Adriana 'rasturila': 'Ne mogu ti ni opisati kako ja tebe vidim'

Ženska ekipa Massima Savića (57) nastupima u 'The Voiceu' iznenadila je i samog mentora. Bez obzira na odluke koje je Massimo unaprijed donio, presudna je bila izvedba u emisiji. Učiteljica razredne nastave Bruna Levar (29) napustila je natjecanje, studentica Stela Šmit (21) iz Kutine ide u dvoboj, a studentica iz Splita Adriana Vidović (24) oduševila je sve.

POGLEDAJTE VIDEO O DARIJI IZ 'THE VOICEA':

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pjevala je pjesmu 'Believer' Imagine Dragonsa, a Massimo je tijekom nastupa u nju gledao s ponosom.

- Ja ti ne mogu opisati kako ja tebe vidim. To je to, mala! - rekao joj je nakon nastupa, a potom prozvao njezino ime da ide u daljnje natjecanje. Na audiciji je Adriana pjevala Radioheadovu 'Creep' kad je dobila same pohvale.

Foto: HRT

Adriana pjeva otkad je progovorila. Kada su roditelji prepoznali njezin talent, upisali su je u glazbenu školu u kojoj je završila smjer klavir. Adriana je nakon toga upisala solo pjevanje te se ozbiljnije počela baviti glazbom. S bendom nastupa svako ljeto, a na Fakultetu strojarstva i brodogradnje studira zrakoplovstvo i projektiranje.

Foto: Dario Njavro/HTV

POGLEDAJTE 24 PITANJA S DAVOROM GOPCEM: