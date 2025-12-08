Obavijesti

FANOVI NAVIJALI ZA NJIH

Znate li da su Jonathan i Nancy iz Stranger Thingsa skupa i u pravom životu? 'Iskre su frcale!'

Piše 24sata,
Znate li da su Jonathan i Nancy iz Stranger Thingsa skupa i u pravom životu? 'Iskre su frcale!'
Foto: Netflix

Nancy Wheeler i Jonathan Byers jedni su od omiljenih likova iz serije Stranger Things, čiji drugi dio pete sezone dolazi za par tjedana na Netflix. No, osim što se vole na ekranu, u vezi su i iza kamera...

Dok su se njihovi likovi zaljubljivali u izmišljenom gradu Hawkinsu, glumci Natalia Dyer i Charlie Heaton započeli su vlastitu ljubavnu priču koja je osvojila srca obožavatelja diljem svijeta. Zvijezde globalnog fenomena Netflixove serije "Stranger Things" upoznale su se na setu i izgradile vezu koja je jednako intrigantna kao i zaplet serije koja ih je proslavila. 

Burberry Arrivals - London Fashion Week
Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Priča započinje u rujnu 2015. godine, kada su Natalia Dyer i Charlie Heaton dobili uloge Nancy Wheeler i Jonathana Byersa. Kemija između dvoje mladih glumaca bila je, prema riječima producenata, opipljiva od samog početka. Matt Duffer, jedan od sukreatora serije, u intervjuu za GQ prisjetio se njihove prve zajedničke audicije. "Na tom prvom čitanju kemije između Natalije i Charlieja, iskre su frcale", izjavio je.

Ta ista energija prenijela se i na ekran. Kada je prva sezona serije premijerno prikazana u srpnju 2016., gledatelji su odmah primijetili snažnu povezanost između Nancy i Jonathana. Iako je Nancy u početku bila u ljubavnom trokutu sa Steveom Harringtonom, obožavatelji su zdušno navijali da završi s Jonathanom, a nagađanja o romansi izvan ekrana postajala su sve glasnija.

Od diskretnih objava do crvenog tepiha

U početku su Dyer i Heaton svoju vezu nastojali držati daleko od očiju javnosti. Prvi nagovještaji pojavili su se na društvenim mrežama u rujnu 2016. godine. Heaton je objavio fotografiju s putovanja na otok Menorcu, na kojoj je i Dyer, nazvavši je jednom od svojih "amigosa". Nekoliko dana kasnije, Dyer je uzvratila objavivši duhovitu fotografiju Heatona s pticama na ramenima, čestitajući mu na "novom one-man showu Stranger Wings".

Los Angeles: Premijera Netflixovog Velvet Buzzsaw-a
Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION

Glasine su se pojačale nakon zajedničkog kostima za Noć vještica 2016., kada su se s prijateljima maskirali u likove iz "Čarobnjaka iz Oza", te nakon što su u siječnju 2017. viđeni zajedno u zračnoj luci u Los Angelesu. Ipak, par je sve do kraja te godine vješto izbjegavao potvrditi svoju vezu.

Službena potvrda stigla je na najelegantniji mogući način. U prosincu 2017. godine, Natalia i Charlie zajedno su prošetali crvenim tepihom na dodjeli nagrada The Fashion Awards u Londonu. Taj je trenutak označio početak njihovog javnog života kao para, iako su i dalje ostali vjerni svojoj želji za privatnošću. Njihov zaštitni znak postao je diskretan, ali postojan odnos, s rijetkim zajedničkim objavama i pažljivo odabranim pojavljivanjima na događanjima poput premijera i modnih revija kuće Dior.

Podrška pred kamerama i u stvarnom životu

Tijekom godina, par je u nekoliko navrata progovorio o prednostima veze s nekim tko dijeli istu profesiju. Charlie Heaton je u intervjuu za časopis V Man objasnio kako je dragocjeno imati partnericu koja razumije pritiske i nesigurnosti glumačkog posla. "Možete srušiti zidove sa svojim partnerom. Odlazak kući s nekim s kim radite i tko razumije kroz što prolazite... To vas zbližava", rekao je.

Foto: Netflix

Natalia Dyer je također istaknula kako je rad s Heatonom "uvijek zabavan". "Jako smo opušteni jedno s drugim, pa se možemo igrati i osjećati slobodnije na setu", izjavila je za Refinery29. Njihovi kolege također su primijetili njihovu posebnu vezu, a zanimljiv je podatak da se ljubav dogodila i njihovim kaskaderima – Jessica Morgan Hill i Trevor Jenkins, koji su dublirali Nancy i Jonathana, upoznali su se na setu, zaljubili i vjenčali.

Unatoč slavi, par je uspio sačuvati intimu. Izvori bliski paru navode da uživaju u mirnom životu u Brooklynu, gdje često zajedno kuhaju, posjećuju umjetničke galerije i šeću držeći se za ruke.

