Adi Šoše i Saša Matić udružili glasove u novoj pjesmi 'Daljine'

Regionalna glazbena scena dobila je novi veliki duet. Saša Matić i Adi Šoše predstavili su 'Daljine', pjesmu koja je spojila dva snažna vokala, dvije generacije i različite glazbene senzibilitete u zajedničku emotivnu priču. Za Šošu ovaj duet predstavlja mnogo više od glazbene suradnje - ostvarenje susreta s umjetnikom čiji je rad obilježio dio njegova odrastanja.

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- Saša je netko tko je tiho bio dio cijelog mog života jer sam odrastao uz njegove pjesme. Ova suradnja čini me beskrajno ponosnim i jedva čekam da izvedemo ‘Daljine’ uživo na nekom od koncerata - rekao je Adi.

Saša ističe da je sa zadovoljstvom prihvatio Adijev poziv, prepoznavši u pjesmi i mladom kolegi energiju koja mu je bila posebno inspirativna.

- Sretan sam što me Adi pozvao da zajedno otpjevamo ‘Daljine’. Volim surađivati s mladim ljudima koji donose neku novu energiju, a Adi je zaista izuzetan umjetnik, s prepoznatljivom emocijom i glasom koji publika s razlogom voli - kazao je Saša Matić.

Foto: PROMO

Dodaje da ga je pjesma osvojila već na prvo slušanje.

- Pjesma mi se svidjela već na prvo slušanje i nisam imao dilemu trebam li biti dio ove priče. Mislim da smo spojili dvije različite energije na jedan lijep i, vjerujem, publici zanimljiv način. Nas je pjesma osvojila na prvu, a sada jedva čekamo čuti kako će je publika doživjeti. Vjerujem da će ljudi osjetiti ono što smo i mi osjetili dok smo je stvarali i da će je voljeti i dugo slušati - poručio je Saša.

Autor pjesme 'Daljine' je Amil Lojo, koji potpisuje i produkciju, dok vizualnu priču potpisuje redateljica Karmen Obrdalj. Govoreći o nastanku pjesme i suradnji dvojice pjevača, Lojo ističe da se sve prirodno posložilo.

- Nekad se stvari jednostavno na kraju poslože baš onako kako i treba, a mislim da je to upravo bio slučaj s ovom pjesmom. Dva vrhunska vokala, dva različita karaktera i senzibiliteta, a zajedno jedna zaista posebna emocija... - rekao je Amil.

'Daljine' su ujedno savršena uvertira u najveće poglavlje dosadašnje karijere Adija Šoše. Početkom sljedeće godine očekuje ga njegov najveći samostalni koncert u Areni Zagreb, a za koji će ulaznice uskoro biti u prodaji.