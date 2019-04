'Akcija za odrasle': Stiže TV kanal domaćih golih glumica...

Z Hot TV je ime televizijskog kanala za koji vjerojatno niste čuli jer ga nijedan od velikih IPTV i kablovskih operatera nije, barem zasad, otkupio i uvrstio u svoj paket, ali tvrtka Zauder-film ljubiteljima sedme umjetnosti, a posebno pornofilmova, dobro je poznato ime u ovom podneblju.

Nekad su distribuirali i široki spektar igranih te animiranih filmova, a kasnije se specijalizirali za pornografiju. U neka ranija vremena, sretna po tiskana izdanja i kompaktne diskove, izdavali su pod svojom etiketom i tri erotska časopisa te DVD filmove. Ali vlastitu produkciju nisu napustili ni danas te su, hvale se, najjače ime u regiji kad su pornofilmovi u pitanju.

Foto: Privatni album

- Snimao sam i vani, ali ipak prije svega želim raditi ovdje, s našim glumcima, pa neka su i naturščici. Naravno, produkcija uvijek košta i manji dio programskog sadržaja bio je zamišljen kao vlastiti proizvod na Z Hot TV-u, ali program je u potpunosti lokaliziran i po tome je prvi takav TV kanal s pornićima ovdje - pojašnjava Dalibor Zauder, vlasnik tvrtke koja se filmskom djelatnošću bavi već 20 godina.

Stigmatizacija takvog sadržaja od strane konzervativne sredine nimalo mu se ne sviđa, ali i u takvim uvjetima naučio je raditi te je izgradio ime u ovom svijetu. Zauder-film posluje u zagrebačkom kvartu Ravnice, nedaleko od Maksimira, mala je tvrtka s pet zaposlenih, a uredske prostorije ni po čemu ne odaju da je biznis koji se u njima odvija dramatično drugačiji od nasumično odabranog poslovnog prostora u gradu. Radni stolovi, računala, papirologija, telefoni, audio i video oprema... Sve to u novijoj zgradi poprilično mirne ulice.

Foto: Privatni album

- To vam je najnormalniji posao, kao i svaki drugi. Nemojte očekivati gole žene na ulazu - govori mi zafrkantskim tonom Zauder netom prije dolaska koji smo, spletom okolnosti, dogovorili baš na dan utakmice hrvatske nogometne reprezentacije nekoliko stotina metara dalje, na maksimirskom zdanju. I dok najvjerniji navijači već u ranim popodnevnim satima lijepog i sunčanog dana u kockicama gravitiraju ka stadionu kako bi pozdravili viceprvake svijeta, nas očekuje nešto drugačija misija - spoznati što bolje svijet lokalnih pornofilmova, filmova koji nastaju u gotovo svačijem susjedstvu, iako su za mnoge još tabu tema.

U Pragu, Budimpešti i mnogim nama bliskim gradovima snima se mnogo više. Ne zato što su Česi ili Mađari osjetno pohotniji od čednih Hrvata, imunih na pornografiju, nego je produkcija dobro uhodana.

Foto: Privatni album

U susjednoj Budimpešti, primjerice, mnogo je agencija, skauta i produkcijskih kuća koje snimaju takve filmove kao na traci, a nekolicinu tih filmova Mađari nikad neće ni vidjeti. Materijali su, naime, namijenjeni nekim drugim tržištima. Najpoznatije pornoglumice iz Hrvatske i regije često snimaju vani. Prva hrvatska visokobudžetna porno glumica, Alexa Wild (30), prije tri godine fanove je razočarala svojom odlukom o povlačenju iz pornoindustrije, a kod nje je sve započelo upravo preko agencije u Budimpešti koja joj je ponudila snimanje, a kasnije je u produkciju pornofilmova krenula i s vlastitim suprugom, koji je uskakao u razne uloge - partnera na setu, organizatora, snimatelja... U Budimpešti stvara i Rocco Siffredi (54), jedan od najpoznatijih talijanskih obdarenih glumaca, redatelja i producenata, čije ime je u porno svijetu svetinja.

Foto: Privatni album

- Alexa Wild, Tina Blade, Coco de Mal, Cherry Kiss, La Toya, Nataša, Haley Hill..., to su najpoznatija imena s područja bivše države. S gotovo svim pornoglumicama koje nešto znače na ovim prostorima i ja sam snimao na raznim lokacijama, a akterice u prosjeku danas dobivaju oko 1000 € za tri do četiri scene. Nekad, u zlatno doba pornića, budžeti su bili i veći - priča mi Dalibor i nudi kavu.

Atmosfera se doima opuštenom, iako mi direktor govori kako u poslu, kao i svakom drugom privatnom biznisu, ima itekako stresnih trenutaka. Zauder ne posjeduje studio u kojemu sve nastaje. To bi bilo dosadno, tvrdi. Svoje filmove snimao je u inozemstvu, na putovanjima, unajmljenim prostorima, u prirodi..., ovisno o filmskom scenariju. Da, scenariju. Za pornofilmove je također neophodna određena razina pripreme i glume, priča mi “tata ex YU pornića”. Ne holivudska, složit ćemo se, ali riječ je o, na jedan drugi način, zahtjevnim projektima na setu. Uostalom, pri apliciranju za koncesiju Z Hot TV prijavio je 85% sadržaja koji će emitirati pod kategoriju “Umjetnost i kultura”.

Foto: Privatni album

- Pornofilm je kao i svaki drugi film, a filmski radovi spadaju pod kulturu i umjetnost. Kod prijave nije bilo potpuno odgovarajuće kategorije za nas, tako da je ovo bilo jedino logično. Sad to zvuči kao da mi radimo neke hoch, kulturne porniće. Nije, ali činjenica je da je riječ o filmovima. Radnja u pornićima je također važna. Ljudi misle da je to samo tako, snimiti spolni odnos iz prvog pokušaja i da je sve improvizacija - pričaju mi u Zauderu.

Stoga sav strani sadržaj na njihovu TV kanalu ima i hrvatski prijevod kako bi Hrvati jednostavnije pratili zbivanja na ekranu. Akcija i uzdisanje su, pretpostavljam, univerzalno razumljivi, ali dijalozi bi nekima, manje talentiranima za jezike, mogli stvarati određene probleme.

Foto: Privatni album

Unatoč tome što Zauder-film zasad nije postigao dogovor s operaterima i njihov program trenutačno nitko ne emitira, od snimanja i distribucije ovakvog sadržaja u Hrvatskoj se očito ipak može živjeti. Doduše, njegova tvrtka je jedina koja se bavi ovim poslom u regiji.

- Nema nitko, da. Jedino sam ja bio dovoljno lud da se bacim u to. Program je testno išao šest mjeseci, ali moglo ga je gledati samo nas pet u tvrtki. To je bio dio poslovnog plana, jedna investicija koja ovaj put nije prošla. Teško je danas raditi tako kad na internetu možete besplatno doći i do igranih filmova ilegalnim putem, a do pornića pogotovo. Zasad je to gotova priča, ali tko zna što će još biti sa svime - govori oprezno Zauder.

Foto: Privatni album

I dok spomenuti TV kanal trenutačno nije moguće gledati, poklonici žanra vjerojatno već znaju kako su određeni, ranije snimljeni uradci iz Zauderove radionice pornofilmova dostupni legalnim putem u videotekama operatera, koje ima veći dio kućanstava u zemlji. Hrvati neosporno gledaju porniće, ali jesu li za njih voljni i platiti, to je već nešto teže pitanje na koje bismo odgovor mogli dobiti tek jednom nakon što se Z Hot TV zaista pojavi u ponudi.

