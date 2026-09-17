Adi Šoše koncertom u autobusu najavio veliki nastup u Areni!

Miljenik publike Adi Šoše 12. ožujka 2027. održat će koncert karijere u Areni Zagreb, gdje stiže sa svojim AL Music bendom. Koliko ga publika iščekuje pokazao je već prvi dan prodaje - za koncert 'Čista ljubav u Zagrebu' u manje od 24 sata prodano je gotovo 5000 ulaznica.

- Arena je bila moja velika želja i puno sam radio da bih došao do ovoga. Sada, kada se želje i snovi pretvaraju u stvarnost, još mi je teško povjerovati. Zahvalan sam što mogu raditi ono što volim i želim to opravdati na najbolji mogući način. Hvala na svakoj kupljenoj karti i ljubavi koju mi dajete - poručio je Adi.

Foto: MARIO POJE

Početak prodaje ulaznica obilježio je nesvakidašnjom promotivnom akcijom. S fanovima je krenuo ulicama Zagreba u posebnom Tulumbusu, koji je uz Adija i njegove ljubavne pjesme na nekoliko sati postao pravi Romantik bus i pokretna koncertna pozornica.

Za vožnju i Adijev mini koncert pristiglo je više od 3000 prijava, a priliku sudjelovati dobilo je 100 fanova. Ukrcavali su se na nekoliko zagrebačkih stanica, zajedno s Adijem pjevali njegove hitove i pretvorili Tulumbus u mjesto ispunjeno pjesmom, emocijama i dobrom energijom.

- Najljepši dio ovog posla su mi ljudi i trenuci koje zajedno stvaramo. Sinoć je bilo posebno i teško je riječima opisati koliko smo se dobro zabavljali. Toliko osmijeha, pjesme i dobre energije podsjetilo me koliko sam zahvalan na svojim fanovima i svemu što mi se događa - kaže Adi.

Foto: MARIO POJE

Vožnja Zagrebom bila je tek uvod u ono što Šoše priprema za ožujak sljedeće godine. Publiku očekuje njegov najveći glazbeno-scenski iskorak do sada, uz raskošnu produkciju, vrhunske glazbenike, posebno osmišljenu scenografiju i pjesme koje broje milijunske preglede i slušanja.

Foto: MARIO POJE

Na repertoaru će se naći hitovi poput 'Zrno nade', 'Nevrijeme', 'Tuđa', 'Najljepši cvijet' i 'Tajno moja', kao i suradnje 'Čista ljubav' sa Senidah, 'Daljine' sa Sašom Matićem te 'Sve ili ništa' s Tonyjem Cetinskim. Koncert 'Čista ljubav u Zagrebu' održat će se 12. ožujka 2027. u Areni Zagreb, a ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio.