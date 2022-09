Adam Levine o navodnoj aferi s TikTok zvijezdom: 'Prešao sam granicu. Bio sam naivan i glup'

Slavni pjevač i član grupe Maroon 5, Adam Levine (43), na društvenim mrežama oglasio se nakon navodne afere s zvijezdom TikToka i Instagrama, Sumner Stroh.

- Puno toga se trenutačno priča o meni i htio bi razjasniti što se dogodilo - započeo je u objavi.

- Nisam dobro procijenio situaciju koketirajući s bilo kim, tko nije moja supruga. Nisam imao aferu, no prešao sam granicu tijekom teškog perioda u mom životu - napisao je i nastavio:

- U određenim slučajevima to je postalo neprikladno. Riješio sam to i poduzeo proaktivne korake da to ispravim sa svojom obitelji. Moja žena i moja obitelj su sve do čega mi je stalo na ovom svijetu.

- Biti dovoljno naivan i glup da riskiram jedinu stvar koja mi je uistinu važna bila je najveća pogreška koju sam mogao napraviti. Nikada je više neću ponoviti. Preuzimam punu odgovornost. Proći ćemo kroz to. I proći ćemo kroz to zajedno - zaključio je.

Podsjetimo, Sumner Stroh nedavno je objavila TikTok video gdje je priznala kako je imala aferu Adamom Levineom. Prema njezinim riječima afera je trajala više od godinu dana, a odlučila je u javnost izaći sa tom informacijom prije nego jedan od njenih prijatelja vijest proda tabloidima. Više pročitajte OVDJE.

Inače, Adam i Viktorijina anđelica Behati Prinsloo (34) u braku su od 2014. godine. Zajedno imaju dvije djevojčice Dusty Rose (5) i Gio Grace (4), a trenutačno očekuju i treće dijete.

