A$AP Rocky stiže u Hrvatsku!

Multitalentirani umjetnik, poduzetnik, glumac, globalna zvijezda i modna ikona A$AP Rocky najavio je danas dodatne europske datume svoje svjetske turneje Don’t Be Dumb World Tour. U produkciji Live Nationa, proširena svjetska turneja donosi album DON’T BE DUMB publici diljem svijeta i pruža obožavateljima priliku da uživo dožive njegov prvi studijski album nakon osam godina. Na veliko oduševljenje domaće publike, A$AP Rocky prvi će put nastupiti i u Hrvatskoj i to 6. listopada 2026. godine u Areni Zagreb.

Turneja Don’t Be Dumb World Tour započela je 27. svibnja rasprodanim koncertom u dvorani United Center u Chicagu, gdje je Rocky izveo nove pjesme s albuma DON’T BE DUMB uz najveće hitove iz svoje dosadašnje karijere. Svjetska turneja nastavlja se kroz velika tržišta poput Toronta, Bostona, Atlante, Houstona, Los Angelesa i Vancouvera prije završetka sjevernoameričkog dijela 11. srpnja u Prudential Centeru u New Jerseyju.

Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS

Europski i britanski dio turneje započinje 25. kolovoza u dvorani ING Arena u Bruxellesu, a uključuje nastupe u Londonu, Milanu, Münchenu, Stockholmu, Hamburgu, Berlinu, Parizu i drugim gradovima. Turneja je dodatno proširena novim datumima u Lodzu, Pragu, Budimpešti, Zagrebu i Beogradu, prije završnog nastupa u Ateni.

Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Ulaznice će prvo biti dostupne u pretprodaji, a opća prodaja počinje u petak, 5. lipnja u 9 sati, putem službene stranice ASAPROCKY.COM.Za europski i britanski dio turneje, pretprodaja počinje u utorak, 2. lipnja u 9 sati na ASAPROCKY.COM.

U ponudi su razni VIP paketi i ekskluzivna iskustva za fanove koji žele svoje koncertno iskustvo podići na višu razinu. Paketi se razlikuju ovisno o odabranoj opciji, a mogu uključivati premium ulaznice, pristup obilasku iza pozornice, ekskluzivan pristup privatnom VIP lounge prostoru prije koncerta, limitirani VIP poklon te brojne druge pogodnosti. Sadržaj VIP paketa razlikuje se ovisno o odabranoj ponudi. Više se informacija nalazi na vipnation.eu.

DATUMI DON’T BE DUMB WORLD TOUR 2026

1. lipnja — Montreal, Quebec — Bell Centre

2. lipnja — Boston, Massachusetts — TD Garden

4. lipnja — Philadelphia, Pennsylvania — Xfinity Mobile Arena

7. lipnja — New York, New York — The Governors Ball*

8. lipnja — Baltimore, Maryland — CFG Bank Arena

11. lipnja — Atlanta, Georgia — State Farm Arena

12. lipnja — Charlotte, Sjeverna Karolina — Spectrum Center

14. lipnja — Orlando, Florida — Kia Center

15. lipnja — Miami, Florida — Kaseya Center

18. lipnja — Dallas, Teksas — American Airlines Center

19. lipnja — Austin, Teksas — Moody Center

20. lipnja — Houston, Teksas — Toyota Center

23. lipnja — Phoenix, Arizona — Mortgage Matchup Center

25. lipnja — San Francisco, Kalifornija — Chase Center

26. lipnja — Las Vegas, Nevada — MGM Grand Garden Arena

27. lipnja — Los Angeles, Kalifornija — Kia Forum

30. lipnja — Seattle, Washington — Climate Pledge Arena

1. srpnja — Vancouver, Britanska Kolumbija — Rogers Arena

3. srpnja — Edmonton, Alberta — Rogers Place

4. srpnja — Calgary, Alberta — Scotiabank Saddledome

8. srpnja — Detroit, Michigan — Little Caesars Arena

11. srpnja — Newark, New Jersey — Prudential Center