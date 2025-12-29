Veliki vodič: Oni će žariti i paliti u koncertima bogatoj godini

Koncertna godina je na izmaku, no već sada je jasno da nas čeka još jedna u kojoj će se datumi na kalendarima zaokruživati s velikim iščekivanjem. Tako je mlada glazbena senzacija Jakov Jozinović prije samo nekoliko dana novom objavom na Instagramu izazvao pravu euforiju kod obožavatelja. Naime, nakon što je rasprodao Arenu Zagreb u kojoj će nastupiti 19. lipnja 2026. godine sada je najavio i svoj drugi koncert u zagrebačkoj Areni i to dan kasnije.

Ovaj student novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu javnosti je postao poznat još kao tinejdžer u showu 'Supertalent', no prava eksplozija popularnosti dogodila se 2025. godine. Njegove emotivne obrade hitova regionalnih velikana poput Đorđa Balaševića, Olivera Dragojevića i Zdravka Čolića postale su viralne na društvenim mrežama, donijevši mu vojsku obožavatelja i rasprodane koncerte gdje god da se pojavi.

Koncert Jakova Jozinovića u Oroslavju | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Glazbenu sezonu i svoju koncertnu godinu 2026. otvara i pop diva Vesna Pisarović, koja nakon dva nevjerojatno rasprodana koncerta u Areni Zagreb prije tri godine i spektakla na istoj adresi u travnju prošle godine, svoje hitove donosi u klupski format zagrebačkog Boogaloo-a 23. i 24. siječnja.

Bjelovar: Koncert Vesne Pisarović na adventu | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Podsjetimo, njen prošlogodišnji koncert u zagrebačkoj Areni Arena bio je kulminacija njene karijere u smislu koncertnih ambicija. Grandiozni orkestar i gosti Tajči i Vojko V, dodatno su pojačali emociju hitova koje publika jednoglasno pjeva.

U prvom mjesecu godine u najveću hrvatsku dvoranu vraća se vraća pančevski dvojac Buč Kesidi, kojemu će to biti najveći samostalni koncert do sada, najavljen za subotu 24. siječnja.

Foto: sandra simunovic/pixsell

Par dana nakon njih, očekuje nas koncert Nele. Mlada glazbena nada nedavno je objavila novi, hvaljeni album, a sve će zaokružiti koncertom 29. siječnja u zagrebačkom Petom kupeu, gdje će premijerno izvoditi pjesme s novog albuma ‘Arhivirano’.

Zaljubljeni Valentinovo mogu proslaviti na koncertu sjajne Natali Dizdar u Boogaloou u Zagrebu, gdje osebujna pjevačica priprema spektakl za pamćenje uz najromantičniji provod, ujedno najajvljujući i izlazak novog singla, te koncertnu turneju diljem regije.

Zagreb: Natali Dizdar snima spot za pjesmu "Slobodna" | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

A koncert koji se dugo čekao je i onaj popularne dive narodne glazbe Ane Bekute, koja, također na Valentinovo, stiže u zagrebačku Arenu gdje će nakon više od desetljeća iščekivanja poslaviti i 40 godina karijere.

Foto: PROMO

Ljubitelji nešto žešće, domaće glazbe, doći će na svoje jer rock institucija Parni Valjak nastavlja svoju jubilarnu turneju “50” te najavljuje novi koncertni datum 28. veljače u dvorani Gradski vrt u Osijeku. Bit će to nastavak proslave jubilarnih pola stoljeća djelovanja koje je navedeni bend kroz ovu godinu održao na brojnim pozornicama.

Severina, koja je prošlog mjeseca rasprodala dvije Arene Zagreb, nastavlja svoju turneju po Hrvatskoj. Ovog puta 7.ožujka u dvorani Zeleni brijeg u Sisku. Upravo zbog blizine Zagreba, sisački koncert idealna je prilika za sve one koji nisu uspjeli osigurati svoje mjesto na zagrebačkim spektaklima, poručuju iz njenog tima.

Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Sve popularniji Adi Šoše na Dan žena stiže u Dalmaciju, točnije Zadar, u ŠC Višnjik, što će Adiju biti prvi put da nastupa u gradu morskih orgulja.

Foto: Antonio Ahel

Dan žena uveličat će i Marko Kutlić, koji se nakon skoro dvije godine vraća na pozornicu kultnog prostora Tvornice kulture u Zagrebu.

Jedan od najuspješnijih i najomiljenijih pjevača regije, Hari Mata Hari, obilježava 40 godina karijere, a veliki jubilej proslavit će dvama posebnim koncertima. Povodom Dana žena nastupit će u Splitu, dok će samo šest dana kasnije, 14. ožujka, održati veliki spektakl u Areni Zagreb.

Foto: PROMO

Subota, 28. ožujka, u Areni Zagreb rezervirana je za veliki koncert sjećanja na Tomu Zdravkovića. Na koncertu organiziranom povodom 35. godišnjice smrti legendarnog pjevača nasupiti će popularni izvođači poput Dejana Matića, Dragana Kojića Kebe, Enesa Begovića i Milana Topalovića Topalka i drugi.

Slavljenička euforija Tanje Savić konačno stiže i u Hrvatsku. Nakon rasprodane turneje ‘20 godina s Tanjom’ diljem regije, jedna od najvoljenijih glazbenica s ovih prostora najavljuje dugo očekivani spektakl u Areni Zagreb 23. svibnja.

Prošlogodišnji rasprodani koncert u Areni Zagreb o kojem se još uvijek priča s emocijama, pop zvijezdu Tonya Cetinskog, potaknutog željom svojih obožavatelja, naveo je da 30. svibnja najavi povratak na istu pozornicu uz još veći spektakl.

Beograd: Tony Cetinski održao je prvi od tri zakazana koncerta pod imenom "Samo ljubav" | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL