Adam će Nikolini pružiti novu priliku, Goga šokirala Dejana...

U utorak navečer u showu 'Brak na prvu' parovi su razgovarali s ekspertima o njihovu odnosu, a nakon toga donijeli su odluku o ostanku u showu te su mnogi dobili drugu priliku da spase brak.

Boris Blažinić, Ingrid Divković i Ita Štefanek su tijekom ovog razdoblja pažljivo promatrali parove te pratili što pojedinci rade pogrešno i kako to mogu ispraviti. Nakon toga su jedan po jedan par pozvali na razgovor kako bi zajedno analizirali njihov brak, a supružnici su se onda morali odlučiti hoće li ostati u vezi ili odlaze iz showa. Prvi par koji je trebao donijeti odluku bili su Gordana Gašparić Vrbljanin i Milan Tokić.

- Nije bilo toga što Milan nije pokušao da zavede mene kao ženu, ali kad se ugase kamere, kad ostanemo sami, ono što me iritira je: 'Sad smo ja i moja ženica sami, sad bismo mi mogli nešto pokušati'. Ja sam žena kojoj treba malo dulje da upozna nekoga da bi eventualno došlo do neke intimnosti i prije sam za neko prijateljstvo. No Milan je divna osoba i po karakterima ste nas fenomenalno spojili. Zato smo se dogovorili da ćemo se nastaviti družiti i možda se nešto i rodi - kazala je iskreno Gordana, koja se odlučila za ostanak u showu, baš kao i Milan koji je potom kratko zaključio: 'Ja ću nju zavoditi dok je budem poznavao'.

Nakon njih na red je došao najeksplozivniji par - Lidija i Alen.

- Razmišljala sam o puno stvari i jednako toliko koliko želim otići, želim i ostati. Želim otići jer mi je život s njim teška muka, a želim ostati da bih vidjela što će mi eksperti reći, što mogu naučiti i koliko mogu napredovati kao osoba - priznala je Lidija koju je Alen najviše razočarao na medenome mjesecu, kad se ona osjećala užasno i osramoćeno. No unatoč tome, Lidija je odlučila dati još jednu priliku sebi, Alenu i ljubavi te su se, na iznenađenje mnogih, oboje odlučili za ostanak u braku.

A još jednu šansu Nikolina je odlučila dati svom suprugu, baš kao i Adam njoj.

- Sinoć sam baš bio jako razočaran u Nikolinu i smatram da smo to trebali sami riješiti. Ali eksperti su nam pomogli i savjetovali nas kako da nastavimo dosadašnju vezu - kazao je Adam koji će se još malo potruditi oko njihove veze, ali isto očekuje i od Nikoline.

- Priznajem da sam pretjerala, da se ne otvaram dovoljno i da imam neki zid, ali treba mi vremena i želim ti dati priliku da vidim kamo ovo može ići - izjavila je.

Zatim je na red došao par od kojeg svi najviše očekuju iako toga ni sami nisu svjesni - Gordana Marelli i Dejan Vukobratović.

- Na prvu sam očekivala da mi se osoba neće svidjeti, a onda sam se ugodno iznenadila. No više nemam takvo mišljenje. To je bio početnički zanos i kad smo se uselili zajedno, prilično smo zaštekali. Imamo različit bioritam, i to je problem - rekla je Gordana, a Dejan je ostao lagano šokiran njezinom izjavom jer ne smatra da se njihova veza promijenila nagore. Bez obzira na to, oboje su zaključili kako je ono što imaju vrijedno borbe pa su se odlučili za ostanak u braku!

- Ostajem jer mi je užasno draga i mislim da zbog nekoliko dana napetosti ne odustajem i ne volim ljude koji odustaju tako lako -zaključio je Dejan.

Još jedan par u koji vjeruju ostali kandidati su Nadia i Luka.

- Imali smo uspona i padova, ali idemo prema boljem. Drago mi je što nismo odustali jedan od drugog, od ljubavi i prijateljstva. Iako sam u jednom trenutku htjela odustati i otići kući, dala sam još jednu priliku ljubavi na ovaj način. Ovdje sam došla s Lukom i s njim ću i otići, čekam ga na prvoj i na zadnjoj stepenici - priznala je Nadia kroz suze, a Luka je odlučio da će dati sve od sebe kako bi Nadiji pružio ono što joj treba.

Posljednji par koji je stigao na razgovor s Borisom, Ingrid i Itom bili su Valentina i Marinko.

- Nakon prvobitnog šoka na vjenčanju kad sam upoznala kauboja, shvatila sam da odijelo stvarno ne čini čovjeka. Marinko je izuzetno dobra osoba, dobar prijatelj i s njim mogu o svemu pričati. No fali mi muška dominantnost i stav, imam osjećaj da se on mene boji na neki način -kazala je Valentina te ona i Marinko nisu još izrekli svoju konačnu odluku.

