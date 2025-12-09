Ajoj! Fanovi Stranger Thingsa su zabrinuti za svoj omiljeni lik: Je li ovaj naslov najavio tragediju?

Netflixova hit serija 'Stranger Things' ponovno je, nakon tri godine čekanja, prikovala brojne obožavatelje za ekrane. Doduše, pustili su svega prve četiri epizode krajem studenog pa će vjerni fanovi morati pričekati nadolazeće blagdane da otkriju sudbinu svojih najdražih likova. Još tri epizode posljednje sezone stižu za Božić, odnosno 26. prosinca u Hrvatsku - 'Shock Jock', 'Escape from Camazotz' te 'The Brigde'.

Upravo zbog naziva ove prve, odnosno pete, epizode, mnogi su se zabrinuli za jedan od omiljenih i mnogima ključnih likova ove sezone. A obzirom da su do sada nazivi epizoda prilično jasno objašnjavali što se događa, fanovi su krenuli nagađati da bi 'Shock Jock' mogla biti epizoda u kojoj će u prvom planu biti Robin Buckley, koju tumači Maya Hawke.

Portal The Tab objašnjava i što točno znati 'shock jock'.

- Prije nekoliko desetljeća taj se izraz koristio za radijskog voditelja koji koristi vrlo provokativan riječnik. Voljeli su 'kuriti frku', nešto što vidimo da Robin radi dok prenosi tajne poruke svojim prijateljima - navode. Podsjećaju i na to kako su u prvoj epizodi 5. sezone svi bili zabrinuti za Robin upravo zbog njezinih riječi. Obožavatelji su našli još neke 'tragove' koji bi mogli poduprijeti teoriju.

'Tako me strah za nju, posebice jer je dobila već dosta vremena na ekranu', 'Robin Buckley, slušaj me sada, nemoj nepotrebno ići naokolo', samo su neki od brojnih komentara na društvenim mrežama. Drugi navode kako je lik Robin odigrao veliku ulogu u epizodama do sada - naime, pomogla je Willu prihvatiti sebe te su njezine riječi jako utjecale na razvijanje njegovih moći.

No, nisu svi tako pesimistični. Neki tvrde kako se radi o 'filler' epizodi, koja će se baviti samom Robin i njezinim karijernim odabirom te navode da će najbitnija epizoda u ovom dijelu biti šesta - koja bi se trebala fokusirati na Max i Holly.

A ima i onih koji vjeruju da će netko umrijeti u 5. epizodi, ali da to neće biti Robin, već mnogima omiljen lik i 'dadilja', Steve! Jedan korisnik je na društvenim mrežama predložio teoriju koja se zapravo svodi na to da su braća Duffer napravila zgodnu igru riječima u toj epizodi. Prema toj teoriji, 'jock' se odnosi na Stevea, u smislu riječi 'sportaš' koji će biti šokiran - do smrti.