Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVI DUET

Adi Šoše i Saša Matić udružili glasove u novoj pjesmi 'Daljine'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 2 min
Adi Šoše i Saša Matić udružili glasove u novoj pjesmi 'Daljine'
3
Foto: PROMO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Saša Matić i Adi Šoše predstavili su novu zajedničku pjesmu 'Daljine'

Admiral

Regionalna glazbena scena dobila je novi veliki duet. Saša Matić i Adi Šoše predstavili su 'Daljine', pjesmu koja je spojila dva snažna vokala, dvije generacije i različite glazbene senzibilitete u zajedničku emotivnu priču. Za Šošu ovaj duet predstavlja mnogo više od glazbene suradnje - ostvarenje susreta s umjetnikom čiji je rad obilježio dio njegova odrastanja.

Foto: PROMO

- Saša je netko tko je tiho bio dio cijelog mog života jer sam odrastao uz njegove pjesme. Ova suradnja čini me beskrajno ponosnim i jedva čekam da izvedemo ‘Daljine’ uživo na nekom od koncerata - rekao je Adi.

Saša ističe da je sa zadovoljstvom prihvatio Adijev poziv, prepoznavši u pjesmi i mladom kolegi energiju koja mu je bila posebno inspirativna.

- Sretan sam što me Adi pozvao da zajedno otpjevamo ‘Daljine’. Volim surađivati s mladim ljudima koji donose neku novu energiju, a Adi je zaista izuzetan umjetnik, s prepoznatljivom emocijom i glasom koji publika s razlogom voli - kazao je Saša Matić.

Foto: PROMO

Dodaje da ga je pjesma osvojila već na prvo slušanje.

- Pjesma mi se svidjela već na prvo slušanje i nisam imao dilemu trebam li biti dio ove priče. Mislim da smo spojili dvije različite energije na jedan lijep i, vjerujem, publici zanimljiv način. Nas je pjesma osvojila na prvu, a sada jedva čekamo čuti kako će je publika doživjeti. Vjerujem da će ljudi osjetiti ono što smo i mi osjetili dok smo je stvarali i da će je voljeti i dugo slušati - poručio je Saša.

UOČI KONCERATA U ARENI Saša Matić za 24sata: 'Kod kuće sam tata, a ne zvijezda. Moje su kćeri uvijek bile skromne...'
Saša Matić za 24sata: 'Kod kuće sam tata, a ne zvijezda. Moje su kćeri uvijek bile skromne...'

Autor pjesme 'Daljine' je Amil Lojo, koji potpisuje i produkciju, dok vizualnu priču potpisuje redateljica Karmen Obrdalj. Govoreći o nastanku pjesme i suradnji dvojice pjevača, Lojo ističe da se sve prirodno posložilo.

- Nekad se stvari jednostavno na kraju poslože baš onako kako i treba, a mislim da je to upravo bio slučaj s ovom pjesmom. Dva vrhunska vokala, dva različita karaktera i senzibiliteta, a zajedno jedna zaista posebna emocija... - rekao je Amil.

'Daljine' su ujedno savršena uvertira u najveće poglavlje dosadašnje karijere Adija Šoše. Početkom sljedeće godine očekuje ga njegov najveći samostalni koncert u Areni Zagreb, a za koji će ulaznice uskoro biti u prodaji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
Nek' ti kušin bude heavy metal! Oni su klapa koja pjeva pjesme Maidena: 'Sviđamo se i Harrisu'
METAKLAPA

Nek' ti kušin bude heavy metal! Oni su klapa koja pjeva pjesme Maidena: 'Sviđamo se i Harrisu'

Članovi Metaklape oslanjaju se isključivo na svoje glasove i specifična pravila klapskog pjevanja
Eurosong nakon kontroverzi oko Izraela pooštrio pravila: Evo što se mijenja iduće godine...
Nova odluka EBU-a

Eurosong nakon kontroverzi oko Izraela pooštrio pravila: Evo što se mijenja iduće godine...

Europska radiodifuzijska unija (EBU) priopćila je da su pravila izmijenjena nakon povratnih informacija televizijskih kuća koje sudjeluju na natjecanju te da će nova pravila pružiti veću jasnoću izvođačima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026