FOTO Pobjednica 'Supertalenta' i brojni drugi na Božiću u Ciboni
Neke od najljepših božićnih pjesama večeras odjekuju Košarkaškim centrom Dražen Petrović, gdje se 36. put održava koncert 'Božić u Ciboni'. Na najdugovječnijem božićnom koncertu u Hrvatskoj nastupaju Danijela Pintarić, Marija Vidović, Matteo Ivan Rašić, Chriztel Renae Aceveda, Blanka Tkalčić i Marija Kuhar Šoša, uz vokalne sastave Tri soprana - One HNK i Agape Family
Suvremeni blagdanski repertoar donose Gelato Sisters, Rubby Montanari Knez, ToMa, Elis Lovrić, Mladenka Lovrović i Vlatka Kladarić, uz pratnju sedam zborova iz različitih dijelova Hrvatske, Zagrebačke filharmonije i ritam sekcije orkestra Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL