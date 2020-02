After svih aftera: Kod Madonne se naroljamo pa svi povraćamo

Nakon što završi dodjela Oscara, zvijezde ne odlaze svojim kućama kako bi se dobro naspavale. Dobar dio njih je i priznao kako su im zabave nakon Oscara i draže nego same dodjele nagrada, a ove godine je, baš kao i svake godine, izbor after partyja dosta bogat.

Tu je već tradicionalni "Governors Ball", gdje pobjednici uz večeru čekaju da se njihov kipić ugravira. Za hranu je ove godine odgovoran Wolfgang Puck, koji je najavio kako će dominirati povrće. Taj after je, kako su same zvijezde rekle, pitomo druženje i čekanje da se ode negdje drugo. Također, svaki od filmskih studija ima svoju zabavu, kao i magazin Vanity Fair, a tu je i nekoliko zabava koje imaju humanitarnu notu... Ali te zabave su ništa prema onome što sprema Madonna.

U domu svojeg menadžera, Guya Osearyja, kraljica popa već 13 godinu u nizu priprema zabavu samo za najveće zvijezde.

Foto: Facebook - Gdjegod da pogledate, vidite slavnu osobu. Svi plešu i svi se naroljaju do kraja. To je jedna od rijetkih zabava kojoj se zvijezde zaista vesele. Di Caprio je na kraju prošle zabave pričao o ovogodišnjoj - rekao je jedan od uzvanika za New York Post.

Gosti će se kod kraljice popa gostiti najskupljim delicijama, nema nikakvog dress-codea, glavno je pravilo 'dobro se zabavi', a zabranjena je samo jedna stvar - fotografiranje. Ovo je jedan od rijetkih događaja na kojima se najveće zvijezde u potpunosti, bez straha od paparazza opuste, a kad se to dogodi..

Foto: Facebook - Prošle godine sam isprolijevao goste, a onda povraćao ispred kuće - rekao je britanski glumac Sam Claflin prije nekoliko godina, a slična iskustva imaju i Jennifer Lawrence i Eddie Redmayne. Oboje su, kako su sami rekli, ispovraćali dušu u sitnim satima na ovoj zabavi. Foto: Instagram No neće se nitko naljutit na vas ako ste slučajno povratili po tepihu, razbili čašu ili nešto uništili. Kad gostima dosadi hedoniziranje, odlaze u drugo krile kuće gdje ih čeka udoban krevet, a onda, ukoliko to žele, i doručak po izboru.

I onda opet tako dogodine...

