Agostini više neće biti u Divljim pčelama. Izvor za 24sata otkrio: 'Ovo je prešlo svaku granicu'

Nakon što je u javnost procurila neslužbena informacija o izbacivanju glumca Antonija Agostinija sa seta RTL-ove serije 'Divlje pčele', redakcija Slobodne Dalmacije je izravno kontaktirala glumca, koji je potvrdio da više nije dio serije.

Agostini se, kažu, javio na telefonski poziv te je, uz vidno negodovanje zbog toga što se o cijeloj situaciji pisalo u medijima, kratko poručio kako je suradnja završena sporazumno.

- Mogu samo reći da smo se RTL i ja sporazumno dogovorili o prekidu suradnje - rekao je Agostini.

24sata Zagreb: Glumac Antonio Agostini | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Redakcija 24sata od izvora bliskih produkciji doznala je detalje cijelog slučaja.

- Ponašanje na setu je prešlo svaku granicu profesionalnosti i pristojnosti. Imao je neugodne ispade i na društvenim mrežama, jednoj osobi je prijetio tužbom jer je prenijela njegovu fotografiju koju je uslikao službeni fotograf produkcije na svojim društvenim mrežama. Već dulje kuha na setu, a ovaj zadnji ispad je prešao crvenu liniju - rekao je naš izvor.