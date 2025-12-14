Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Jakov odustane na kraju od razvoda s Teodorom

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Zora uvjerava sve oko sebe da nije kradljivica i prstom upire u Domazeta. Jakov ne odustaje od razvoda s Teodorom, no Ivica ga moli da pričeka jer mu mora otkriti veliku tajnu.

UTORAK Jakov je šokiran Ivičinom tajnom. Iako se ne čini kao nepremostiva prepreka, odluči ne tražiti razvod od Teodore pa se Katarina sad osjeća izdanom. Antu šokira Markova ucjena.

SRIJEDA Nikola je zgrožen time što je Ante premlatio Marka. Domazet uvjeri sestre da Vukasi stoje iza krađe. Jakov ne može podnijeti oca nakon svega što je doznao, dok Teodora sve više pokazuje odanost suprugu. Ferida nema hrabrosti odati Ivici što je načula.

ČETVRTAK Teodora pruži Katarini ruku pomirenja, zbog čega Jakova i Katarinu izjeda krivnja. Markov plan uspije, a Karmela doživljava najgore poniženje u životu. Domazet izbaci Mirjanu iz kuće, a Karmela donosi sudbonosnu odluku.

PETAK Ante pokreće novi plan koji bi omogućio da Katarina preda zemlju za gradnju tvornice. Tereza ima uzbudljiv ljubavni život. I dok očijuka s Čavkom, pušta da je Vice zavodi. Rajka i Ferida žele dokazati Antino krivotvorenje očeve oporuke.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Sastanak sa stručnjakom za otrove pođe po zlu, ali Pía uspije doznati ključne informacije. Adriano riskira da ga zateknu u Catalininoj sobi.

UTORAK Manuel kaže Simoni da će zaposliti njezina sina. Alonso otkrije da su se umjetnine vratile u palaču. Ricardo optuži Anu za Dieguitovu otmicu. Martina odgodi vjenčanje.

SRIJEDA Alonso zatekne Adriana u Catalininoj sobi. Dolazi Emilia, Catalinina njegovateljica. Santos je otišao iz Lujána s majkom. Curro vidi da je stručnjak za otrove s kojim je Pía razgovarala pisao Lorenzu.

ČETVRTAK Rómulo se čudno drži kad pozdravlja Emiliju - čini se da se poznaju. Curro uspije spriječiti satnikovu rođendansku zabavu, a i ukrasti Rufinovo pismo.

PETAK Simona se pokušava približiti Toñu, koji sad radi za Manuela. Satnik slavi rođendan domjenkom na kojem Catalina cijeloj obitelji otkrije da je Adriano otac blizanaca.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Dok Platt daje intervju na TV postaji, dogodi se bombaški napad. Tim istražuje i otkrije da je napad usmjeren na medije.

UTORAK Tim istražuje dilera metamfetamina kojeg Upton poznaje. Upton se vraća u prošlost, kad je bila na tajnom zadatku, kako bi zaustavila lanac trgovine metamfetaminom.

SRIJEDA Usred dana Voight svjedoči otmici djevojke koja je povezana s njegovom prošlošću. Obavještajne službe istražuju otmicu koja bi mogla pomoći u pronalaženju ljudi odgovornih za nekoliko pljački banaka.

ČETVRTAK Olinsky je nasmrt izboden u zatvoru. Tim provodi istragu kako bi otkrio tko je odgovoran za ubojstvo njihovog kolege dok Woods pokušava konačno srušiti Voighta. Voight se suočava s Woodsom, koji tvrdi da ga je vidio s Binghamom u noći ubojstva.

PETAK Jedan od pacijenata u Chicago Medu nestao je nakon požara. Tim otkrije da je pacijentica iz tijela izvadila radiofrekvencijski čip povezan s lancem trgovine ljudima.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Zrinka i Marina nagovaraju Divnu da ide kod Ante ispipati situaciju. Divna se opire, ali ipak odlazi k Anti, koji taktizira i ne želi je odmah primiti. Klaudija otkrije Veljku da je u nevolji s Crnim, koji je ucjenjuje. Veljko je pokušava utješiti i odlazi k Crnom. Petra je u nevjerici kad zatekne Filipu u baru i odmah je otjera. Kod kuće se Filipa rasplače pred Unom u pokušaju da emotivno ucijeni Petru.

UTORAK Divna je zabrinuta za Antino zdravlje nakon što je pronašla njegove lijekove. Klaudija jasno daje do znanja Crnom da mu neće popustiti. Crni je bijesan te odlazi u firmu i traži Antu. Joco nagovori Petru da zaposli Filipu u baru. Kada Sanja dođe u bar i ugleda Filipu, zaprijeti otkazom. Đurđa je dovela u pitanje Ivaninu poziciju ravnateljice, što znači da bi obnova bolnice mogla biti obustavljena.

ČETVRTAK Sanja i dalje ne može doći k sebi nakon što je Petra zaposlila svoju mamu Filipu. Još se više iznenadi kad misli da je uhvatila Filipu u krađi novca od bara. Marini su u banci odbili dati kredit za kuću. Damjan joj sugerira da, ako dođe do najgoreg, oni mogu u Bosnu. Veljko to načuje i slomi se. Joco zahtijeva susret sa Đurđom, kojoj nudi mito ako šuti i ostavi Ivanu na miru.

Kumovi

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Stanislav priznaje Vinku da otprije poznaje Nataliju, a Vinko je bijesan što ga nije upozorio. Kad Stanislav sazna da Nataliju i Igliku premještaju u Split, traži od Gorana pomoć. Jadranka pobjesni nakon što sazna za “maserke” i optuži Vinka za preljub. Trač o maserkama, Vinku i Nataliji doputuje do gostionice. Martin nije siguran bi li se opet kandidirao za načelnika, a svi ga nagovaraju.

UTORAK Goran je u panici da će netko otkriti da je pomogao Bugarkama. Inspektor ga tjera na bolovanje, a Stanislav ga smiruje jer ima plan. Vinko je na sto muka - on i uprava hotela čine sve da afera s Bugarkama ne izađe u novine, ali Vinko ima i problem s nepovjerljivom Jadrankom. Martin ne zna želi li opet biti načelnik te dobiva podršku od neočekivanog čovjeka.

ČETVRTAK Goran i Stanislav kreću u akciju protiv Jadranka Zovka kojom će dokazati nevinost Macana i istjerati Zovka iz Zaglava. Vijest o ilegalnim aktivnostima u hotelu izašla je u medije i hotel je u problemu, imidž mu je ozbiljno narušen. Još ozbiljniji problem Vinko ima privatno jer je našao Jadrankin zahtjev za razvod braka.

Cacau

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Sal drži konferenciju za novinare u vezi s Cacauinom helikopterskom nesrećom. Kaže da će obitelj učiniti sve da je pronađe.

UTORAK Rosa je sumnjičava u vezi s Marelene i odlazi pretražiti njezin kovčeg. Lalá zamoli Simone da istraži Cacauinu smrt i obeća joj nagradu.

SRIJEDA Regina zamoli Jaimea da budu više od prijatelja. On se uznemiri. Sal i Regina su sumnjičave u vezi sa Soraijom i Marlene koje slave uz šampanjac. Júlia ispituje Jaimea u vezi s Vitórijinom ljubomorom i otkrije da on voli Reginu.

ČETVRTAK Svi se slože da je ključno da izvuku helikopter iz vode i uvjere se je li Cacau bila u njemu. Tiago je zabrinut zbog mogućnosti da Marco zadrži Marquinha.

PETAK Soraia i ostali pridruže se Tiagu kako bi spriječili da Marco odnese Marquinha iz kuće. Nakon žestoke rasprave Marco odluči otići, ali zaprijeti da će se vratiti. Quim zaprijeti Marcu da će ga ubiti ako je Cacau mrtva.