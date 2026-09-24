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Adi Šoše za 24sata: Gibo mi je rekao da sam najbolji vokal

Piše Mauro Paliska,
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Adi Šoše za 24sata: Gibo mi je rekao da sam najbolji vokal
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Foto: Aleksandar Jovanovic Cile/ATAImages
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Miljenik žena oduševljava svojom energijom na koncertima, iako za sebe kaže da je introvert, no scena, kako kaže, traži energiju, ali je on privatno mnogo mirniji

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Odradili smo šest koncerata u Lisinskom i interes je bio velik. Lisinski je bio golemi utjecaj na moju karijeru, prije toga smo više radili klupsku varijantu nastupa. Tako da je koncert u Areni Zagreb, koji će se održati 12. ožujka 2027. godine, bio prirodan korak, rekao nam je Adi Šoše.

Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Miljenik žena oduševljava svojom energijom na koncertima, iako za sebe kaže da je introvert, no scena, kako kaže, traži energiju, ali je on privatno mnogo mirniji. Ritual prije koncerta mu je popiti vodu i napraviti sklekove, a prisjetio se i zanimljive anegdote s nastupa.

- Ubola me pčela tri sata prije nastupa za gornju usnicu. Usnica je jako natekla. Jedna žena mi je dala savjet da stavim češnjak na ubod. Tog mirisa se ne možeš riješiti. Bio sam sebi čudan, jedva sam preživio taj nastup - prisjetio se sa smijehom.

PRIPEMA SPEKTAKL 12. OŽUJKA Adi Šoše koncertom u autobusu najavio veliki nastup u Areni!
Adi Šoše koncertom u autobusu najavio veliki nastup u Areni!

Adi trenutačno radi na novim pjesmama, iako još nije siguran koliko će ih izaći do koncerta u Areni Zagreb. Pred kraj razgovora Adi se prisjetio i posebnog komplimenta koji je dobio od Gibonnija.

- Rekao mi je da sam najbolji vokal koji je čuo u zadnjih 20 godina. To mi je bilo nevjerojatno - ispričao nam je Adi.

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