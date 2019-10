'Ako ja budem 'Savršena', neka se prijavi, pa da ga vidimo...'

Kristina Mandarina nije moj tip, ali Nives Celzijus (37) mi je dobra, a i Severina (47) mi se sviđa, rekao je gostujući u podcastu Inkubator sad već bivši Gospodin Savršeni Mijo Matić (28). Iako je u finalu odabrao slovensku pjevačicu Nušu Rojs (28), ubrzo nakon toga 'napucao' ju je. Kako nam je ispričala Nuša, Mijo joj se u jednom trenutku samo prestao javljati, a on se onda pravdao kako je nije htio zavlačiti. Sad, kad je show završio, Mijo je odlučio pustiti svoje 'pipke' na našu estradu. Ali neuspješno.

- Kad i ako jednog dana ja budem Gospodična Savršena i onda budem odlučivala o takvima kao što je on, neka se mladi gospodin slobodno prijavi, pa da vidimo dokle će dogurati - rekla nam je kroz smijeh svestrana Nives.

Spisateljica, pjevačica i glumica nedvano nam je u velikom intervjuu ispričala sve o svojem vremenu kao jedne od najpopularnijih WAG-sica na svijetu. Zbog nje su prinčevi kršili protokol, Nijemci su je zatrpavali pismima, a navijače mijenjali klubove.

Foto: instagram/RTL - To je bilo ludo u početku. Ja objavim neku sprdnju, kažem da mi ne treba make-up jer imam bujno poprsje, i pola sata kasnije, eto me na Sunu. U Velikoj Britaniji su me čitatelji odabrali i kao najzgodniju djevojku prvenstva kraj Irine, Shakire... rekla nam je nedvano Nives.

Osim o Nives, Mijo je u Inkubatoru rekao kako više u reality ne želi, a pogotovo u ljubavni. Tko zna, možda bi se zbog Nives kao Gospodične Savršene predomislio... To jest, vjerojatno bi bio među prvima u dugome redu.

