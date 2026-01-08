Obavijesti

KRATKO POTVRDIO

Antonio Agostini više nije dio serije 'Divlje pčele'. Oglasio se

Antonio Agostini više nije dio serije 'Divlje pčele'. Oglasio se
Foto: Tom Dubravec

Agostini je u seriji 'Divlje pčele' utjelovio Marka Vukasa, buntovnog mladića koji je u vječnoj potrazi za roditeljskom potvrdom i ljubavi

Glumac Antonio Agostini potvrdio je za Slobodnu Dalmaciju kako više nije dio RTL-ove serije 'Divlje pčele'. Njegova potvrda dolazi nakon što su se pojavile o tome pojavile neslužbene informacije u srijedu. Za Slobodnu je kratko rekao kako je suradnja između njega i RTL-a završena sporazumno. 

- Mogu samo reći da smo se RTL i ja sporazumno dogovorili o prekidu suradnje - rekao je te istaknuo kako ne želi davati dodatne izjave na tu temu. 

Agostini je u seriji 'Divlje pčele' utjelovio Marka Vukasa, buntovnog mladića koji je u vječnoj potrazi za roditeljskom potvrdom i ljubavi. 

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

- Marko je srednji sin, a kako to obično biva sa srednjom djecom, malo im nedostaje pažnje. U odrastanju je bila prisutna doza nezadovoljstva, neispunjenosti, ali sve je otišlo u bunt. Marko je sklon porocima, neispunjen je, u sjeni svog brata. Želio bi biti miljenik, no nikako ne želi prionuti odgovornosti - ispričao je Agostini o svome liku ranije. 

Foto: RTL

Šira javnost ga je upoznala ranije u još jednoj RTL-ovoj seriji, 'Sjene prošlosti'. Tamo je utjelovio misterioznog Karla. 

Upit o prekidu suradnje s Agostinijem smo poslali i RTL-u. 

