinstvo utjecalo i na njegov stil odijevanja.

Podsjetimo, A$AP Rocky će 6. listopada 2026. godine nastupiti u Areni Zagreb u sklopu 'Don’t Be Dumb' svjetske turneje, a karte su već u prodaji.