Njena pjesma obilježila je novu sezonu Stranger Thingsa: 'Jako me iznenadilo, svi su me zvali'

Kultna Netflixova serija Stranger Things još je jednom dokazala svoju moć oživljavanja glazbene prošlosti. Nakon što je u prethodnoj sezoni lansirala pjesmu "Running Up That Hill" Kate Bush natrag na vrhove svjetskih ljestvica, peta i posljednja sezona serije isto je učinila za pop-zvijezdu 80-ih, Tiffany, i njezin legendarni hit iz 1987. godine, "I Think We’re Alone Now". Pjesma je doživjela nevjerojatnu renesansu, a pjevačica je za sve saznala na potpuno neočekivan način.

Dok su milijuni gledatelja pratili nove epizode serije objavljene krajem studenog, pjevačica Tiffany, punim imenom Tiffany Renee Darwish, nije ni slutila da je njezina pjesma postala ključni dio jedne od najiščekivanijih scena. Vrativši se u svoj dom u Nashvilleu, planirala je zimu provesti opuštajući se i nadoknađujući propuštene serije, uključujući i Stranger Things.

'Telefon mi je skoro eksplodirao'

- Nisam znala da će se to dogoditi - izjavila je 54-godišnja pjevačica za The Post.

- Velika sam obožavateljica serije i planirala sam je pogledati. A onda mi je odjednom telefon skoro eksplodirao. Prijatelji su mi slali poruke: 'O, moj Bože, na Stranger Thingsu si!'

Tiffany je priznala da je bila potpuno iznenađena.

- Nisam imala pojma! Ali kakav vrhunac na kraju godine za mene. To je jedna od mojih najdražih serija. Tako da je ovo bilo vrlo, vrlo, vrlo cool - dodala je kroz smijeh.

Scena koja je pokrenula lavinu

Pjesma "I Think We’re Alone Now" pojavljuje se u trećoj epizodi pete sezone, u sceni koja se odvija u Vecninom svijetu snova. Mlađa sestra Mikea i Nancy Wheeler, Holly (Nell Fisher), otvara poštanski sandučić i u njemu pronalazi stereo uređaj i kasetu s Tiffanyjinim istoimenim albumom iz 1987., dar od Henryja Creela (Jamie Campbell Bower).

Uslijedi montaža u kojoj Holly pleše po kući Creelovih, peče tortu i isprobava haljine dok u pozadini odjekuje zarazni ritam pjesme. Pjevačica je, naravno, odmah pogledala epizodu.

Foto: Netflix

- Oduševila me scena. Sviđa mi se kako pleše, kako je u kuhinji. Posebno mi se svidjelo kad se obratila izravno meni: 'Što ti znaš? Ti si samo pop-zvijezda' - podijelila je svoje dojmove.

Ubrzo nakon emitiranja, pjesma je dosegla prvo mjesto na popularnoj aplikaciji za prepoznavanje glazbe, Shazam.

- Vau, broj 1 na Shazamu... Ova djevojka je ODUŠEVLJENA... i istinski dirnuta... Kakav način za završiti 2025.! - napisala je Tiffany na Instagramu, zahvalivši starim i novim obožavateljima na ljubavi. Na Twitteru/X-u je dodala kako joj je scena "naježila kožu".

Novi "efekt Kate Bush"

Ovaj fenomen odmah je uspoređen s takozvanim "efektom Kate Bush". U četvrtoj sezoni serije Stranger Things, pjesma "Running Up That Hill (A Deal with God)" iz 1985. postala je globalni hit gotovo četiri desetljeća nakon objavljivanja, donijevši Kate Bush novu generaciju obožavatelja i milijunsku zaradu. Slično se sada događa i za Tiffany, a obožavatelji na društvenim mrežama slave njezin povratak. "Odavno je bilo vrijeme za TIFFANYJINU RENESANSU", samo je jedan od komentara.

Zanimljivo je da Tiffany isprva uopće nije željela snimiti ovu pjesmu.

- Imala sam 14 godina i zamišljala sam se kao Stevie Nicks ili Janis Joplin. Pjesma mi je zvučala previše plesno i brinula sam se da neće pokazati moje pjevačke sposobnosti - otkrila je u jednom ranijem intervjuu.

Sve se promijenilo kada je pjesmu pustila svojim prijateljicama.

- Odmah su počele plesati. Tada sam shvatila da u toj pjesmi postoji nešto što čini ljude sretnima. I danas me nikada ne iznevjeri - rekla je. Pjesma, koja je originalno djelo Tommyja Jamesa and the Shondellsa iz 1967., u njezinoj je izvedbi provela dva tjedna na vrhu Billboard Hot 100 ljestvice.

Dok uživa u novostečenoj slavi, Tiffany se priprema za uzbudljivu 2026. godinu. Na proljeće objavljuje svoju dugoočekivanu kuharicu "POPLife" s 55 recepata inspiriranih glazbom i pop kulturom 80-ih. Uz kuharicu, objavit će i novi album, čiji će prihod biti namijenjen humanitarnoj organizaciji Children’s Miracle Network, s kojom surađuje već gotovo deset godina.

- Uzbuđena sam zbog humanitarnih događaja koje možemo povezati s tom glazbom i jednostavno se zabaviti - zaključila je pjevačica.