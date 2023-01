Aidan Turner odlučio je stati na kraj glasinama o razvodu braka

Irski glumac Aidan Turner (39), poznat po svojoj ulozi u filmovima 'Hobit' i njegova supruga Caitlin Fitzgerald u braku su od 2020. godine, a u posljednje vrijeme kruže glasine o njihovom razvodu.

Supružnici su viđeni u Londonu, na drugim krajevima grada i bez vjenčanog prstenja. Posljednji put su zajedno viđeni prošle godine kada su na londonskom West Endu gledali mjuzikl.

Sada je glumac odlučio ušutkati glasine te je uhvaćen u javnosti, ovaj put s prstenom na ruci.

Foto: MAHI

Šuška se i da se Aidan zbližio s glumicom Jennom Coleman, koja je s njim glumila u predstavi 'Lemons Lemons Lemons Lemons Lemons'.

Glumac i njegova supruga, također glumica, zaljubili su se na setu filma 'The Man Who Killed Hitler And Then The Bigfoot' prije 5 godina. Vezu su potvrdili 2019. godine, a u tajnosti su se vjenčali 2020. Postali su i roditelji prije godinu dana, ali nisu otkrili spol djeteta niti ime.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

