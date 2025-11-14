Obavijesti

Adele postala glumica! Nova karijera u filmu 'Cry to heaven'

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 1 min
The Brit Awards 2022 - Arrivals - London | Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION/PIXSELL

Adele, slavljena britanska pjevačica, kreće u nove vode: debitirat će kao glumica u filmu "Cry to Heaven" redatelja Toma Forda, koji okuplja niz holivudskih zvijezda

Popularna pjevačica preuzima na sebe veliki rizik novim poslovnim pothvatom. Karizmatična britanska pjevačica Adele, jedna od najuspješnijih glazbenica današnjice, najavljuje veliki zaokret u svojoj karijeri: debitirat će kao glumica u novom filmu slavnog dizajnera i redatelja Toma Forda! Ovaj projekt, koji nosi naziv "Cry to Heaven", adaptacija je romana autorice Anne Rice, a okuplja niz hollywoodskih velikana. 

Tom Ford, poznat po svojim vizualno raskošnim filmovima poput "A Single Man" i "Nocturnal Animals", preuzima trostruku ulogu — piše scenarij, režira i producira ovu priču. Kako piše Daily Mail, uz Adele, u ovom filmu će se pojaviti i zvijezde poput Aarona Taylor-Johnsona, Nicholasa Houlta, Colina Firtha i Paula Bettanyja. Već sama glumačka postava daje naslutiti da se radi o ozbiljnom projektu koji neće proći nezapaženo.

Radnja "Cry to Heaven" smještena je u raskošnu Italiju 1700-tih, u svijet opere, aristokracije i strogih društvenih normi. Pratimo dva muškarca iz potpuno različitih društvenih slojeva, čiji se životi isprepliću kroz glazbu i kulturu onoga vremena. No, još uvijek se ne zna koju točno ulogu će Adele tumačiti, a fanovi su u iščekivanju.

Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

Adele je kroz svoju karijeru osvojila sve moguće glazbene nagrade — od Grammyja do Oscara, ali uvijek je odbijala glumačke ponude. S obzirom na to, ovo je veliki rizik koji bi joj mogao otvoriti vrata filmske industrije. 
Ako se pokaže uspješnom, Adele bi mogla postati još jedna glazbena diva koja osvaja filmski svijet. No, ako njezina izvedba ne bude uvjerljiva, reakcije publike i kritike mogle bi biti neumoljive.

