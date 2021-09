Zarekli su se da se nikada neće ponovno okupiti na razočarenje legije obožavatelja. No gotovo četiri desetljeća od razlaza, očekuje se da će švedska ABBA danas najaviti "senzacionalan" glazbeni povratak. Slavna grupa prodala je više od 400 milijuna albuma i utjecala na naraštaje pop glazbenika.

Nakon pobjede na Euroviziji 1974. godine s pjesmom "Waterloo", postali su globalne superzvijezde zahvaljujući nizu hitova sedamdesetih i ranih osamdesetih. Od razilaženja 1982. godine, uporno su se opirali ponudama da se ponovo okupe. No očekuje se da će u četvrtak razveseliti obožavatelje vijestima o novoj suradnji.

Sada sedamdesetogodišnji autori pop klasika "Dancing Queen", "The Winner Takes It All" i "Take a Chance on Me", najavili su "povijesnu" objavu u 18:45 po srednjoeuropskom vremenu. Detalji se još drže u tajnosti, ali očekuje se da će grupa najaviti objavu prvih pjesama od 1980-ih i pokretanje nove kazališne predstave u kojoj će nastupati kao hologrami "Abbatars".

"Hvala vam što ste čekali, putovanje će uskoro početi", objavila je prošli tjedan na Twitteru slavna četvorka - Anni-Frid Lyngstad (75), Agnetha Faltskog (71), Bjorn Ulvaeus (76) i Benny Andersson (74). Tabloid The Sun piše da je bend snimio osam novih pjesama.