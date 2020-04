Adam negira glasine: 'Dosta mi je laži, s Gogom nemam ništa'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Adamova sestra je 'izrešetala' Nikolinu: Nije ona za mog brata

Prije nekoliko epizoda Dejan Vukobratović (39) prigovorio je Gordani Marelli (38) jer je cijelo vrijeme na zajedničkom druženju gledala Adama Kromera (33), što je ona tad demantirala. Adam i Goga su navodno se družili i u teretani, ali unatoč tome Goga negira da je 'bacila oko' na supruga Nikoline Tutić (31). Ipak, Gordana je uvjerena da Dejanu smeta Adam.

- Ja sam sigurna da je Dejan ljubomoran na Adama. Milijun posto - rekla je Goga sa smiješkom na licu. Na ceremoniji Nikolina i Adam su se zbližili nakon što se ona rasplakala i otvoreno rekla što misli o njemu i njihovom odnosu. Tad je Gordana sve gledala iz daljine, a potom i rekla kako ju je Adam razočarao.

Foto: RTL

- Adam mi je jako pao u očima jer smo puno razgovarali nakon teretane, jako me iznenadio, naročito nakon sinoć. Mogu otvoreno reći da ne shvaćam što je u njegovoj glavi. Nije mi jasno što on radi, možda sam se prevarila po pitanju njega. To sam večeras prvi put pomislila - komentirala je Gordana, za koju gledatelji kažu da se spetljala s Adamom nakon showa.

Foto: RTL

Ipak, Adam sve te špekulacije u showu negira. U kameru je rekao što se događa između njega i Gordane u ovom eksperimentu.

- Bio sam u teretani, popio kavu s Gogom. Samo da znate da među nama nema ništa i dosta mi je više tih izmišljotina - kaže Adam. Gordana mu je zamjerila što je ostao u showu zbog Nikoline, dok je ona na svom papiru napisala da želi otići od Dejana.