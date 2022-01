Aki mi je jako puno značio, rekla je u suzama Matea Krajačić (13) dok se opraštala od svog idola Akija Rahimovskog ispred Zagrebačkog HNK. Spustila je tek zajedničku fotografiju uz 'Zdenac života' prije nego što su je savladale emocije. S ocem je doputovala iz Njemačke kako bi se od njega oprostila, piše RTL.

Prvi put Akijev glas čula je kad je bila vrtićke dobi. Njezin tata, također glazbenik, često je slušao glazbu. Jedan se album Matei posebno svidio, a onda je godinama svog idola pratila po koncertima.

- On mi je rekao da je to Parni valjak, a ja sam rekla da mi je to jako lijepo - dodala je.

Zadnji puta vidjeli su se u Varaždinu i Splitu kada je Parni valjak imao dva koncerta.

- Uvijek je bilo 'Vidimo se'. Tako smo se oprostili zadnji puta - rekao je on.

- Nisam vjerovala da je umro i da neću čuti njegov glas - zaključila je Matea.

