Afterparty Victoria's Secreta pun je tangi i grudnjaka, a Lima pokazala da nije sve u golotinji
Noćas se na velika vrata vratio jedan od najglamuroznijih događaja u svijetu mode, modna revija Victoria’s Secreta. Spektakl se emitirao uživo na Prime Videu, Amazon Liveu i društvenim mrežama brenda, s početkom u 19 sati po američkom vremenu (1 sat ujutro po našem).
Ovo je druga revija otkada se Victoria’s Secret vratio nakon otkazivanja 2019. godine, a New York je ponovno izgledao kao pravi modni centar svijeta. Pistom su prošetale Gigi Hadid, Ashley Graham, Anok Yai, Paloma Elsesser, Alex Consani... Debitantski nastup imale su Angel Reese, zvijezda WNBA lige, i olimpijska gimnastičarka Suni Lee, koje su donijele novu energiju i pokazale da se Victoria’s Secret više ne vrti samo oko mode, nego i stava. Nakon revije uslijedio je afterparty na kojem se nitko nije skrivao iza skromnosti. Prevladavale su crne i metalik mini haljine, prozirni materijali, čipka i puno šljokica. A dok su mnogi pokazivali kožu, Adriana Lima odabrala je crnu haljinu i crne hulahopke te pokazala da seksepil ne mora značiti golotinju.