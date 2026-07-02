Adriana Ćaleta-Car uživa u New Yorku dok Duje trenira za tekmu

Adriana Ćaleta-Car objavila je niz fotografija iz New Yorka gdje je bila sa sinovima u danima između utakmica naše reprezentacije. Adriana je tako pokazala kako su posjetili poznati neboder 'SUMMIT one Vanderbilt' koji je poznat po pogledima koji se pružaju iz njega te po 'Affinity' instalaciji, odnosno poznatijoj kao sobi balona.

Foto: Instagram

Adriana je sa sinovima, Maurom i Felipeom, bila u razgledavanju cijelog grada te svih atrakcija koje on nudi pa je tako i snimila kako jedan od dječaka u parku lovi vjevericu, a osvježili su se limunadom i popularnom matchom iz poznatog 'Ralph's Lauren' kafića.

Foto: Instagram

Još je jedna naša WAGS-ica, Helena Livaković, boravila u New Yorku, no ona je putem Instagram storyja objavila kako je bila u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku, poznatijem kao MoMA.

Nakon New Yorka, Adriana se s djecom uputila u Torontu gdje se sutra u 1:00 ujutro igra utakmice Hrvatske i Portugala, a tom je prilikom objavila video kako Duje u pauzi između treninga šeće Torontom s djecom.

Foto: screenshoot/Instagram

Podsjetimo, Adriana i Duje vjenčali su se 2021. godine, a crkveno vjenčanje imali su 2022. godine u Dubrovniku. Adriana je po struci pravnica, a na Instagramu često dijeli obiteljske trenutke te ju se često može vidjeti kako na tribinama bodri supruga. Ona i Duje su starijeg sina Maura dobili u kolovozu 2021. godine, a u srpnju 2023. godine stigao im je Felipe.