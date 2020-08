U prvi\u00a0plan je opet do\u0161la njezina divna figura, a zbog nje je i 'nagrabusila', odnosno, pratiteljica ju je izvrije\u0111ala.

- \u017dao mi je, imam dvije k\u0107eri. Borim se zbog tebe. Nisu te uop\u0107e prepoznale. Kako da im to objasnim? Izgleda\u0161 bolesno... \u017dao mi je. Tako sam razo\u010darana. Ti si divna osoba, ali sam zbunjena kako bih trebala svojim k\u0107erima objasniti da vi\u0161e ne li\u010di\u0161 na sebe? - poru\u010dila joj je tako jedna pratiteljica.\u00a0

Adele na to nije reagirala, ali bilo je onih koji su je po\u010deli braniti.\u00a0

- Ona bi se sad trebala sramiti toga \u0161to je uspjela do\u0107i u \u017eeljenu formu? Pa mislim stvarno, svugdje zli jezici - pisali su joj.\u00a0

Adele je sve iznenadila kad je\u00a0za svoj 32. ro\u0111endan pozirala u uskoj, crnoj minici. Znalo se da je smr\u0161avjela jo\u0161 za\u00a0Bo\u017ei\u0107 pro\u0161le godine kad je objavila fotografiju na kojoj se vidjelo da je znatno 'stesala liniju. Oni koji joj \u017eele napakostiti tvrde da je to u\u010dinila uz pomo\u0107 kirurga, ali s time se nikako ne sla\u017ee njen osobni trener koji isti\u010de da je cijelo vrijeme bio uz nju, kontrolirao i savjetovao sve oko njezine prehrane, kao i treninge.

Adele smršavjela pa je vrijeđali: 'Izgledaš bolesno, žao mi te'

Ona bi se sad trebala sramiti toga što je uspjela doći u željenu formu? Pa mislim stvarno, svugdje zli jezici, što vam je ljudi..., branili su pratitelji slavnu pjevačicu

<p>Britanska pjevačica <strong>Adele </strong>(32) svoje je obožavatelje prije nekoliko mjeseci iznenadila transformacijom nakon što je smršavjela više od 40 kilograma. Ovih je dana s kovrčavom kosom pozirala ispred vizuala koji je na novom albumu pjevačice <strong>Beyonce </strong>(38). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Beyonce napunila 38 godina</strong></p><p>- Hvala ti kraljice što se uvijek osjećamo voljeno kroz tvoju umjetnost - napisala je Adele uz fotografiju, a fanovi britanske pop dive obasuli je komplimentima. Nadaju se da će dvije zvijezde zajedno zapjevati u budućnosti. </p><p>U prvi plan je opet došla njezina divna figura, a zbog nje je i 'nagrabusila', odnosno, pratiteljica ju je izvrijeđala.</p><p>- Žao mi je, imam dvije kćeri. Borim se zbog tebe. Nisu te uopće prepoznale. Kako da im to objasnim? Izgledaš bolesno... Žao mi je. Tako sam razočarana. Ti si divna osoba, ali sam zbunjena kako bih trebala svojim kćerima objasniti da više ne ličiš na sebe? - poručila joj je tako jedna pratiteljica. </p><p>Adele na to nije reagirala, ali bilo je onih koji su je počeli braniti. </p><p>- Ona bi se sad trebala sramiti toga što je uspjela doći u željenu formu? Pa mislim stvarno, svugdje zli jezici - pisali su joj. </p><p>Adele je sve iznenadila kad je za svoj 32. rođendan pozirala u uskoj, crnoj minici. Znalo se da je smršavjela još za Božić prošle godine kad je objavila fotografiju na kojoj se vidjelo da je znatno 'stesala liniju. Oni koji joj žele napakostiti tvrde da je to učinila uz pomoć kirurga, ali s time se nikako ne slaže njen osobni trener koji ističe da je cijelo vrijeme bio uz nju, kontrolirao i savjetovao sve oko njezine prehrane, kao i treninge.</p>