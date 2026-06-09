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Adriana Ćaleta-Car uputila je suprugu emotivnu poruku

Piše Maša Mai Čigir,
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Adriana Ćaleta-Car uputila je suprugu emotivnu poruku
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Foto: Instagram

Supruga našeg reprezentativca raznježila je fanove na Instagramu emotivnom objavom uoči odlaska supruga na Svjetsko prvenstvo u Americi.

Admiral

Adriana Ćaleta-Car, supruga našeg nogometnog reprezentativca Duje Ćalete-Cara oglasila se putem Instagrama i poslala emotivnu poruku svom suprugu. Uz sliku na kojoj on pozira s djecom napisala je: 'Tatice, sutra započinješ svoje putovanje na Svjetskom prvenstvu. Uživaj u svakom trenutku, stvori sjajne uspomene i navijaj sa svim svojim srcem. Sretan put i sretno! Volim te i vidimo se uskoro'. 

Foto: screenshot/Instagram

Adriana i Duje u braku su od 2021. godine, a crkveno vjenčanje imali su 2022. godine. Roditelji su dvojice sinova, starijeg Maura dobili su 2021. godine, a maleni Felipe stigao je 2023. godine. Adriana često objavljuje na društvenim mrežama te često mami uzdahe kad god bodri svog supruga. 

Foto: Instagram
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Podsjetimo, Svjetsko nogometno prvenstvo počinje 11. lipnja, a naša reprezentacija poletjela je danas iz Zračne luke Franjo Tuđman. Prvu utakmicu igraju 17. lipnja i to protiv reprezentacije Engleske.

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