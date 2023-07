Adi iz 'Zvezda Granda' zaludio je žene, a sad je napokon otkrio ljubavni status: 'Oprostite mi...'

Mostarski slavuj Adi Šoše (29) otvorio je dušu i progovorio o privatnom životu, a otkrio je i ljubavni status.

Šoše je nastupao u Trogiru, a u njegovoj publici najčešće su žene koje mu ponekad dobace i koji grudnjak.

- Malo me stid. Vole me žene, što da kažem, ljubav je obostrana. Tko god da je bacio, hvala puno - rekao je za In Magazin.

Ipak, izgleda da će obožavateljice ostati razočarane jer je njegovo srce zauzeto.

- Pa znaš što, krio sam uvijek status, ali zauzet sam. Imam djevojku, sretan, zaljubljen, tako da sve je super, izvinite žene koje me pratite - otkrio je.

Podsjetimo, Adija je javnost upoznala preko jednog od najgledanijih pjevačkih natjecanja 'Zvezde Granda'. Finale mu je izmaklo 'za dlaku', što je izazvalo 'lavinu' komentara među gledateljima koji su smatrali da ga je žiri zakinuo.

Na YouTubeu je objavljivao i obrade nekih od poznatih pjesama poput Giulianove 'Gdje smo mi'. Nakon nastupa u 'Zvezdama Granda' Adi je dobio veliko priznanje kada je postao pjevač poznate srpske grupe Miligram, a sad ima solo karijeru.